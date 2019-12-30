「大阪電器量販店」全新大廈落成 　200家店舖商場同時集結登場～

今年YODOBASHI在既有店舖上增了全新的34層高摩天大樓「YODOBASHI 梅田Tower」，11／16開幕。館內進駐了19家全新店舖、23家關西1號店及13家首次進軍大阪的品牌，共有200家店舖。

分享 facebook

★LINKS UMEDA

大阪梅田一帶百貨商場聚集，是著名的購物天堂，其中超大規模的家電量販店 YODOBASHI，更是全日本來客數最多的家電賣場。今年YODOBASHI在既有店舖上增了全新的34層高摩天大樓「YODOBASHI 梅田Tower」，11／16開幕。其中除了飯 店Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA外，還有與YODOBASHI商場相連的全新商業設施 「LINKS UMEDA」。館內進駐了19家全新店舖、23家關西1號店及13家首次進軍大阪的品牌，共有200家店舖。每層樓都有不同主題，店家也相當精采，像是專賣水果塔、聖代的「GO・HO・U・BI PARLOR」、來自台灣且首次進軍關西的「JIATE×永福茶堂」、全新型態的「U.F.O by Francfranc」、800坪大的宜得利等，加上YODOBASHI，商場總面積共有2.4個甲子園球場之大。

建築處處點綴綠意，讓人購物時也備感舒心。 分享 facebook

店舖到商品都帶有前衛奇幻色彩，跳脫以往Francfranc的風格。 分享 facebook

人氣家飾品牌Francfranc推出 的全新型態店舖「U.F.O by Francfranc」，以科幻風格打造全新賣場。 分享 facebook

「オイシイもの横丁（美味橫丁）」帶有復古風情，集結了多樣的人氣美食餐廳。 分享 facebook

從商場能直通至JR、地下鐵，還與巴士轉運站共構。 分享 facebook





更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」