結合文化藝廊的飯店？京都住宿Oriental Hotel Kyoto Gallery 鴨川旁近清水寺

「Oriental Hotel Kyoto Gallery」顧名思義，這是間設有藝廊的飯店。頗現代的建築外觀，裝飾有稍許京都風元素，而一進門後那大廳的整體設計與擺設、牆壁上裝飾的水墨畫等，無不藏有京都傳統藝術的美感和典雅，讓所到旅客都能在這充滿藝術氣息的空間中優雅地休息。

Oriental Hotel Kyoto Gallery

地址：京都府京都市東山区朱雀町一丁目423番（google Map）

電話：075-541-8111

官方網站 | 訂房

漫步飯店內，你可以發現裡面展出了許多當地出產的陶器，畢竟飯店所在的五條一帶，自古便是京都陶器重鎮，製造了許多精緻古典且京都味十足的陶藝品。

飯店前台的後牆上的畫，靈感來自平安時代京都「琳派」畫家尾形光琳創作於18世紀的作品《燕子花圖屏風》，京都味十足。而在前台正對面的牆上，是以水墨畫風格繪製的一系列日本經典動漫角色，詮釋出古今交融的別樣風格，而櫃檯服務人員的親切更是不在話下。

採用了許多京町家的建築特色元素，Oriental Hotel Kyoto Gallery的內部設計處處可見類似木蟲籠窗樣的裝飾設計，簡單卻帶有耐人尋之和風味，再加上大廳中設置的展示空間中，會定期推出不同文化主題的展覽，讓所到之客可以更深一步地體會到京都的特色之美。

JAPANKURU造訪的時候，適逢忍者主題展，展櫃和牆上可見得各式各樣忍者會使用的武器，更有忍者人像站在一旁。配合展覽，飯店內也會有一些主題活動或工作坊舉行。飯店人員告訴我們，之後的展期他們還規劃了日本佛教的主題展，將展出一些佛教用具，也有在籌劃日本相撲主題展，想邀請相撲選手到現場等。

在Oriental Hotel Kyoto Gallery中，全天提供咖啡、茶和果汁等Welcome Drinks，更特別的是，還會為已成年的客人準備一張已存有一定金額的「品酒卡」，只要將卡插入機器上方的卡槽中，便可以選擇目前機器上有的不同酒水試飲，包括京都當地的日本酒、洋酒等。當然如果想要追加，亦可在櫃檯花500日圓加值使用。

Oriental Hotel Kyoto Gallery的房型，主要有包括Standard Double、Standard Twins、Standard King等標準房型，以及Superior King的豪華房型。其中豪華房間的空間稍微比較寬敞，另外還備有小點心。房間內的設計延續公共區域的現代和風風格，古典雅緻。

標準雙人大床房。

標準雙單人床房。

房內設施包括了功能頻道強大的電視，不僅可看到日本國內許多人氣節目，還有英語新聞台和運動台。除此之外，也可以免費看Youtube和Netflix。

以加入古代圓窗設計的木拉門將房間與浴室隔開，一樣現代卻格外古典。

若想要更享受一點，Oriental Hotel Kyoto Gallery還有更豪華的「Junior Corner Suite」及「Corner Suite」可以選擇。寬敞的房內空間，除了舒適的床鋪之外，更準備有沙發茶几，以及迷你廚房，因此非常適合需要滯留京都一段時間的旅客，可以自外面買一些簡單的食材回來料理。這兩個豪華房間不僅擁有非常好的採光，且各自能望見不同的京都美景，像鴨川和東山五條街景等。

在衛浴設備上，「Junior Corner Suite」及「Corner Suite」自然也是再升一等。且不說更寬闊的空間，洗臉化妝台也不僅有一個，當然還有浴缸配置。

湯泡飯？！風格獨具的自助式早餐 7:00～9:30

以木作設計裝潢為主的用餐空間明亮而溫暖，在這裡享用飯店提供的自助式早餐，作為一天的開始再也適合不過。Oriental Hotel Kyoto Gallery的自助式早餐主打主廚精心料理的「湯泡飯」。不同於一般大家想象中的日式茶泡飯，這裡提供的湯泡飯包括了各式各樣不同國家的湯品，佐米飯以及配菜搭配成獨特的料理。且湯品種類會依據季節食材而變化，讓來客能品嘗到當季食材的好滋味。

除了特色十足的「湯泡飯」之外，Oriental Hotel Kyoto Gallery當然也提供豐富的西式和日式早餐品項，包括沙拉水果、煎蛋、麵包、優格等。和式的部分，更少不了京都風味十足的野菜和湯豆腐，以及傳統美味的熟菜與漬物，與湯泡飯相搭配，可使美味加倍。

乍聽到不同種類的「湯泡飯」要搭配梅子、海帶等漬物時，心裡或許多少會有些猶疑「這搭起來真的會好吃嗎」？當然光想是沒有用的，實際一試就知道了！說不定這麼一試之後，就此愛上自己搭配出來的獨一無二的風味。

