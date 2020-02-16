一級戰區！ google評價超過四顆星　大阪「必吃燒肉」特輯

來到大阪怎麼能不吃燒肉呢！大阪市區不只心齋橋至難波一帶燒肉店林立，道頓崛、梅田等區域也有許多燒肉名店，因此大阪可以說是頂級A5黑毛和牛餐廳的一級戰區！不論喜歡的是可以大快朵頤的吃到飽或是只愛單點的饕客，一定都有可以滿足你的燒肉餐廳。趕快跟小編一起來看看，大阪有哪些評價超讚的必吃燒肉吧～

大阪必吃燒肉吃到飽

心齋橋—六甲燒肉

Google得分超高的六甲燒肉的菜單分為兩種吃到飽方案，分別為¥3,000和¥3,700，差別在於¥3,700價位的選擇多了特選日本牛五花肉、牛第一胃袋和海帶湯可以點；六甲燒肉也推出了啤酒暢飲的選項，只要把原本的吃到飽方案分別升級成¥4,100和¥4,600，就可以在兩小時內吃到飽、喝到夠啦！

Google評論得分：4.5/5

消費方式：吃到飽

價格：¥3,000/人 起

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目７−29

營業時間：17:00～23:00，每週一休

阿倍野—あぶりや ABURIYA（阿倍野分店）

阿倍野—あぶりや ABURIYA（阿倍野分店）。 圖／IG, iceskycoldly

あぶりや ABURIYA是大阪非常有名的連鎖燒肉店，可以事先在官網上看各分店的訂位狀況以及做預約。あぶりや ABURIYA使用日本國產牛，不僅肉質好，而且堅持人手切肉，用餐環境也乾淨舒適，是當地人評價相當好的店家。至於為什麼特別推薦阿倍野分店給大家，那是因為阿倍野分店就在天王寺公園附近，又位在16樓的高樓，視野超好，邊吃燒肉邊看夜景超享受的啊！

Google評論得分：4.3/5

消費方式：吃到飽

價格：成人¥3,780/人，小學生以下及50歲以上有不同優惠方案

地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５−1 あべのルシアスビル16F

營業時間：

週一～週五：17:00～23:00

週六、週日：12:00～23:00

大阪必吃單點燒肉

心齋橋—板前燒肉 一斗

心齋橋—板前燒肉 一斗。 圖／IG, hobbityang

一進板前燒肉一斗的大門就會先看到一整櫃的黑毛和牛，油花均勻讓人看得好餓啊～這間許多饕客心目中的黑毛和牛燒肉霸主，提供中文版的菜單，除了肉的部位和價錢，還貼心寫上每種品項的口感以及特色，讓顧客根據個人喜好做選擇。除了燒肉之外，板前燒肉一斗還有一道很特別的牛肉握壽司，來到這裡一定要點來吃吃看！

Google評論得分：4.4/5

消費方式：單點

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16−26 一斗ビル

營業時間：17:00～00:00，每週三休

難波—松阪牛 燒肉M

難波—松阪牛 燒肉M。 圖／IG, chilin0477

松阪牛燒肉M（Matsusakagyu Yainiku M）曾獲得 tripadvisor 2014 / 2015最受外國人歡迎餐廳排行的第一名，店裡也有會說中文的店員喔。松阪牛燒肉M提供單點或套餐的選擇，肉品選用日本三大和牛之一的松阪牛，而且是產地直送店鋪，肉質非常鮮嫩，如果想吃高級和牛，絕對要來松阪牛燒肉M品嘗看看！

Google評論得分：4.3/5

消費方式：單點、套餐

價格：套餐可選 ¥3,800/份、¥5,800/份、¥7,800/份 方案

地址：大阪府大阪市中央区難波１丁目１−19

營業時間：

週一～週五：17:00～00:00

週六、週日：12:00～15:00、17:00～00:00

梅田—神戸あぶり牧場

梅田—神戸あぶり牧場。 圖／IG, yamachi1219

神戸あぶり牧場距離梅田地鐵站步行只要三分鐘，店內主打高級神戶牛，除了單點以外也提供「贅沢三昧Course（6000日元不連含稅）」、「あぶり牧場Course（3500日元不含稅）」、「神戸Course（4500日元不連含稅）」三種套餐選擇，還可以再加1500日圓，享用130種飲品喝到飽。中午時段也有提供划算的商業午餐，CP值超高！

Google評論得分：4./5

消費方式：單點、套餐

價格：

一般套餐可選 ¥3,200/份、¥3,600/份、¥3,980/份、¥4,980/份 方案

午間套餐可選 ¥2,500/份、¥3,000/份、¥4,000/份 方案

地址：大阪府大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル 1F

營業時間：11:30～14:00、17:00～23:30

去日本怎能不吃燒肉！看完這麼多美味的大阪燒肉餐廳，小編口水都流不停了，下次去大阪就不怕不知道要到哪吃美味和牛拉，還不趕快把這些評價超棒的大阪燒肉筆記起來，到大阪旅遊時一次滿足吃和牛的慾望！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」