親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

今晚變天！新一波東北季風增強 周三到周五轉濕冷全台有感

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

潛入町家咖啡廳，享受獨一無二的古都午茶時光

2019-12-01 11:05Japan Walker

承載歲月痕跡的老舊町家，融入在地職人的巧思，翻新成新舊交融的質感咖啡廳。旅途之餘停下腳步，到町家咖啡廳享受寧靜午後。

分享

★omo café

鄰近錦市場，由京都傳統町家改建的懷舊咖啡館，將老舊建築的空間運用得淋 漓盡致，1樓為吧檯式的座位，2樓為傳統的和風座位，別有巧思，深受當地OL 及年輕女性青睞。料理以「創作料理」聞名，和風為基調，融入西洋元素，風味絕佳，僅此一處才能品嚐得到，另有傳統的日式甜品可以選用。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：京都府京都市中京区錦小路通麩屋町上ル梅屋町 499　

電話：+81-75-221-7500　


★喫茶上る

沿著高瀨川而建，將超過80年屋齡的老舊古民家注入新生氣，重新裝修成咖 啡廳，日式榻榻米地板和木頭小圓桌等，店內一景一物皆保留昔日樣貌。選用高級的咖啡豆焙煎機和哥倫比亞產的3種有機咖啡豆，從磨豆、過濾到沖泡，每一個環節堅持都在顧客眼前現場製作，只為提供最香濃的咖啡。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：京都府下京区西木屋町通仏光寺上る市之町260


★PASS THE BATON KYOTO GION お茶と酒たすき

TON，在京都白川沿岸屋齡120年的町家建築作為展店的地點，從復古雜貨、 各種精緻時尚的好物及服飾都能在此找到。首間附設咖啡廳也同時在京都店開 幕，由曾在日本傳統茶道家系「裏千家」研習的工作人員常駐，製作道地的抹茶供來客享用；入夜後，清幽的日式咖啡廳化身小酒館，能體驗100％京都風情。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区末吉町77-6　

電話：+81-75-5312700


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都咖啡抹茶

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團

相關新聞

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

日本也有馬丘比丘?! 兵庫縣超人氣景點「竹田城跡」 宛如遺世天空之城

2019-11-21 10:03

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

日本最初登錄世界遺產「奈良法隆寺」-７大看點&７大不可思議

2019-10-31 09:02

能招來幸福的京都「愛心寺院」 客殿裡有心形的豬目窗

2019-10-30 08:03

開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館

2019-10-29 08:03

京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去！

2019-10-28 15:21

大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

2019-10-23 09:00

入住世界遺產法隆寺前 奈良「全新宿坊式旅宿」誕生！

2019-10-22 08:05

影／絕對找到迷路！京都人推薦的私房風景TOP6

2019-10-21 08:00

日本大阪斷崖絕壁，你敢放手往後躺嗎？

2019-10-15 09:03

大阪的博物館不一樣！給你活生生動物與五光十色光影旅程

2019-10-12 21:00

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

圓滾滾動物明星爆紅！大阪最佳療癒勝地「海遊館」

2019-10-07 09:00

美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生

2019-10-06 08:00

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59

京都世界遺產「下鴨神社」 歷代天皇崇敬之神

2019-09-24 15:33

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

大阪港旁的絕美海濱風情，來海邊深呼吸吧 ！

2019-08-04 12:17

搭船餵海鷗，在天橋立沙洲上漫步！超好玩「京阪近郊一日遊」景點懶人包

2019-07-28 18:46

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

渲染婉約之美！京都「專屬色彩體驗」跟著色彩作家體驗京都色

2019-10-14 08:00

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

走跳世界／從湖的京都出發 串遊謎樣千年古都

2019-06-11 09:01
看更多

熱門文章

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

賞鯨、浮潛、採草莓！ 5項「沖繩」冬天玩法大公開

2019-11-23 11:58

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-26 07:33

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53

來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

2019-11-28 11:03

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-25 17:23

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58

推薦韓國8大必去「滑雪勝地」 嚴寒冬季讓歐巴帶你去滑雪！

2019-11-24 11:54

BV大阪開全球首間咖啡廳　義大利冰淇淋gelato必吃

2019-11-24 13:12

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

日本東北會津村系列之玩樂重點：復古場景自然美 日本cosplay秘境景點

2019-11-23 10:05

「首爾」交通&包車懶人包　機場接送×迷妹踩點一次搞定！

2019-11-29 10:03

日本東北會津村系列之美食推薦：醬油炸豬排與喜多方拉麵

2019-11-24 08:57

遊日伴手禮首選！東京限定版「米奇 & 維尼香蕉蛋糕」

2019-11-26 19:26

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

《魔法公主》小精靈也在！ 天空被杉樹森林覆蓋的屋久島

2019-11-28 09:02

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-20 11:21

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

北太平洋「赤蠵龜卵」密度最高 屋久島細貝殼沙灘

2019-11-29 08:02

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

京都控都會這樣做！　到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

2019-11-18 11:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

日本也有馬丘比丘?! 兵庫縣超人氣景點「竹田城跡」 宛如遺世天空之城

2019-11-21 10:03

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

熊本市中心全新開幕「巴士轉運站共構複合商場」 處處可見酷MA萌

2019-11-23 09:24

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top