大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

一年一度最讓人喜愛的聖誕節就要到來，每年的這個時節，世界各地都悄悄地展開點燈的活動，溫暖的燈光溫情的點綴著寒冷的夜空，讓人感覺心情愉悅又浪漫。

本期小編要告訴大家幾個大阪今年冬天重要的點燈情報，讓大家冬季去日本也能感受滿滿的溫馨與感動！

大阪・光之饗宴

大阪光之文藝復興2019

大阪・光之饗宴(圖為2018活動現場)。 圖／Flickr 分享 facebook

2019大阪光之文藝復興一共分為兩個展區，分別為中之島公園彩街和御堂筋彩燈。按照往年中之島公園會有利用投影技術所展示的裝飾藝術，在建築物上投射色彩不一的燈光，使得中之島公園變得絢爛無比！今年的12/14～12/25更是以台南美食做為主題，使用了特色燈籠進行展出哦～

活動期間：2019/11/4～2019/12/31

時間：17:00～22:00

地點：大阪市役所周邊至中之島公園

交通：地鐵「淀屋橋站」步行約5分鐘

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御堂筋彩燈

御堂筋彩燈。 圖／IG, jlcshao 分享 facebook

大阪市內的主要大道「御堂筋」，筆直的街道裝上彩燈，從梅田到難波，掛滿了燈飾，浪漫的氣氛讓聖誕節的氣氛更加濃厚。

御堂筋。 圖／IG, jlcshao 分享 facebook

不僅如此御堂筋彩燈街道兩旁的路樹和建築也都佈滿了燈飾，看起來特別夢幻！非常適合大小朋友去參觀，順便打卡拍照！

活動期間：2019/11/4～2019/12/31

時間：17:00～23:00

地點：御堂筋

交通：地鐵「淀屋橋站」與「難波站」間各站

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光之水都

這次光之文藝復興活動，還推出了光之水上城市的活動，在船上將會舉行各式各樣的演出，還有將噴泉跟音樂一起結合作出獨特的水上表演！千萬不要錯過拉～

中之島河巡遊

活動期間：2019/12/13～2019/12/25

航運時間：18:00～21:00

地點：福島（ほたるまち）港

大阪車站炫彩時空

大阪車站炫彩時空(圖為2018活動現場)。 圖／Wikimedia 分享 facebook

這個點燈活動在JR大阪站舉行，將圓形屋頂垂下來的燈飾經過多重排列作為簾幕，加上閃閃發光的燈飾，使得整個車站看起來相當華麗；就連地板也經過燈光設計，就像無數的火花遍布在腳下，整個呈現出一種溫暖柔和的氛圍。車站還會擺放五顏六色的雪人和發光的椅子，和不定期展演音樂表演，燈光和音樂的結合彷彿讓人置身於魔幻世界。

活動期間：2019/11/1～2019/12/25

時間：17:00～23:00

地點：JR「大阪站」

交通：JR「大阪站」

更多詳細資訊請參考官網>>

環球奇幻聖誕節

環球奇幻聖誕節(圖為2018活動現場)。 圖／IG, niu.huang 分享 facebook

最讓人期待的莫過於大阪環球影城的點燈活動了！光是聖誕節的活動，就有好幾種讓你超滿足！不僅有這次的主打「環球水晶聖誕節」，還有「冬季的哈利波特魔法世界」夜晚城堡秀，據說2018超高人氣的「小小兵聖誕瘋狂派對」也有機會再展出！聖誕活動期間園區也有販售聖誕樣式的紀念品、聖誕節特製的餐點大家不要錯過拉。

環球奇幻聖誕節(圖為2018活動現場)。 圖／IG, ofeswan 分享 facebook

環球水晶聖誕活動期間：2019/11/14～2020/1/13

冬季的哈利波特魔法世界：2019/11/8～2020/2/29

地點：大阪環球影城

交通：JR 「YumeSakisen大學城站」

更詳細資訊可以參考官網>>>

大阪NAMBA PARKS「光之旅」

大阪NAMBA PARKS(圖為2018活動現場)。 圖／Wikimedia 分享 facebook

在寒冷的冬季裡，難波公園裝上各式各樣的耶誕燈飾，依憑著自然及建築優勢，打造壯觀的燈飾美景，露天劇場還會有結合光線和聲音的表演；重要的是，還鄰近道頓崛和心齋橋商圈，好逛好買又好吃，還可以享受最棒的耶誕視覺饗宴，超棒der～在11/8晚間6點的點燈儀式還有日本創作型女歌手矢井田瞳特別的live演唱哦！

活動期間：2019/11/8～2020/2/16

地點：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70

交通：南海電鐵「難波站」

大阪德國聖誕集市2019

大阪德國聖誕集市(圖為2018活動現場)。 圖／ IG, photolife.yiru 分享 facebook

德國的聖誕市集將在梅田藍天大廈舉行，模仿德國的聖誕市集，販售許多德國的傳統手工藝及聖誕商品，也可以品嘗到德國的熱葡萄酒和烤香腸，甚至還有機會看到旋轉木馬等古董商品，有興趣不妨來淘寶唷！除此之外，許多店鋪會由德國人親自接待，讓你宛如身在德國市集中。

活動期間：2019/11/15～2019/12/25

時間：

週一至四：12:00～21:00

週五：12:00～22:00

周末及國定假日：11:00～22:00

地點：梅田藍天大廈的活動廣場「Wonder Square」

交通：JR「大阪站」、地鐵「梅田站」、阪急「梅田站」步行約10分鐘or阪神「梅田站」徒步約12分鐘

BIG STEP Xmas

BIG STEP Xmas(圖為2018活動現場)。 圖／ IG, jollyphotograph 分享 facebook

STEP Xmas的點燈活動幾乎每年都會舉行，在聖誕季節的時候巨型的聖誕樹會出現在BIG STEP標誌性的樓梯前，中庭內也會以許多五顏六色的燈飾裝飾，相當有氣氛。不但如此，BIGSTEP內的許多商家還會鋪上紅地毯，在上頭就像紅毯明星一般光芒四射呢！

活動期間：2019/11/23～2019/12/25（暫定）

時間：16:00～24:00（暫定）

地點：大阪市 心齋橋BIG STEP

交通：地鐵「心齋橋站」步行約3分鐘

大阪海遊館

大阪海遊館。 圖／Wikimedia 分享 facebook

大阪的海遊館本身就是一個熱門的景點，尤其一定要去觀賞著名的鯨鯊，海遊館的聖誕點燈一年比一年規模還要大，在海遊館不僅可以看到特色的光影表演，甚至還可以見到全長20公尺的巨大鯨鯊！在活動期間的每天下午5點到晚上9點45分，每15分鐘就還能看見在海中游動的鯨鯊和極光投影出現(約持續2分鐘)，相當適合帶小朋友一同前往。

活動期間：2019/11/2～2020/3/1

時間：17:00～22:00

地點：大阪海遊館

交通：JR「大阪港車站」步行約5分鐘

相信每年聖誕節是許多人一年之中最期待的節日，幾乎整個12月都在歡度這個重要的國際盛會，今年有空不妨到大阪走走，在傳統優雅的國度裡感受溫馨的耶誕氣氛吧！

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