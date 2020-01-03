百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

漫步在綠意公園內，偶 有可愛的鹿群從身旁經過，立刻擄獲大人小孩的心，這次假期就到人文自然富饒的奈良冒險吧！

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★平城宮跡歷史公園

佔地廣大的平成宮跡是1300年前奈良作為日本首都時天皇居住、辦公之處。如今，重新修復了朱雀門廣場、第一次大極殿院等遺跡，也全新設置了展示館、餐廳等多項設施，規劃為「平城宮跡歷史公園」，讓人們可以更貼近被列為世界遺產的獨特歷史空間，不但能親身感受1300年前日本的政治中心奈良，也能休憩放鬆。

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【景點資訊】

地址：奈良県奈良市二条大路南3-5-1

電話：+81-742-36-8780





★奈良公園

位於若草山麓、腹地廣大的公園，被東大寺、興福寺、春日大社、國立博物館等知名景點圍繞，一年中充滿精采的四季風貌，夏季新綠、秋天楓紅與周邊古老神社寺院交織成的動人景象，令人心神嚮往。適合帶著孩子漫步在公園內，悠閒放鬆踏青、野餐，不時還能看到鹿群嬉戲其中。悠閒的假期就到奈良公園放空休憩一下。

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【景點資訊】

地址：奈奈良県奈良市登大路町30

電話：+81-742-22-0375





★空気ケーキ

無論店裡店外都洋溢著鄉村氣息的「空気ケーキ」，獨特外觀與傢俱擺設，彷彿來到精靈的森林小屋。招牌甜點為空氣蛋糕，以令人驚豔的鬆軟口感，吸引大批甜點控前來朝聖，亦有空氣布丁、空氣生乳捲、季節性糕點等甜點，皆嚴選奈良當地食材烘焙而成。除了甜點外，也有販售原創紙膠帶、環保提袋等周邊商品。

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【店家資訊】

地址：奈良県奈良市高畑町738-2

電話：+81-742-27-2828





★プリンの森・カフェ

來到奈良怎能錯過火紅的大佛布丁，在奈良車站、東大寺的店舖都大排長龍，其人氣可見一斑。包裝以大佛、神鹿為造型，再加上口感綿密的濃厚布丁，讓人懷念的美味成為奈良最具代表性的伴手禮。本店「布丁之森•咖啡」宛若森林中的精靈小屋，造型夢幻，推開大門還可見大佛的插畫裝飾，成為人氣拍照景點。

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【店家資訊】

地址：奈良県奈良市奈良阪町1073

電話：+81-742-23-7515





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