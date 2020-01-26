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民眾恐慌！台中男武漢返台趴趴走 還拒絕市府訪視

4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

超過200年滿載故事的京都老舖轉型，為自己添購一些伴手禮吧

2020-01-26 14:00Japan Walker

日本最負盛名的古都京都，街坊巷弄中動輒就是坐擁數百年歷史的老舖，也是體驗京都風情重要的一環。一一造訪百年驚喜老舖，感受職人功力以及傳承多年的京都精神。

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★鶴屋吉信 IRODORI

1803年創業的和菓子老舖鶴屋吉信，專售京式菓子，聲名遠播。近年不斷求新求變，更在京都車站內開設了截然不同的全新店舖。與和紙設計家堀木エリ子 合作，打造前衛的Café空間，並販售起 有如馬卡龍般的最中餅、條狀有平糖、七彩琥珀糖，以及各式IRODORI的限定商品，讓和菓子也成為時尚夢幻的甜品

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区東塩小路町8-3JR京都駅八条口 1F　

電話：+81-75-574-7627


★亀屋良長

2010年與京都人氣品牌「SOU．SOU」合作推出聯名甜品後，不斷創新嘗試各種新路線的和菓子老舖龜屋良長，考慮到現代人們輕易且過量攝取甜食，因而以健康導向創設了全新品牌「吉村和菓子店」，提供低升糖指數的精緻甜品。2017年6月更改裝了本店，設置了內用茶房，提供吉村和菓子店在內的各種充滿創意的甜品。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17　

電話：+81-75-221-2005　


★原了郭 本店

1703年，曾協助天皇主治醫生處理中藥處方的原了郭，在八坂神社前創業開 店，以中藥藥材為原料製成的飲品茶粉「御香煎」是其招牌。勇於求新求變的老舖在百年前開始挑戰不同領域，利用香煎手法研發出獨特的「黑七味」，富含深度的香味與一般七味粉完全不同，成為原了郭的明星商品，是京都代表性調味料。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区祇園町北側267　

電話：+81-75-5612732


★俵屋旅館

江戶時代創業至今已超過300年，是京都3大老舖旅館之首，累積300年的款 待精神、窩心服務，以及每一個備品、小細節的講究，讓俵屋成為體驗京都精神的最佳指標。多年來深受名人雅士喜愛，歷史名人大久保利通、伊藤博文、已故蘋果創始人賈伯斯都曾入住。至今不架設官網，靠著口耳相傳的好口碑屹立不搖。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市中京区麩屋町通姉小路上ル中白山町 278　

電話：+81-75-211-5566


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京都甜品旅館

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