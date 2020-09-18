空中重機、進階卡丁車.. 全家一起飆速！ 日本鈴鹿賽車場2020熱血新設施登場

擁有近60年歷史的鈴鹿賽車場，是日本第一個正統的國際賽道，並以F1世界錦標賽之日本大獎賽及摩托車賽事鈴鹿8小時耐久賽聞名。之前JAPANKURU有跟大家介紹過，在這真的會舉辦職業賽事的本格派賽場，如今也被打造成賽車主題樂園，並還有主題飯店、餐廳、天然溫泉等渡假設施，成為非常適合闔家光臨的渡假勝地。且F1賽道有和日本職業賽車手合作開發特別的賽車體驗系統「Circuit Challenger」，讓一般遊客包括小朋友，也有機會體驗在F1賽道上奔馳的熱血感。

而今年，作為競速主題樂園，鈴鹿賽車場再開發出新的體驗設施——空中重型機車「GP RACER」與進階版卡丁車「KART ATTACKER」，為大家提供新的賽車體驗樂趣。且主題飯店亦隨之推出新設計的F1賽道主題房型，典雅卻不失帥氣。

鈴鹿賽車場（SUZUKA CIRCUIT）

地址：三重縣鈴鹿市稻生町7992

交通：名古屋近鐵「白子」（SHIROKO）站，轉計程車（約2300日圓）或三重交通巴士（400元），約20分鐘車程。

官方網站（繁體中文）

GP RACER：想騎重型機車？小小年紀也可以

每每看到重型機車賽事，或是重機騎士在山道上飆速，是不是都很想體驗看看，那種騎上重機，過彎壓車的極限感受？但重機一台，可不是人人都能養得起駕馭得來的。不過沒關係，日本鈴鹿賽車場今年新登場的GP RACER，就是以重型機車賽事為主題概念，模擬設計出來的新遊樂設施。

採用空中雲霄飛車的形式，及專業的軌道設計，讓大人小孩都有機會體驗那種騎上重型機車競速的刺激感。其中多個急彎構成的技巧型賽道，即便是一般人也可以感受騎重型機車最吸引人的「過彎壓車」，那種幾乎與地面貼近的特別刁鑽角度。

重型機車造型的車體，擁有6種不同顏色搭配簡單的LED燈裝飾，帥氣指數堪比真正的重型機車，可坐上兩個人。當然，作為雲霄飛車，車體座椅的安全設計自然不能馬虎，且座位前後都有護具裝置，保護搭乘者在享受速度感時的安全穩定。

KART ATTACKER：新手無壓力！卡丁車車手成長路

一般的卡丁車體驗，不少都要求大家持有駕照。而專業的鈴鹿賽車場研發設計了新的一套卡丁車系統KART ATTACKER，將一般卡丁車系統再升級，變成無需駕照的，即便是小朋友也能挑戰體驗的卡丁車系統。無論有沒有駕駛卡丁車的經驗，大小朋友都必須從「初學者賽道」開始入門，跟隨指導員學習卡丁車的操作、安全帽及手套等裝備配戴的正確方法，並實際練習上路。若在指定合格時間內跑完初學者賽道，就可以晉級到進階賽道。

晉級到進階賽道，需要挑戰比初學者賽道更快的駕駛時速，可駕駛最高速達35km/h的卡丁車。而無論是在初級者賽道還是進階賽道上的駕駛，在系統中都會有紀錄並評分，如同在鈴鹿賽車場中體驗F1賽道的Circuit Challenger一樣，可以獲得有等第的駕駛證書喔。

另外，在挑戰KART ATTACKER卡丁車時，還可以付費租借內線電話，讓大家在駕駛過程中，可以與同在場上的夥伴親友們通話作戰。 （※現在因為新型肺炎疫情，暫停內線電話租借的服務）

若有看過我們之前和大家分享過的鈴鹿賽車場的文章，想必就知道這裏可不僅有主題樂園，還有主題飯店、餐廳、溫泉設施等，可說是設備豐富齊全的渡假勝地。因此在安排旅程時，非常推薦在這裏住一晚，尤其是帶著小朋友的家庭。除了適合不同年齡層孩子的不同房型外，鈴鹿賽車場今年也設計了新的F1賽道主題房間，都是不容錯過的旅宿體驗。

旅宿新體驗：THE MAIN 質感型F1賽道主題館

鈴鹿賽車場主題飯店中，擁有北、東、西棟特色各異的賽車主題房間樓，且從裝潢設計到家具擺設都別具匠心。今年更打造了更具質感的THE MAIN館，以典雅的橄欖綠作為主題色，搭配F1賽道的簡單流線意象設計，應用於各種房型的室內裝潢及家具外型上，更增添了一份雅緻氣質。

