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這樣使用最划算！ 「大阪周遊卡」交通優惠、景點秘笈全解析

2019-12-14 11:57FunTime旅遊比價

擁有「天下廚房」美稱大阪一直都是台灣人最喜歡的日本旅遊地點之一，大阪不僅擁有許多美食，大阪景點也都非常具有日本特色及文化，因此小編要介紹一個可以玩遍大阪超級票券「大阪周遊卡」。

這張票券到底哪裡厲害，就讓小編告訴你！

交通優惠全解析

「大阪周遊卡」分為一日券、二日券兩種版本，使用範圍包括大阪地下鐵、南港港城線、阪急電車、阪神電車、京阪電車、近畿日本鐵道、南海鐵道與大阪City Bus等路線，在使用期限內都可以無限次搭乘這些地點。

景點的部分，大阪周遊卡有超過50個免費景點可以直接進入，若加上所有的優惠店家，總計有超過百間店鋪可以做使用，因此大阪周遊卡不僅是個交通票券，更像是一張大阪專屬的玩樂票券。

看全部優惠店家>>

購買須知

大阪周遊卡是一款定期發售的票券，因此每年的3月底都會做些微的調整後再發行。

發行日期：即日起至2020年3月31日

有效期限：至2020年4月30日

票價：1日券2,700日圓、2日券3,600日圓（無兒童票，皆為均一價）

現場購買：大阪地鐵售票口、大阪各地遊客服務中心、關西遊客訊息服務中心、大阪市內主要飯店等。

小提醒：大阪周遊卡的時效是以天為單位計算的，因此過了半夜12點，當天的優惠資格就失效嘍。

熱門免費景點

道頓堀水上觀光

道頓堀水上觀光船。 圖／Wikimedia
道頓堀水上觀光船。 圖／Wikimedia
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想要找美食絕對就是要來大阪道頓堀拉，道頓堀絕對是來到大阪必去的地方，不管是購物或吃美食這裡應有盡有。在逛完街吃完美食後，不妨來個道頓堀水上之旅，乘上小船，遊行在道頓堀的運河上，能夠從日本導遊的口中認識道頓堀的歷史背景與私房景點及美食，會讓你對道頓堀有不一樣的認識呦。

原價：900円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費體驗

交通方式：難波站步行5分鐘

營業時間：平日13:00-21:00、周末及國定假日11:00-21:00，每半小時出航。

梅田藍天大廈 空中庭園展望台

梅田藍天大廈 空中庭園展望台。 圖／Flickr
梅田藍天大廈 空中庭園展望台。 圖／Flickr
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梅田地區可以說是大阪最熱鬧的地方，一棟棟的高樓拔地而起，而其中最令人矚目的就是那挑高173公尺高的梅田藍天大廈了，這棟梅田藍天大廈不僅只是個百貨商場，頂樓的空中庭園展望台可以說是大阪夜景的指標，儘管不是最高的展望台，但因為他360度的環繞設計，讓人可以全方位的俯覽整個大阪，視野上可說是無人能比的。

原價：1,500円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡18:00前可免費入場

交通方式：梅田站步行9分鐘

營業時間：09:30-22:30

天保山大摩天輪

天保山大摩天輪。 圖／Wikimedia
天保山大摩天輪。 圖／Wikimedia
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曾經是世界上最大的天保山大摩天輪一直都是大阪非常熱門的景點，它就位在大阪港旁，緊鄰樂高樂園以及海遊館，整座摩天輪高度超過112公尺，可以俯瞰整個大阪港灣的美景，搭乘摩天輪後還能夠順道去樂高樂園或是海遊館，非常適合安排一日遊的行程。

原價：800円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費搭乘

交通方式：大阪港站步行5分鐘

營業時間：10:00-22:00

大阪生活今昔館

大阪生活今昔館。 圖／FunTime小編群
大阪生活今昔館。 圖／FunTime小編群
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大阪生活今昔館是大阪一處非常特別的景點，他位在一處大樓當中，不仔細看很容易錯過呢。大阪生活今昔館是以江戶時期的大阪位建造依據，裡面的街道及建築有著濃濃的日本傳統風格，而在大阪生活今昔館中，還可以以300日圓的價格參加和服體驗，真的是太便宜了。穿上和服在江戶時代的日本街道中穿梭，有種穿越時空的感覺，是個非常有趣的體驗。

