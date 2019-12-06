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水晶之夜、跨年派對！ 大阪環球影城「冬季限定活動」 聖誕、跨年懶人包

2019-12-06 10:00FunTime旅遊比價

每到年底，最令人期待的就是日本大阪環球影城推出的冬季限定特別活動，今年將於2019/11/14～2020/1/13舉辦，大家又可以衝一波啦！在這期間光是聖誕節的活動，就有好幾種！一定讓你超滿足！今年推出了最新的聖誕節特別活動「水晶之夜」，炫麗的程度將超越往年，還有哈利波特魔法世界的夜晚城堡秀「霍格華茲魔法之夜」，以及超高人氣的「小小兵樂園黃色聖誕節」！而跨年派對更是有超過3,500發以上的煙火，最讓人興奮的是，這一天環球影城不打烊！推出了「USJ跨年派對Pass」，只要購買這張票券，能讓你在26小時內盡情遊玩！而且在跨年夜這天，各季節的限定活動都將重現，大家要把握機會呀！

環球水晶聖誕節

《水晶之約》

水晶之約。 圖／Flickr
水晶之約。 圖／Flickr
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環球影城的聖誕節特別活動是許多人趨之若鶩的聖誕節慶，2008年推出的《天使的奇蹟》更是獲得了大家的喜愛，雖然迎來了大結局，但環球影城以全新的主題《水晶之約》翻新大家對環球聖誕節的體驗。

以光輝的世界為舞台，譜出一段以愛為主題的表演秀，當中還有30公尺高的聖誕樹將出現在大家眼前，聖誕樹還升級成最閃耀的水晶版本，讓遊客們在環球影城體驗最閃亮的聖誕佳節。

小編偷偷說：如果你想要更近距離觀賞《水晶的約定》，那可以選擇購買特別觀賞座位，又分成貴賓席與普通席。當然也可以選擇不買票觀賞，但視野可能相對會比較不好哦。

活動期間：2019年11月14日～2020年1月13日

時間：通常1天舉辦1~2次，每次約25分鐘（每日開演時間會有所變動）

地點：紐約園區 / 格拉梅西公園

票券：貴賓席3,500日幣／普通席 1,600日幣

水晶迎賓 with 小小兵

水晶迎賓 with 小小兵。 圖／IG, hsiang_hao__huang
水晶迎賓 with 小小兵。 圖／IG, hsiang_hao__huang
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小小兵來了！今年小小兵也強勢回歸，要與你一起開最熱鬧的聖誕party。不但在小小兵園區內有小小兵樂園的黃色聖誕節，在環球內也能遇到身著聖誕服飾在外逛街的小小兵們哦～環球這是還推出了水晶迎賓 with 小小兵的活動，快跟著小小兵們一起在雪花下過聖誕節吧！

小編偷偷說：小小兵樂園還有可愛的限定商品哦！小小兵迷們千萬不要錯過了！

霍格華茲魔法之夜

霍格華茲魔法之夜。 圖／FunTime小編
霍格華茲魔法之夜。 圖／FunTime小編
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霍格華茲魔法之夜再度回來啦！2019年霍格華茲魔法學院的邀請來了赫夫帕夫、葛來分多、雷文克勞、以及史萊哲林，4間宿舍的學生要來與你過聖誕啦～他們將來到環球裡的魔法城堡，在你面前施加魔法，陪你一起過最精采的魔幻聖誕節！不僅有開心雪人出現還會有華麗的聖誕節慶典表演～！

活米村聖誕樹

魔法之夜裡的活米村聖誕樹也非常值得一提，只要詠唱魔法咒語「LOCOMOTOR」，就能讓飾品移動，不僅如此詠唱咒語「LUMOS」， 更是會讓聖誕樹發出暖暖的燈光。在這不同凡響的魔法世界，將點綴夜空，魔法城堡的奇幻多端要讓你再度感受魔法的力量！

活動期間：2019年11月8日～2020年2月29日

時間：日落30分鐘之後～到園區閉園30分鐘至60分鐘前（不時進行表演）

地點：霍格華茲城堡

小編說：「活米村的聖誕樹」以及活米村的聖誕裝飾會在2020/1/13結束。但1/7以後，「霍格華茲™魔法之夜～冬季魔法～」會繼續舉辦，僅更動部分內容哦！

霍格華茲魔法之夜表演秀行程>>

假日青蛙合唱團

不僅有充滿魔法的活米村聖誕樹，這次還有假日青蛙合唱團要跟你一起美妙合唱度過聖誕節！4隻青蛙與4個魔法學院派系將唱出什麼樣美妙的聖誕歌曲呢！來環球，你就知道！

活動期間：2019年11月8日〜2020年1月13日

時間：舉辦時間依日期會有所不同（通常星期四、星期五不舉辦哦）

假日青蛙合唱團歌唱時間>>

環球跨年派對

環球跨年派對。 圖／maxpixel
環球跨年派對。 圖／maxpixel
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「5、4、3、2、1」！跨年一定要搭配煙火，已經是許多人跨年必備的行程。每年環球影城的跨年派對都不會讓人失望，今年更是有3500發以上的煙火要跟你一起來迎接2020！快跟著特別的人一起到大阪環球影城來過這個超豪華的跨年吧！

「環球跨年派對」需要另外購買門票哦，購買一般日本環球影城門票的人，只能玩到12/31當天下午5點哦～不過環球推出了USJ跨年派對Pass門票，可以讓你暢玩26H，真的超級划算！ 心動不如馬上行動！

2019季節特別活動將在跨年夜重現

不管是春天的街頭表演、夏季受到很多人喜愛的「小小兵雪花派對」、前陣子的「萬聖驚魂夜」，還有今年的冬季活動「環球奇幻聖誕節」、「霍格華茲魔法之夜」和「小小兵聖誕瘋狂派對」，都將在跨年夜這一天一次大放送！之前錯過的旅人們，要趕緊把握最後機會呀！而在環球跨年派對結束後，環球影城會繼續開放到晚上9點，等於從入場到出場整整26小時讓你玩到飽！

時間：（2019時間待定）

看完環球影城一系列的活動，小編真的又手癢想要馬上訂機票、飯店，在聖誕節衝一波大阪，接著再到環球影城跨年，大家說是不是超級心動！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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聖誕節跨年環球影城

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