一杯茶休息時間！ 禪意待客的純粹精神 京都六條住宿新推薦ORIENTAL HOTEL

京都的禪意待客之道 京都住宿新推薦ORIENTAL HOTEL 京都六條

以茶待客，以茶會友，茶道所代表的禮數與精神，深深影響在生活之中。過去JAPANKURU介紹過不少京都相關的飯店，這兒的飯店似乎都要來古蹟來點什麼關係，這次來到2019年11月底才開幕的ORIENTAL HOTEL 京都六條，將日式的茶道文化融入飯店設計，住起來多了一分純粹的精神，作為旅途中暫時的棲身之處，不僅獲得舒適的服務之外，你還可以得到更多專屬日本文化薰陶。

日本精益求精的傳統文化之中，早已藏在日本人生活中的每一處，而茶道所包含真心款待的精神正好與迎接過往相來旅客的飯店不謀而合，這次JAPANKURU來到ORIENTAL HOTEL 京都六條，將茶道作為飯店的主題，並且融入經典露地茶庭為空間設計主軸，在百花綻放、爭奇鬥豔的京都飯店中，展現出她獨有的樣貌。

所謂一杯茶的休息時間？ORIENTAL HOTEL 京都六條以沏茶背後的精神，為旅客提供最完整的休憩空間，在這裡你獲得不僅是旅途中片刻的休息，是永世傳承的文化力。

順著悠悠小道走進露天茶庭，在ORIENTAL HOTEL 京都六條最具代表性物件之一的就是燈籠，你可以在ORIENTAL HOTEL 京都六條中隨處可見各式燈籠，透著柔和光暈的燈籠，引領你走入京都特有的迷人風采；而格子狀的天井，大氣優雅的空間感，則是勾起你對日本最經典的印象。

以石材和銀杏板材所堆疊出的大廳櫃台，傳遞極簡靜謐的風格。

ORIENTAL HOTEL 京都六條

（ORIENTAL HOTEL KYOTO ROKUJO）

住址：京都市下京区油小路通六条上るト味金仏町181番

鄰近車站：地下鉄烏丸線「五条駅」走路9分鐘

CHECK IN 15:00｜CHECK OUT：11:00

官方網站

在ORIENTAL HOTEL 京都六條優雅和風的外觀之下，房型有很多選擇，同款房間分為「和式」和「西式」兩種形式，可以拖鞋宛如在家一般自在的木頭地板是和式房間，而西式房間則是鋪上地毯，就像庭園造景上好生養著的青苔般，柔軟舒適。

木質地板的和式雙床房型。

鋪上地毯的西式房型。除了雙床之外當然也有大張的雙人床唷。

寬敞的邊角套房同樣以茶庭為概念，將房內規劃為前庭與起居的空間，

此外邊角套房的衛浴也是乾濕分離。

將桌邊燈裝飾為燈籠形式，別具巧思呼應飯店的風格主旨。

衛浴空間採黑白的配色，讓雅緻和風中多一份利落時尚氣息。

選擇好一間房，透過ORIENTAL HOTEL 京都六條的早餐也是讓你認識京都的一種方法。

每日早晨ORIENTAL HOTEL 京都六條以和風料理為主，準備具有京都風味的料理，例如：南禪寺湯豆腐、京都風家常小菜、用料豐富的味噌湯等等，讓你從晨起的味蕾就記起京都的味道。

ORIENTAL HOTEL 京都六條為自助式早餐，每日皆會有12種料理提供訪客選擇，當然也能享用到簡單的西式早餐。

好的料理當然少不了最好的幫襯「白米飯」，每日清晨開始使用鐵製土鍋所囑的白飯蓬鬆香Q，粒粒飽滿又剔透的米粒讓人看得好不開心。

早餐提供時間：07:00 - 10:00（ 最後點餐：9:30 ）

房客限定的：CLUB LOUNGE

凡是ORIENTAL HOTEL 京都六條的房客皆可以在早餐過後的時間使用CLUB LOUNGE，這裡會提供房客簡單的軟性飲料和京都風的和菓子等等。

CLUB LOUNGE 提供時間：12:00 - 18:00 ※房客限定

小酌一下：夜間LOUNGE & BAR

夜晚的ORIENTAL HOTEL 京都六條的酒吧就開張啦！基本的清酒系列一定少不了，也有以抹茶為基底的酒精飲料，不善飲酒的客人也有甜點可以試試，像是抹茶善哉、抹茶蛋糕捲等等，想要來點鹹食下酒菜，也有優雅細緻的京都風高湯玉子燒，越夜越美。