入場原價：600円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費入場

交通方式：天神橋筋六丁目步行3分鐘

營業時間：10:00-16:30

大阪城天守閣

大阪城天守閣。 圖／Flickr
大阪城天守閣。 圖／Flickr
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大阪城一直以來都是大阪的歷史中心，也是所有第一次來到大阪的遊客們，絕對要打卡走訪的景點。而大阪城中的天守閣已經有超過400年的歷史，目前天守閣裡面改建成一個歷史文物館，記載了整個大阪城的發展史及重要的文物。

天守閣門票原價：600円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費登上天守閣

交通方式：森ノ宮站步行15分鐘

營業時間：09:00-17:00

LEGOLAND® Discovery Center Osaka

LEGOLAND® Discovery Center Osaka。 圖／Wiki...
LEGOLAND® Discovery Center Osaka。 圖／Wikimedia
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如果來到大阪只知道環球影城那就太弱了，大阪可是還有個超好玩的室內遊樂園，就是在環球影城對岸的大阪樂高樂園拉，這座樂園非常特別，除了每個月只有一日的「成人之夜」外，其他的時間都是謝絕18歲以上的成人單獨入場的，必須要有孩童陪伴才能入園，是個親子取向的遊樂園呢。

門票原價：2,400円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費入場

交通方式：大阪港站步行5分鐘

營業時間：10:00-19:00

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號。 圖／Wikimedia
帆船型觀光船 聖瑪麗亞號。 圖／Wikimedia
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聖瑪麗亞號就是依照當時的美國大探險家，哥倫布所搭乘的「聖瑪麗亞號」為原型打造的觀光船，這艘觀光船會從天保山港灣村的海遊館前出發，沿著大阪港周遊航行，讓遊客們宛如成為中世紀的航海家，體驗馳騁在大海中的快感。

船票原價：1,600円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可於白天場及傍晚場擇一時段免費體驗

交通方式：大阪港站步行約10分鐘

營業時間：11:00-16:00（每小時發船）

新世界通天閣

新世界通天閣。 圖／Flickr
新世界通天閣。 圖／Flickr
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大阪是一座新舊融合的城市，從燈紅酒綠的商業區到古色古香的歷史街道，往往只有一步之隔，而這些歷史街區中最具代表的就是位在日本第一高樓阿倍野HARUKAS旁邊的新世界通天閣了。通天閣可以說是大阪精神的象徵，第一代通天閣在1912年就建造而成，而通天閣也是日本第一座有電梯的建築，在當時儼然成為了大阪最知名的地標，也讓通天閣附近的地區有了新世界的稱號。時光飛逝，如今的通天閣繁華程度已經不如以往，但取而代之的就是那充滿懷舊風格的街道以及許多特色的大阪美食，在這裡絕對能讓你認識最真實的大阪！

通天閣門票原價：800円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費登上通天閣觀景台

交通方式：新今宮站步行8分鐘

營業時間：觀景台營業時間為09:00-21:00

大阪天王寺動物園

大阪天王寺動物園。 圖／Wikimedia
大阪天王寺動物園。 圖／Wikimedia
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大阪天王寺動物園就位在大阪市的天王寺區，交通非常方便。動物園內有許多動物是非常難見的，像是北極熊、海獅、猛禽，還有人見人愛的水豚君呢。雖然天王寺動物園佔地不大，但附近有新視界通天閣以及阿倍野，適合安排個半日到一日遊，是非常適合的。

門票原價：500円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費入場

交通方式：新今宮站步行11分鐘

營業時間： 09:30-17:00

萬博紀念公園

萬博紀念公園。 圖／Flickr
萬博紀念公園。 圖／Flickr
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萬博紀念公園是利用1970年代大阪世界博覽會的會場改建的，憑大阪周遊卡可免費入場自然文化園區、日本庭園、國立民族學博物館等設施，而在每年的櫻花季，萬博紀念公園裡頭就會有滿滿盛開的櫻花，萬紫千紅的美景每年都會吸引許多人慕名而來，非常壯觀。

入園原價：日本庭園260円、自然文化園區250円

大阪周遊卡優惠：憑大阪周遊卡可免費進入自然文化園區及日本庭園，其餘園區須付費

交通方式：阪大醫院前站步行20分鐘

營業時間：09:30-17:00（16：30最後入園）

休息日：每週三、12/28～1/1

看到這邊大家都很清楚來到大阪必買的交通票券是哪張了吧，相信有些買過的人是不是也很驚訝原來不是只有交通優惠，還有這麼多景點、美食及店鋪優惠，下次去大阪玩之前一定要先好好了解到底有哪些地方可以使用這些大阪週遊券的優惠喔！

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大阪觀光動物園

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