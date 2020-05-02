戀人們必訪大阪聖地！ 尋訪東梅田５處寺院與神社

走過喧囂 探訪梅田的巷弄

來過大阪的人對於梅田一定不陌生，梅田位於大阪市北區，有阪急、阪神、地下鐵、巴士等多種大眾交通運輸工具經過，是重要的交通樞紐。更有不少高級百貨、辦公大樓林立，是繁華的商業中心。

在熱鬧的街道中，座落著不少富有歷史感且獨具特色的寺廟與神社，就讓我們深入梅田的巷弄，好好探索一下吧！

戀人的聖地：露天神社

位於地下鐵谷崎線東梅田站附近的露天神社，創建於西元700年左右，擁有1300年的歷史。江戶時代的淨琉璃腳本家近松門左衛門以露天神社內發生的殉情事件為題材，創作了《曽根崎心中》一作，獲得巨大的反響，露天神社也因此被譽為是戀人的聖地。

露天神社外觀

戀人的聖地

阿初與德兵衛的雕像

裡面有販售戀愛水籤

平安時代的空海（弘法大師）利用當地的神木製作佛像，並在此建了草堂供奉，成了太融寺的起源。寺內祀奉的木造千手觀音像經歷戰火幸免於難，更被大阪市指定為有形文化財。每年的國曆12月31日會舉行「除夕敲鐘」儀式，前108位敲鐘的香客還會得到寺廟準備的小禮物。

太融寺外觀

太融寺的鐘

除夕敲鐘

很遺憾沒有拿到前108位的紀念品

天皇與學問之神同住：綱敷天神社

距今約1200年前，日本第五十二代天皇——嵯峨天皇曾來此巡幸，天皇駕崩後，皇子源融為緬懷天皇，於此建造「神野大神宮」。爾後日本學問之神菅原道真左遷太宰府時路經此地，看到盛開的梅花而停下腳步，用船的纜繩（艫綱）鋪（敷く）成圓座狀賞梅，後人便蓋了祀奉菅原道真的祠堂，並合併祭祀嵯峨天皇，成了今日的「綱敷天神社」。

綱敷天神社外觀

綱敷天神社本殿

牙齒的守護神：齒神社

在百貨公司、高樓大廈林立的梅田巷弄中，有一座被當地人信奉可以解決牙齒相關問題的神社——歯神社。歯神社是綱敷天神社的附屬神社，社內供奉的巨石是在數百年前梅田遭遇洪患，阻擋了洪水、使梅田免於淹沒的功臣。日文的原文為「歯止め」，即「輪擋」，後世轉變為「停止齒痛」，神社便成為牙齒的守護神。

歯神社外觀

綱敷天神社附屬神社：御旅社

在茶屋町的街道上，還有一座綱敷天神社的附屬神社——御旅社。前身是綱敷天神社本社南方的梅塚天満宮，後來因為明治天皇下令「神佛分離」，梅塚天満宮的土地被國家徵收，而遷移到現址，後續再請入茶屋町的祖靈供奉。下次有機會來到梅田，除了享受購物的樂趣，不妨也來一回寺廟與神社的散步，尋訪這些有豐富歷史、靜靜守候這個城市的守護神們。

御旅社外觀

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