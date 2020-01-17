京都花見小路禁止遊客拍攝後　京都「基本禮儀和禁忌」你知道多少？

【遊日注意】日本京都花見小路正式禁止遊客拍照

京都觀光局曾經推出為遊客而設的【京都禮儀指南】。可是近年不少遊客到日本京都旅遊時，為了拍照而闖進私人地方，以及一系列騷擾居民等行為，令當地居民不得不想辦法改善情況。

京都的禮儀你知道多少呢？

【京都禮儀指南】的封面標題是「京都的AKiMaHen」。

「A Ki Ma Hen」是京都方言，意思是指不行。

✥​基本禮儀

- 不能邊走邊抽煙（會犯法喔!）

- 不要自己打開出租車門，日本是不會收小費的地方喔!

- 不要穿鞋踩塌塌米

- 請勿插隊

- 不要亂扔垃圾

- 請勿自帶飲料進餐廳

- 放餐廳鴿子

💕互相尊重

- 標有"禁止攝影"告示的神社/寺廟，請勿拍攝

- 請勿在神社/寺廟大聲說話

- 請勿戴著帽子或墨鏡進神社/寺廟

- 請勿隨手觸碰民房

- 未經舞伎許可就拍照是大忌！

還有其他大家都會比較熟悉的守則，例如是讓座之類我就不多說了～

ENJOY RESPECT KYOTO

京都市觀光協會推出一系列共14款的「ENJOY RESPECT KYOTO」貼紙，提供日文，英文，中文（簡體字）翻譯的圖示，讓大家可以減少誤會和尊重當地居民。

這個系列的貼紙也跟據京都風格設計，貼心的日本人早就為大家想好一切。

（左）請勿坐 丨 （右）請勿亂扔垃圾

排序由左至右起

上：請勿進入－請勿吸煙－請勿飲食

下：請勿碰摸－攝影禁止‧請勿拍照－不對外開放

排序由左至右起

上：請勿邊走邊吃－請靠邊走－請保持安靜

下：請排隊－請勿在馬路中間拍照－請勿使用無人機

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如果大家不太清楚甚麼是可以做甚麼是禁忌，可以去每間店和不同的地方看看有沒有這些貼紙～跟著做就一定沒錯，一齊來守護著這個美麗的京都！❀

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