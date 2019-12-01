潛入町家咖啡廳，享受獨一無二的古都午茶時光

承載歲月痕跡的老舊町家，融入在地職人的巧思，翻新成新舊交融的質感咖啡廳。旅途之餘停下腳步，到町家咖啡廳享受寧靜午後。

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★omo café

鄰近錦市場，由京都傳統町家改建的懷舊咖啡館，將老舊建築的空間運用得淋 漓盡致，1樓為吧檯式的座位，2樓為傳統的和風座位，別有巧思，深受當地OL 及年輕女性青睞。料理以「創作料理」聞名，和風為基調，融入西洋元素，風味絕佳，僅此一處才能品嚐得到，另有傳統的日式甜品可以選用。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市中京区錦小路通麩屋町上ル梅屋町 499

電話：+81-75-221-7500





★喫茶上る

沿著高瀨川而建，將超過80年屋齡的老舊古民家注入新生氣，重新裝修成咖 啡廳，日式榻榻米地板和木頭小圓桌等，店內一景一物皆保留昔日樣貌。選用高級的咖啡豆焙煎機和哥倫比亞產的3種有機咖啡豆，從磨豆、過濾到沖泡，每一個環節堅持都在顧客眼前現場製作，只為提供最香濃的咖啡。

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【店家資訊】

地址：京都府下京区西木屋町通仏光寺上る市之町260





★PASS THE BATON KYOTO GION お茶と酒たすき

TON，在京都白川沿岸屋齡120年的町家建築作為展店的地點，從復古雜貨、 各種精緻時尚的好物及服飾都能在此找到。首間附設咖啡廳也同時在京都店開 幕，由曾在日本傳統茶道家系「裏千家」研習的工作人員常駐，製作道地的抹茶供來客享用；入夜後，清幽的日式咖啡廳化身小酒館，能體驗100％京都風情。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区末吉町77-6

電話：+81-75-5312700





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