旅途中也是需要來一杯放松一下。

LOUNGE & BAR 提供時間：18:00 - 22:00 （ 最後點餐：21:30 ） ※飲品和餐點都需另外計價

與京都專屬的獨家體驗

ORIENTAL HOTEL 京都六條內也有有關於京都的體驗活動，與飯店精神主旨的所在的傳統茶道，這當然少不了！另一種消磨「時光」方法，從一顆糖果就頓悟禪意？！

好山好水的京都當然有藏的名水，以六條湧出的天然水為基底，ORIENTAL HOTEL 京都六條每日下午的15:00 - 17:30會提供以天然水襯托濃郁風味的現制抹茶，這是最原始品嚐京都時光的好方法。

ORIENTAL HOTEL 京都六條用「一粒的禪」的時間帶你另類品味京都。六條有好水當然能治好糖，以六條的天然水製成的糖果，吃下這顆糖，無論你是坐在房間或是任何一個空間，隨時都能冥想打禪。

別忘了，帶走關於京都的記憶

ORIENTAL HOTEL 京都六條內的伴手禮店，準備許多代表京都特色的商品，像是傳統工藝的「編繩」所編織而成的飾品，非常有紀念價值，就算是作為給自己的旅程的紀念品，也是很有意義的。

「『味覺』，以不純然是生理的反應，味覺留在身體中，變成生命中各個不同的記憶。」——蔣勳《感覺十書》第五封信。

每一趟旅行中都會有數不清的新體驗，如何讓體驗的感受進化為更加深的回憶，在ORIENTAL HOTEL 京都六條中，希望用茶道的精神和精挑細選關於京都的味道，希望能在你的旅程中刻畫出更多難以忘懷的深刻記憶。

ORIENTAL HOTEL 京都六條

（ORIENTAL HOTEL KYOTO ROKUJO）

住址：京都市下京区油小路通六条上るト味金仏町181番

鄰近車站：地下鉄烏丸線「五条駅」走路9分鐘

CHECK IN 15:00｜CHECK OUT：11:00

官方網站

ORIENTAL HOTEL 京都六條距離世界文化遺產西本願寺、重要文化財產東本願寺或賞櫻名勝涉成園等等，皆是步行就可抵達的距離，為了讓你的旅行有更多關於味道的回憶，接著也準備了兩個在地人才知道的六條小店，用和菓子和澡堂讓你體驗一下京都巷仔內的小意思。

澡堂邊喝一杯也OK！白山湯

位在六條商店街裡的大眾澡堂「白山湯」，附近有不少民宿，對於設施簡便的民宿而言，澡堂就是一個方便又便宜的舒壓選擇；而對於想要深度體驗京都的澡堂文化，那你也應該來一趟，因為光是規格其實就關東關西不一樣！

這次來的「白山湯」，最大的特色就是每天都會更換的池水，固定分開的男女湯之外，女湯的部分還有專屬的露天浴池。

每天都會更換新湯的浴池，是白山湯最大的特色。

泡完錢湯之後少不了的飲料們。

白山湯（六條店）

地址：京都市下京区艮町８９３

入場費用：大人450日圓 ／ 小學生150 ／ 幼兒60

營業時間：平日 15:00 - 24:00，假日 07:00 - 24:00 （週三公休）

官方網站

懷舊的味道：橘屋

說到復古的味道怎麼能不提和菓子，距離白山湯不遠的和菓子老店「橘屋」，遠遠先映入眼簾的就是老屋店舖。

循著透著暈黃的燈籠，就可以找到橘屋啦！宛如走進電視劇的氛圍不是特意營造的，而是真正存在的歷史感。橘屋的招牌商品是手作銅鑼燒，而其他傳統的和菓子也能在這兒找到。

夾著栗子的銅鑼燒「左女牛井 さめがい」是橘屋最招牌的點心，和長崎蛋糕相同質地的外皮香氣特別濃郁，讓你關於京都的味道的回憶再多一個不一樣的層次。

橘屋

地址：京都市下京区油小路六条上るト味金仏町185番地

營業時間：09:00 - 19:00（週日和例假日公休，）

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生命用不同的味道所構成，在回憶中建構出不同的情緒，關於京都的味道，你想要哪一種呢？

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