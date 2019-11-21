日本也有馬丘比丘?! 兵庫縣超人氣景點「竹田城跡」 宛如遺世天空之城

【撰文:Joshua Yang/ 窩日本】

竹田城跡在哪裡?

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打開google map一看，竹田城城跡位於兵庫縣朝來市。你可能去過有名的神戶或是姬路城，但可能沒想過它們其實都為位於兵庫縣內。

竹田城城跡營業時間及費用

成人500日幣，國中生以下免費

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資料來源:竹田城跡官方網站

＊秋季是看雲海的季節，所以竹田城會提早到清晨四點開放，另外要注意1月初到2月底是無法登城的唷。

交通

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竹田城跡位於交通較不便的地區，建議是搭乘火車前往。你可以從姬路站搭乘JR列車，抵達離它最近的的竹田站。

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圖片來源: 竹田城跡官方網站

抵達竹田站後有兩種方法可以上山

喜歡登山的旅人，建議可以經由竹田城的登山道上山，路程大約40分鐘左右即可到達售票口。

體力不太好或不想爬山的朋友，可以選擇搭乘天空巴士，一天約有6班車從竹田站開往竹田城跡，車票單程是260日幣。

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竹田城小歷史

據傳竹田城最初命名為「安井之城」，於1443年由當時但馬守護「山名宗全」的家臣「太田垣氏」所建造，治理此地超過七代，直到戰國時代的1580年，被羽柴秀吉(即後來的豐臣秀吉)攻破後易主。後來城主傳到「赤松廣秀」，才建築了如今所見到的石垣結構。但在關原之戰赤松廣秀自殺後，竹田城也進入了廢城狀態。

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圖片來源: 竹田城跡官方網站

由於竹田城跡位處高山上，四周並沒有太多防護措施，又不時會有強風吹起，為了避免事故發生，觀光協會有規劃一條參觀路線，採取單向通行的策略，從右邊售票亭進入後再從左邊離開。可以從觀光地圖看到藍色的參觀路線，而右上方的北千疊則是在雨天或是地面泥濘不平整時禁止進入。

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從售票亭進入後還要爬一小段階梯才能到達城的所在地。

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城跡內種有櫻花樹，春天來時可以體會不一樣的風景。

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春天竹田城跡的櫻花 Phot by m-louis .®

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竹田城跡位處高處，四周視野非常遼闊，可以看到剛剛來時的竹田車站及竹田小鎮。

從北千疊往後看的風景，一片綠油油的田地及山巒，搭配拱橋結構的公路，景色十分宜人，心情都開闊了起來。

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在竹田城跡內設置有許多座椅，供旅客在此稍作休息，建議可以帶些飯糰、茶飲或小零食上山，邊欣賞風景邊吃，非常愜意。

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竹田城跡基本上是個大平台空地，但其殘留下來的石垣很有歷史價值，藍天與綠樹的搭配，更是一幅美麗的圖畫。

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參觀路線是以簡單的圍籬圍出，希望大家不要超出這些安全區域，山上的強風真的很不固定，請記得安全最重要。

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竹田城跡經典角度，有人把它與祕魯的「馬丘比丘」作比對，相似度有多少這就見仁見智囉。

結束參觀會從城跡的左側出來，直接接到表米神社登山道下山，這樣的動線設計也避免了上下山旅客相遇時的不便。

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沿著神社的表參道一路直走就可以接回竹田站，完全不用擔心迷路。

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圖片來源:竹田城跡官方網站

竹田城之所以會有天空之城的美名，是由於這個區域在秋季晴朗的清晨時，會產生大量的濃霧，而被這濃霧所環繞的竹田城跡有如被雲海所包圍，就像城是漂浮在雲海之上，經世人所傳頌，因而得到了天空之城的稱號。

在此地區容易產生霧氣的原因，就在於有「円山川」經過。白天溫暖的空氣到了夜晚會變得冰冷，當這空氣冷到比河水溫度還低時，河水所蒸發出的水氣遇冷，就會凝結形成霧氣。這樣的霧氣，容易發生在早晚溫差大的時候(約10度差以上)，如果前一天早晨是萬里無雲的晴天，這樣的現象更是顯著。

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另外在竹田地區由於被群山環繞，基本上是呈現一個碗型的地形，只要在無風的情況下，霧氣是不容易散去的。

身在雲海霧中的竹田城雖然也是一番體驗，但要欣賞到天空之城的美景，必須從遠處高點立雲峽展望台觀看，而其中景色最好的是第一展望台。

交通方式如果以全程步行來計算:

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竹田車站至立雲峽登山口20分鐘

立雲峽登山口至立雲峽山腹停車場20分鐘

山腹停車場至第一展望台30分鐘

全程共需70分鐘左右。所以想看天空之城的朋友建議是前一晚住在竹田，通常當地旅館都有合作的計程車，隔天搭車至立雲峽山腹停車場會比較省事。如果全程想用走的也不是不行，請記得帶手電筒，據說沿路是伸手不見五指的黑。

看雲海裝備:

手電筒: 由於出發時天還很黑，爬山時必要。

輕便雨衣: 霧氣是水氣凝結，身在霧氣之中全身是很容易弄濕的。

防寒用具: 秋天的清晨十分寒冷，要做好保暖準備。

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竹田城跡 Photo by bullets95

喜歡日本城及絕景的旅行者，如果有安排到兵庫縣旅遊的話，不妨將這鮮少人知的景點也放進行程，花個半天一天的行程放慢腳步，體會一下鄉村景點的原汁原味吧。

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