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國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

古色古香京都繽紛美術館 博物館的藝文散步小旅行

2020-01-18 12:00Japan Walker

京都其實是藝文據點匯集的藝術之都，光是美術館就有超過200間，從經典美術館到獨特的鐵道、漫畫博物館應有盡有，驚喜踩點馬上出發！

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★福田美術館

嵐山不只是必訪景點，自古也是深受貴族、文人青睞的藝文之地。出生於京都 的日本企業家福田吉孝，為了回饋家鄉，在2019年10月開設了全新的美術館，建築以傳統的京町家為概念，外觀與周邊自然景觀完美融合，展示室以傳統倉庫「藏」為主題設計，走廊就像是町家緣廊、牆面則以傳統和服「網代文樣」圖案裝飾。展示作品以日本畫家作品為主，能看到首次展出的珍貴畫作，也設有咖啡廳、商店等。

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【景點資訊】

地址：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-16　

電話：+81-75-863-0606


★京都国際 マンガミュージアム

漫畫可以說是日本最受歡迎的次文化之一，博大精深的內容總讓人深深著迷。 日本最大規模的漫畫博物館就位在京都， 改建自小學校舍的博物館共有4層樓，收藏了5萬冊的漫畫作品、30萬筆相關資料，從古至今不但能一覽漫畫的發展，也都能自由閱讀。同時也販售超過千項的周邊商品、各種體驗課程，還能挑戰親手繪製漫畫，讓人熱血沸騰。

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【景點資訊】

地址：京都府京都市中京区烏丸通御池上ル（元龍池小学校）　

電話：+81-75-254-7414


★京都鉄道博物館

位於京都站旁梅小路公園，結合了梅小路蒸氣火車館、大阪的交通科學館，是 日本最大規模的鐵道博物館，館內可近距離觀賞53輛不同類型的列車，從古老 的SL蒸氣車到最新的新幹線應有盡有。1 ～3樓介紹鐵路歷史與特色，並展示列車構造，還能親身體驗。3樓設有戶外露台，能目睹一旁京都站列車呼哮而過，從多方面體驗日本鐵道的點滴。

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【景點資訊】

地址：京都府京都市下京区観喜寺町　

電話：+81-75-323-7334


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京都博物館美術館

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