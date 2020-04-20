存起來明年去！日本「京都IG打卡文青景點」 必玩必吃一篇搞定

因為疫情影響，今年不能去日本賞櫻花，也不能去京都旅行，但是京都這個歷史悠久的古城一直都會在，京都歷史可以追溯回恒武天皇遷都平安京開啟了平安時代開始說起，有它獨特的古色古香韻味。近幾年席捲的復古風潮，京都也在同時注入了年輕人的活力，所以無論你是想拍美照打卡的網美，還是想走清新風的文青，趕快把這些景點存起來，明年來場老靈魂的京都之旅吧！

日本京都—網美景點推薦

日本京都網美景點＃1

美山合掌村風茅草屋

▲日本京都網美景點-美山合掌村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

美山茅草屋是京都近年的新景點，但其實它已有200年的歷史。在西元2000年時因祝融之災，差點毀了這個美麗的景點。在此之後美山茅草屋每年都有兩度的防火演習，被大家稱為「一齊放水」。意外的是，這樣的壯觀放水一景吸引了遊客的注意，成為當地特有的人氣活動。

此外，茅草屋的外形神似合掌村，在冬季白雪紛飛時別有風味ㄅㄡ想知道美山茅草屋歷史的朋友，也可以參觀「美山民俗資料館」來深度認識這個地方。

＊民俗館營業時間：約 9:00~17:00(會因季節不同略為調整)

日本京都網美景點＃2

白鬚神社

▲日本京都網美景點-白鬚神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

白鬚神社是來京都千萬不能錯過的網美景點啊！位在日本最大的湖泊琵琶湖中的白鬚神社，與登錄為世界遺產的嚴島神社相似，所以又被稱為「近江之嚴島」。最好拍的造訪時光就是日落之時，夕陽餘暉配上如同浮在水面的鳥居意境甚美，來張網美剪影照，PO上IG、FB吧！

日本京都網美景點＃3

伊根舟屋

▲日本京都網美景點-伊根舟屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

日本的威尼斯—伊根舟屋，讓你走進水上人家的生活日常。伊根灣沿岸大約有230幢舟屋，其中也有供遊客入住的民宿。各位水水們可以在這好拍又浪漫的地方，享受靜謐的夜晚和日出的溫暖。推薦大家來到這裡可以乘坐遊覽船，就像去威尼斯一定要去坐貢多拉一樣，遊覽於房屋、商店與河道之間！

日本京都網美景點＃4

嵐山電車

▲日本京都網美景點-嵐山電車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

嵐山自平安時代以來，就是許多貴族的別莊所在地，在桂川河岸於每年春季都有如同粉紅佳人的櫻花，以及秋天橘紅似火的楓葉可以觀賞。此外嵐山的必訪打卡景點是—橫跨桂川的「渡月橋」，這條橋的命名起源於龜山上皇的一句「似滿月過橋般」的詩作而得名，因此這裡一直都是京都觀光旅遊的熱門點之一。

日本京都網美景點＃5

京友禪光林

京友禪光林是近幾年日本京都的免費夯景點，日落後這裡就會亮起整排的光束。這些包裹光束的裝飾，是從大正時期開始營業的老店「龜田富染工廠」嚴選的從古典到現代的各式花紋，讓人一目了然的古今的京都風情。

＊點燈時間：日落~21:00

日本京都網美景點＃6

伏見稲荷神社—千本鳥居

▲日本京都網美景點-伏見稲荷千本鳥居。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

日本伏見稻荷建於8世紀，稻荷神是農業與商業的神明，香客前來祭拜求取農作豐收、生意興隆，是京都地區香火最盛的神社之一。在伏見稲荷大社中，最受年輕人歡迎的就是千本鳥居。許多朋友會租借和服到這裡拍照，穿和服的婀娜之美配上歷史悠久的神社，絕對是最適合打卡的照片呀！

＊營業時間：神社參拜為24小時開放

日本京都—網美美食推薦

日本京都網美美食＃1

京都二年坂茶屋店

京都二年坂茶屋店是一間富有日式風味的星巴克。是由屋齡超過兩百年的雙層木築改造而成的咖啡廳，內有榻榻米座位。身為網美的你可以買杯咖啡、穿著和服，享受古色古香的咖啡館，沉醉在美式與日式文化的咖啡香裡。

＊營業時間：8:00~20:00

日本京都網美美食＃2

懷石料理

▲日本京都網美美食-懷石料理。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

日本「懷石料理」的精髓，就是要滿足「視、味、聽、觸、意」五種感官的元素。傳說"懷石"二字是由禪僧的"溫石"而來，修行中的僧侶只食用早餐和午餐，可總有耐不住饑餓和寒冷的時候，於是把加熱的溫時投放於懷中以降低飢餓感。起初懷石料理是小份量的點心，而後日本人把這樣的小化為了「精緻高尚」的意思，懷石料理變成了招待貴賓的料理。

日本京都網美美食＃3

JEREMY & JEMIMAH棉花糖

這家甜點店是日本京都超熱門的網美店，以棉花糖為主打甜品。各式粉嫩色系的棉花糖，配上京都古色古香的氛圍，產生柔和的美感。蓬鬆的棉花糖就像小雲朵一般，帶著屬於你的雲遊覽京都吧！

＊營業時間：11:00~17:00

日本京都網美美食＃4

朧八瑞雲堂

這家最有名的甜點是—生銅鑼燒，足足有8公分的爆滿餡料，讓銅鑼燒這個傳統美食，成為好吃好拍的網美小點。朧八瑞雲堂的生銅鑼燒可是每天限量，且每人限購一個的，這樣稀少又吸睛的美食怎麼能錯過！

＊營業時間：9：00~18：00

日本京都網美美食＃5

CAFE attmos—玫瑰吐司

玫瑰花的花語代表浪漫和愛情，但如果以玫瑰形容一個女人，就是訴說著她高尚又富有女人味之意。這家店將水果雕成玫瑰花的造型，再放在口感酥嫩的吐司上，營造成熟又不失典雅的高貴風格。這家咖啡廳的水果會隨季節做更換，不同時候去會享用到不一樣的美味。

＊營業時間：9：00~16：00(週一公休)

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