宛如「鬼滅之刃」無限城場景！置身溫泉池上的漂浮舞台 福島會津溫泉旅館爆紅

以日本傳統文化為背景，《鬼滅之刃》網羅了越來越多粉絲，也造就了大家在日本瘋狂找尋於作品中的舞台神似的場景，希望能在現實生活中感受到作品中的氛圍，連新型肺炎疫情都無法澆熄粉絲們的找尋名場景的熱情。之前我們和大家介紹過在日本九州那與《鬼滅之刃》主角同名的神社，而這次要帶大家來看的，則是因與作品中的大魔頭——無慘所居住的無限城神似的場景。

在最終話的決戰地點「異空間無限城」，是個超現實的奇幻空間，可受無慘的手下鳴女透過血鬼術操控，而使得空間扭曲，且身在其中的人的行動也可被她操控傳送的指定的空間。如此超現實的場景，照理來說應該不可能存在於現實生活中，殊不知這無限城中心的場景，卻被發現像極了位於日本東北的一家溫泉旅館。

真有這樣的溫泉旅館？是滴，不要懷疑，那是一家位於福島會津的蘆之牧溫泉的溫泉旅館，名為「大川莊」。

位於這間溫泉旅館的中央，設置的是一座方型的「漂浮舞台」（浮き舞台），與原本亦呈現方型的室內空間相對，形成絕妙的幾何視覺效果。舞台之所以命名為「漂浮」，是因為它立於一樣位於旅館中央的方型溫泉池水之上，而館內整體古色古香的木造裝潢，搭配小橋、階梯亭台等對稱對角的幾何設計，以及和風木蟲籠格窗門綴飾其中，真與《鬼滅之刃》中無限城中心的場景神似。且中間那漂浮舞台，平時亦是日本傳統樂師的表演舞台，而作品場景中則是抱著琵琶的鳴女居於其中，彷彿一動弦，這現實與作品中的場景便能交錯。

幸運的是，大家真的有機會可以在溫泉旅館「大川莊」中，實際體驗這樣特別的場景空間，還不用看到有下弦鬼眾們的血。

大川莊溫泉旅館最有名的，還屬起能坐擁美景的露天溫泉。所以大家大可在早上先去館內體驗彷彿無限城的特別空間，站上中央的「漂浮舞台」，想像自己是《鬼滅之刃》中的鳴女，可虐殺下弦眾鬼，下午再去泡泡溫泉，放鬆一下。啊對了，雖然說大川莊是在福島縣沒錯，但其實必須多熱門觀光地距離當年東北大地震震災的災區還遠，所以若想前往，也無需太多憂慮。

延伸閱讀：京都夏日限定美食：川床料理與流水素麵 和風拂面涼一下

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」