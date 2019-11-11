京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

來到京都少不了神社寺院巡禮，除了擁有氣派鳥居的平安神宮，或是金光閃閃的金閣寺等景點外，還有許多讓人少女心爆發的寺院神社，保證美照拍不停、即刻洗版朋友們的IG。

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★正寿院

位於宇治郊區的正壽院，供奉十一面觀音，在800年的歷史中2度遭逢災難，觀音都幸免保存下來，成為除厄招福的象徵。最為人津津樂道的則是客殿的「豬目窗」及精緻的天井畫。夢幻的愛心窗櫺映照著庭園景致，隨著四季及光影變化風貌；仰頭則能看見一幅幅別致又生動的花卉彩繪，帶來百花齊放的錯覺。

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【景點資訊】

地址：京都府綴喜郡宇治田原町奥山田川上149

電話：+81-774-88-3601





★岡崎神社

位於岡崎一帶，鄰近平安神宮的岡崎神社，是8世紀末桓武天皇遷都平安京時創建的護城神社，以祈求安產、結緣及去除厄運聞名。最特別的就是以兔子作為氏神的使者，而兔子又是多產的象徵，因此以求安產最為靈驗。走進神社境內，處處可見兔子的雕像、兔子籤、兔子御守及兔子繪馬等，讓少女們心花怒放。

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【景點資訊】

地址：京都府京都市左京区岡崎東天王町51番地

電話：+81-75-771-1963





★八坂庚申堂

走進八坂庚申堂，便能看見身穿和服的女孩們圍著七彩的祈願猴牆拍照合影，形成一幅動人的美麗畫作。其正式名稱為大黑山延命院金剛寺，是日本最早開始中國「庚申信仰」之處。最大特色就是以不同顏色的布料製作「祈願猴」，繽紛的祈願猴遍佈寺院的各個角落，讓莊嚴的古寺化身為遊客爭相走訪的打卡景點。

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【景點資訊】

地址：京都府京都市東山区金園町390

電話：+81-75-541-2565





★柳谷観音 楊谷寺

位於長岡京的楊谷寺又稱為柳谷觀音，相傳為醫治眼疾靈驗的寺院，也是初夏繡球花及深秋紅葉的觀賞名所。夏秋之際，特別延長開放平日僅在17號上午才可參觀的上書院，遊客可從明治時代的書院2樓望向名勝庭園「淨土苑」，將新綠或秋楓盡收眼底。此外，隨四季變換的花手水，更是令人驚艷，立刻成為打卡熱點。

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【景點資訊】

地址：京都府長岡京市浄土谷堂の谷2

電話：+81-75-956-0017





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