超強大阪自由行攻略！ 阿倍野、天王寺、環球影城 大阪必拍必玩景點推薦

關西地區進出最方便的地方就是大阪，可以選擇從關西機場直達難波、天下茶屋、天王寺等大阪景點，乘車時間大約30~45分鐘，因此許多人到關西自由行，都會先留在大阪玩個兩三天，這時候購買大阪地下鐵一日券或大阪周遊卡，可能就會比較划算唷！

大阪景點推薦＃1

USJ環球影城

▲大阪景點推薦-USJ環球影城。（圖／Yilin） 分享 facebook

去東京要去迪士尼樂園，來大阪當然就是環球影城囉！走進2017年剛開幕的小小兵樂園，讓你近距離接觸小小兵一起遊玩！當然也少不了波特迷必去的哈利波特魔法世界，如果你有事先購買環球快速®通關4或7，就可以直接進入囉！若你是持一般門票，可以在哈利波特魔法世界的入口附近抽整理券，自由選想要入園的時間，時間到了再拿著票券入園。

大阪景點推薦＃2

大阪城

▲大阪景點推薦-大阪城。（圖／Pixabay） 分享 facebook

說到日本大阪自由行，一定要去的絕對就是大阪城啦！除了登上大阪城天守閣一覽整個大阪市區之外，也可以在免收費的大阪城公園內走走逛逛，近年大阪城跟許多藝術展覽單位合作，在大阪城西之丸庭園內也有燈光展覽，不妨可以等到晚上時在過去逛逛唷～

大阪景點推薦＃3

大阪天王寺

▲大阪景點推薦-通天閣。（圖／Pixabay） 分享 facebook

由於機場快線HARUKA有直達天王寺，加上周點景點與商場眾多，例如：天王寺動物園、通天閣、新世界、天王寺MIO、近鐵百貨等等，讓天王寺也成為大阪自由行旅客的逛街首選，無論你是想買東西、吃美食，在這裡通通可以辦得到！

大阪景點推薦＃4

阿倍野

說到最近的人氣大阪景點，絕對少不了阿倍野展望台HARUKA 300，在這裡可以俯瞰整個大阪市區，忘記一切煩惱，還有超可愛的「ABENOBEA」陪你玩，一定不能錯過的啦！此外，還有最近在SHIBUYA109的HOUSE OF BTS快閃店，都是阿倍野不可錯過的人氣打卡景點！

＊HARUKA 300地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43

＊HOUSE OF BTS地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール

大阪景點推薦＃5

直升機飛行體驗

▲大阪景點推薦-大阪直升機飛行體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

想要體驗在高空翱翔、俯瞰地面的感覺嗎？大阪的直升機體驗能夠完成您的願望，專業機師的良好技術穩定著直升機的飛行，過程中幾乎不會有劇烈搖晃，帶領您從不一樣的角度欣賞大阪的美，在飛行體驗十五分鐘的飛行時光裡，大阪城、高樓林立的大廈、環球影城、通天閣、大阪灣和阿倍野Harukas等大阪景點都能看到，絕對值回票價！

大阪周邊景點推薦

▲大阪景點推薦-大阪港口。（圖／Pixabay） 分享 facebook

除了各個大阪知名景點之外，許多人也會從大阪前往周邊景點，當日來回交通費不會太貴，還可以不少省去搬行李的麻煩，方便不少，也可以在一趟日本自由行當中玩到更多景點，一起來看看有哪些大阪周邊景點可以玩吧！

大阪周邊景點＃1

美山町合掌村

▲大阪周邊景點-美山町合掌村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

美山町位於日本古都京都府的中間，昔日主要以林、農業維生，近年興起了觀光旅遊。美山町被8、900公尺的高山圍繞，其中最大的特色是可愛的合掌造建築群，在冬季時也有點燈活動，論美景是絕不輸白川鄉的，如果去不了白川鄉，就去美山町吧！

大阪周邊景點＃2

京都天橋立

▲美山町合掌村周邊景點-京都天橋立。（圖／©Kyoto Prefecture© JNTO） 分享 facebook

京都天橋立位於日本京都，因地殼的推擠作用，在海上形成一個長3.6公里的沙洲地形，上面種植了上千株的松樹，也是因為此地形而成為熱門景點。

為何會被稱為「天橋立」呢？據說是因為如果人從地勢高的北端的傘松公園，或是南端的飛龍觀，背對沙洲站立且低都從胯下望出，沙洲彷彿一條通往天上的橋，有機會去的人可以親自嘗試看看喔！親眼見證日本三景天橋立是否如此～

大阪周邊景點＃3

和歌山賞櫻

▲大阪周邊景點推薦-道成寺櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了遊覽大阪周邊景點之外，還有季節新的玩法，有不少人會從大阪梅田出發到和歌山去，到日本百大名城－和歌山城逛逛，欣賞道成寺境內種植多種不同的櫻花品種，一次玩遍和歌山三處賞櫻勝地，還有草莓任採任吃的三十分鐘放題，聽起來是不是超級滿足的感覺！

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