除了一般的多人家庭套房外，THE MAIN中還有非常適合團體或三代同堂的樓中樓房型。且不說內有4張大型雙人床，可容納多名成員，且樓中樓的設計，想必讓大孩子們住起來更有樂趣。

即便不是家庭出遊，而是三五好友一起同行，在THE MAIN館中，也能享受到特有的極致享受。雅緻的裝潢設計與擺飾不僅頗有大人感，房內也會提供特別精緻的明信片房卡，以及高級洗浴用品。

其他享受之美食篇：看賽車配披薩

在鈴鹿賽車場主題樂園中，有各式各樣大大小小的美食可享受，像是爆米花、炒麵、冰淇淋甜筒、可麗餅等，當然若想要好好吃正餐，也可以到可愛的「嗡嗡蜂鬆餅屋」，或是到「酷奇拉的小小城鎮餐廳」去覓食。不過我們這次要跟大家推薦的，是可以欣賞賽道與伊勢灣風景的咖啡廳「Course Side Pizzeria GRAND VIEW」。這裡不僅有戶外半開放式的露台座位，也有氣氛極佳的室內座位，而室內二樓亦採用大片落地窗設計，方便大家在室內用餐也能觀望到賽道賽事。

GRAND VIEW內的餐點，主打義式PIZZA和義式冰淇淋，且食材全嚴選自三重縣當地，保證新鮮而優質。

白天在遊樂園內享用午餐，晚上若回到飯店，更有一樣本格派的美食在等著大家。飯店餐廳S-PLAZA中，有包括天然系Buffet自助餐廳「SORA·TABEYO」、高級燒烤酒吧「SHUN」和有機咖啡廳「Sunpo」。其中「SORA·TABEYO」以自助Buffet為主，採用大量當季新鮮食材，經過主廚精心調理成一道道美味的料理，無論早、中、晚餐時段都有提供餐點。而若想要再吃得精緻一點，不妨到二樓的鐵板燒酒吧「SHUN」中，享受西式和日式結合的獨特鐵板燒及美食套餐，還有豐富多彩的品酒區。還有精彩的主廚秀，及為小朋友準備的小小廚師體驗會呢。

其他享受之玩樂篇：這些設施你都玩過了？

F1賽場賽車去：Circuit Challenger

這是可是來到鈴鹿賽車場必體驗的當家遊樂設施，畢竟一般人一生能有多少機會可以體驗在F1賽道上馳騁的快感呢？與日本職業賽車手佐藤琢磨共同開發，鈴鹿賽車場世界首創電動賽車系統Circuit Challenger，讓大小朋友都能在安全的環境下，透過簡單易懂的操作，享受到近乎真實的賽車體驗。無論有沒有駕照，是否有實際的駕車經驗，都可以透過工作人員事前專業明瞭的說明，了解駕駛電動賽車的方式。電動賽車最多可容納3個人，儘管依據座位不同，對年齡的限制也不同，但最低2歲以上便可乘坐賽車，9歲以上則可在大人的陪同下駕駛車輛，而13歲以上即可獨立駕車囉。

在出行前，駕駛人會拿到一張有如鑰匙般的卡，上車後插卡便能啟動引擎，準備上路！而每台電動車，都附有語音系統導航（支援中英文語音），行進間大家需要跟著語音指示來操作駕駛。有趣的是，在賽道體驗完畢後，大家可以拿著自己的「車鑰匙」，插入場地外的指定機器中，獲得自己一張自己的賽道駕駛成績單。

飛上天空採花蜜：嗡嗡蜜蜂（Bun Bun Bee）

雖然說這是比較適合幼兒的遊樂設施，不過可愛的蜜蜂花園設計，其實也是個非常適合打卡的遊樂設施。坐在小蜜蜂的籃子上，一起飛到空中採花蜜，是不是有種純真的感覺？（笑）

F1賽道迷你版：噗噗大獎賽

在「酷奇拉的小小城鎮」有迷你版的鈴鹿賽車道，其中有噗噗大獎賽（Putti Grand Prix），即便是7歲的孩子，也可以在無需大人陪同的前提下，自己駕車體驗。不過3歲以上、6歲以下的孩童，就需要有13歲以上的同伴陪同搭乘。

約好親朋好友 一起到鈴鹿賽車場飆車吧

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