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開化堂、Dean&Deluca之外，京都還有哪些不容錯過的咖啡店?

2020-01-15 10:01窩日本

【撰文:麥大/ 窩日本】

來到京都，隨處是故事、俯拾即歷史。

除了和菓子、京料理，還是會想找家有特色的咖啡廳歇歇腳吧。

除了當地最有歷史的Inoda咖啡、眾所皆知的前田咖啡，京都這樣的樣板風情古都，有哪些特色咖啡廳一定要快去看看呢？麥大從觀光客必訪，到當地人最愛的隱家咖啡廳，一一列出讓窩友們不必傷腦筋！

開化堂

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開化堂是創立於明治六年1875年專門製作茶罐的百年老店。是日本至今歷史最悠久的手工茶罐品牌。明治維新年間，由英國傳入鍍錫的ブリキ（錻力），開化堂以此為材料，手工製作出第一個輕便且耐用的茶筒，打破傳統高價又不易𢹂帶、陳放的中國陶瓷茶罐，而大受好評。

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在溫潤木質調與樸實混凝土的硬體中伴著落地窗引進的光影綠意，還有充滿情調的室內陳設與佈置，在各式茶罐在櫥窗裡點綴下，營造出令人駐足就不捨得離開的氛圍….。

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點了來自東京的「中川ワニ」咖啡豆萃的冰咖啡、「利招園茶鋪」的冷泡水出茶，搭配每日限量的「那須高原起司花園」起司蛋糕。

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店裏播著輕爵士，艷陽隨著浮雲落下地面不斷變化的光影，街道上穿著體面的洛中人與車往來熙攘，京都似乎有了巴黎的影子。

店舖資訊

京都府京都市下京区河原町通七条上ル住吉町352

七条駅から320m

10:30～19:00(L.O.18:30)

定休日木曜日、第一水曜日

BLUE BOTTLE 關西一號店 京都 南禪寺

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剛登陸日本就引起話題與轟動的Blue Bottle – 藍瓶咖啡

素有咖啡界的Apple稱號。獨有的“慢咖啡”文化也是他最吸引人的地方。

終於，2018年3月於京都展店，選擇落腳南禪寺，善於結合當地特色的藍瓶咖啡，選擇隱身於百年改建町屋，有川堂與開放庭院，完全呼應了“慢咖啡”的氛圍與哲學。

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無論美國或日本，藍瓶已經到訪多次，但到了京都還是要分享美得不像話的南禪寺藍瓶吧。

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店舖資訊

京都府京都市左京区南禅寺草川町64

地下鉄東西線「蹴上」駅 徒歩約7分

8:00〜18:00

Dean & Deluca 京都

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在京都，找家老屋或歷史建築吃個早餐、喝個午茶也相當愜意。

Dean & Deluca創立於紐約，是個以高級食材及禮品為主的雜貨熟食鋪。去了幾次在Soho區的創始店，對於新型態商店融合舊街區及老建築一直特別鍾愛…

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位於烏丸通的這棟紅磚與灰泥相間的「辰野式」建築，是日本第一代建築大師#辰野金吾的晚期作品。作為旧北國銀行京都分行前身，建築本體仍可見金融建築的講究與氣派。

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建於1916年，今年邁入102歲歷史。這裏曾經有多家藝文、選品雜貨商店入駐，最後在2014年10月，由紐約人氣頂級雜貨鋪Dean & Deluca進駐。有趣的是，最初是以期間限定形式進駐，本應於2015年8月結束遷出，但持續營業至今～但對於喜愛老建築的我來說～當然是件樂事～～

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來這用早餐，與其說是為了難得的美味珍饈，其實更是為了在緩慢優雅京都，奢侈消磨悠閒早餐時光。點杯咖啡、用個鹹派、三明治。🥪🥪☕️☕️

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還不飽？那就再點個招牌肉桂捲吧😂😂

店舖資訊

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町645

地下鉄烏丸線「四条」駅より、徒歩５分

阪急京都本線「烏丸」駅より、徒歩5分

雜貨 10:00～21:00

餐廳 8:00～21:00

Elephant Factory Coffee

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小小隱於巷弄裡的超人氣京都第一名的深夜咖啡店

Elephant Factory, 名取自村上春樹象工廠的happy end短篇圖文小品。オーナー絕對是個村上迷。☺️

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主理人提著鳥嘴壺拉著細長熱水柱，緩緩落在咖啡粉上…萃取咖啡液悶蒸後..通過濾杯緩緩落入咖啡杯中…這是最有深夜情調的沙漏。端送至面前，將這稍早喻為沙漏的咖啡啜飲而盡後，時間彷彿靜止在這小房間裡。

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“Elephant factory coffee, 營業到午夜1點, 在樣板卸下的夜幕京都“

店舖資訊

京都府京都市中京区蛸薬師通木屋町西入ル備前島町309-4 ＨＫビル　２Ｆ

阪急京都線/河原町駅から徒歩約5分、

京阪本線/祇園四条駅から徒歩約10分

13:00～翌1:00

定休日木曜日

Walden Woods Cafe

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全白森林系咖啡廳 – Walden Woods Cafe位於京都五条與四条交界的巷弄裡。

Walden Woods開幕就引起注意，更成為“IG打卡系咖啡廳”。

業主刻意將整個空間以毫不妥協的全白色系覆蓋，而且大量使用木質調，營造出的獨特全白森林系主題，與自烘焙咖啡豆的香氣與色調互相襯托也呼應。

來到二樓，完全開放的空間完全沒有擺設任何桌椅，圍繞著空間四周兩階階梯自然成為座席，與窗邊的油燈造型提燈構築成法國鄉間或是修道院的氣息。

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隨處悠閒找個角落坐著，輕啜一口中焙豆的拿鐵，旅人的悠閒完全是這樣的節奏。

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店內的咖啡，300~500円不等，選擇了口味再選擇豆種，再由Barista 一一沖煮，趁著這時間在店內悠悠地晃著，感受店主對於店內處處細節的用心。也可挑挑咖啡豆，買個熟於自己的品味與回憶回家。

店舖資訊

京都府京都市下京區榮町508-1

地下鉄烏丸線五条駅徒歩15分

9:00～19:00

窩日本推薦閱讀：大阪京都必吃拉麵6選推薦–麺屋 猪一、大阪 麵哲、麺や福はら還有….　

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