早餐過後的咖啡空間 10:00～

在旅途中，難免會遇到想要歇腳或需要處理公事的時候。Oriental Hotel Kyoto Gallery的用餐空間在早餐過後的10:00起，便化身為適合大家休息或是輕辦公的好場所。這裡會提供免費的咖啡、茶以及果汁，更有插座，讓在此停留的人們自取享用辦公休息，度過好時光。

值得一提的是，在藝廊展示空間與櫃檯之間的空間，有時候也會舉辦一些小活動。就拿這次我們適逢的忍者展來說好了，大家可以穿上帥氣神秘的忍者服裝，體驗一下射手裡劍的樂趣。當然，這手裡劍是以橡膠作成的，發射起來絕對安全，也很有樂趣。

位於京都五條通的大十字路口，這一帶自古雲集了京都當地職人，至今也有不少傳統老店依然營業著。相距京阪電鐵「清水五條站」步行只要1分鐘路程，Oriental Hotel Kyoto Gallery可說是京都的中心地，周圍有鴨川、祇園和清水寺等著名景點，可說是交通非常方便的區域。

前文我們曾提到，在從飯店的特定房間內可以看到鴨川河景，可見鴨川距離飯店有多麽近。若想要到這條京都的代表河流散散步，從飯店出來向北走個十分鐘左右，便可抵達當地人也很喜歡的約會地點鴨川河岸。

清水寺

作為京都景點景點，鼎鼎大名的清水寺可說是不少觀光客到京都必遊之處。在清水寺旁的二年坂、三年坂古色古香，其中座落了許多精緻的伴手禮、雜貨店和咖啡店，非常值得一逛。我們之前還跟大家介紹過日本爆紅的打卡景點「八坂庚申堂」也不要錯過。若往祇園的方向去，可到有「京都最古禪院」之稱的建仁寺走走，秋天時的紅葉與庭院苔庭之景，美得令人心靜。

清水寺

地址：京都市東山区清水1丁目294（Google Map）

參觀時間：6:00～18:00

參拜費：成人400日圓 / 兒童200日圓

官方網站（日文）

建仁寺

地址：京都市東山区大和大路通四条下る小松町584（Google Map）

參觀時間：10:00～17:00

參拜費：成人500日圓 / 高中、國中生300日圓 / 小學生200日圓

官方網站（日文）

富田工藝

對於喜歡木刻工藝的朋友，可以到這家「富田工藝」走走。乍看之下，「富田工藝」以生產佛教用品為主，也包括雕刻排位。但別因此掉頭就走，因為他們也有出一些可愛的佛教主題雜貨配件和紀念品，手工非常精緻，其中推薦頗有禪意的木刻手鐲及有木刻封面的朱印帳。

富田工藝

地址：京都市東山区五条橋東二丁目36-2（Google Map）

營業時間：平日及週六 10:00～19:00 / 週日、國定假日 10:00～17:00

朱印帳工作坊：5000日圓起

官方網站（日文）

半兵衛麩

想要品嘗當地美食？那麼你不能不認識這家麵筋店「半兵衛麩」。麵筋在東方飲食中還蠻常出現的，在日本料理中自然也是常見。而這家半兵衛麩可擁有330多年歷史，最早是由在在皇宮中的廚師所創，可說是京都麥麩的代表。除了麵筋外，他們家的豆皮百葉也非常值得一嚐。

若光臨半兵衛麩的老本店，別只記得吃，老舖樓上還有藝廊及日式便當盒博物館可以逛逛。

半兵衛麩

地址：京都市東山区問屋町通五条下る上人町433（Google Map）

營業時間：茶房 11:00～16:00 / 喫茶店 10:00～17:00 / 便當博物館 9:00～17:00

官方網站（日文）

真田紐師 江南

同樣是日本傳統手工藝，組紐前幾年也因為動漫《你的名字》而為外國人所知。我們之前有和大家介紹過櫪木的「間間田紐」，當然來到京都一樣可以見到組紐工藝之美，以及在日本人生活中的各種應用。光是編成手鍊或頭繩就已經很美了，有的還能搭配和服的腰帶綑綁。過去在江戶時代，組紐繩也曾被當作個人簽名一般的身分標示，不同的圖紋、編織法，都可是個人特色的一種代表。

真田紐師 江南

地址：京都市東山区問屋町通り五条下ル上人町430番地

營業時間：10:00〜17:00

官方網站

入住開幕不久的Oriental Hotel Kyoto Gallery，不僅可以享受舒適的新設備、有特色也有京味的早餐料理，還有機會體驗了解更多日本文化。（扮成忍者練手裡劍實在太有趣了！）若你喜歡這樣的文化體驗，想要讓住宿不只是住宿，那麼下次來京都，不妨就到Oriental Hotel Kyoto Gallery住下吧。

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