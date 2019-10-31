日本最初登錄世界遺產「奈良法隆寺」-７大看點&７大不可思議

【撰文:Joshua/ 窩日本】

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法隆寺位於奈良斑鳩町，是日本第一個世界遺產。這裡有世界最古老的木造建築群、日本最古老的五重塔，以及歷史悠久寺廟都會有的7大不可思議傳說。如果你有聽過聖德太子，法隆寺也與他大有淵源。究竟法隆寺有甚麼看點以及歷史傳說呢?讓我們一起來看看吧。

法隆寺在哪裡?

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法隆寺位置法隆寺位置法隆寺位於奈良縣斑鳩町，鄰近大阪及京都且交通方便，非常適合來一趟世界遺產的輕旅行.

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法隆寺交通

抵達法隆寺最方便的方法是搭乘JR電車，至JR法隆寺站後可以轉搭公車，或步行20分鐘即可抵達。

從大阪出發:

可於梅田、新今宮、天王寺等大站，搭乘大阪環狀線+大和路線的電車，中途不須換車即可抵達法隆寺站。

從京都出發:

於京都站或東福寺站搭乘JR奈良線至奈良站，轉大和路線大阪方向的電車，即可抵達法隆寺站。

法隆寺參道 Photo by karesansui 分享 facebook

法隆寺小歷史

西元601年，著名的聖德太子在斑鳩之里建造了斑鳩宮，並發願為亡父「用明天皇」建造寺廟，此寺廟耗時6年於西元607年完工，即為現今法隆寺的前身。

在「日本書紀」中記載，西元670年法隆寺遭到燒毀，經過重建大約至奈良時代完成。新法隆寺的中心伽藍(梵語，意指僧眾共住的園林，即佛教寺院)仍為飛鳥時代的樣式，並增建了西院伽藍，成為如今世界最古老的木造建築群。

到了奈良時代，高僧行信僧都對於荒廢的斑鳩宮覺得可惜，並為了緬懷聖德太子，便在原來斑鳩宮的遺址建造了夢殿，以此為中心興建了東院伽藍的建築群。

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法隆寺和法起寺在1993年，共同以「法隆寺地域的佛教建築物」的名義入列世界遺產之中，為日本第一個世界遺產，與1998年入列世界遺產的「古都奈良的歷史遺跡」並不相同。

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聖德太子

聖德太子為飛鳥時代著名的皇族政治家，他對當時中國隋朝優秀的政治、文化，特別是佛教所著迷，積極的引入日本，建立了四天王寺、中宮寺、廣隆寺等，制定冠位12階、憲法17條，並派遣遣隨使。於西元622年49歲過世。

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聖德太子像的一萬日幣紙鈔

聖德太子被日本人所熟知，這都要歸功於日幣紙鈔的肖像畫。

聖德太子的肖像畫，從1930年開始作為百元紙鈔的圖樣第一次登場，後來也發行過一千元、五千元、一萬元的紙幣，總計有七次被使用，是日幣紙鈔肖像中最常被使用的人物。特別是在1958~1984年代所發行的一萬日圓，聖德太子更成為高額紙幣的代名詞。

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法隆寺七大看點

參觀時間:

8:00~17:00 (2/22~11/3)

8:00~16:30 (11/4~2/21)

門票:

1500日幣，小學生750日幣 (包括西院伽藍、大寶藏院、東院伽藍)

1.中門:

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法隆寺中門 Photo by karesansui

法隆寺西院伽藍的入口，為飛鳥時代所建，目前被指定為國寶，無法從底下通過，左右安置有奈良時代所製造，目前日本最古的仁王像。中門與一般日本寺廟相比較為特別，正中間的柱子將中門隔成四個柱間，一般寺廟都為基數個柱間。

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法隆寺中門左仁王像 Photo by karesansui

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法隆寺中門右仁王像 Photo by karesansui

2.迴廊:

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同樣為飛鳥時代現存建築。迴廊的柱子採用Entasis的技法，使柱子中央略為膨脹，在視覺上使柱子看起來更為筆直。Entasis技法被大量使用在古希臘神殿中，而為何法隆寺會使用此技法仍為各方爭論之處，究竟只是單純巧合，還是兩者有所連結，至今仍是一個謎。

3.金堂:

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西院伽藍中最古老的建築。上層沒有房間，主要是為了氣派的外觀所做出的第二重結構。金堂內原有7世紀保留下來的金堂壁畫，是日本佛教繪畫的代表之作。在1949年的壁畫摹寫作業中發生火災，部分壁畫及柱子燒得焦黑，目前保存於大寶藏殿北方的收藏庫，不對外公開展示。此次火災也促使日本制定「文化財產保護法」，失火的1月26號也成為文化財產保護日。2021年是聖德太子逝世1400年御遠忌，屆時有可能開放壁畫參觀。

金堂是採用入母屋造的屋頂，上層及下層的支撐柱雕有精細的龍形雕刻。內部供奉有三尊釋迦佛像，其中的金銅藥師如來為的是聖德太子的父親用明天皇，金銅阿彌陀如來為的是其母穴穗部間人皇女，而中央的本尊釋迦三尊像，則為祈求聖德太子冥福所造，與聖德太子等高。

4.五重塔:

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高31.5公尺，是日本現存最古老的五重塔，塔內收藏有釋迦的舍利子。從底層往上，五重塔的屋簷結構越來越小是其特徵，在底層內部的四面皆有雕像，目前被指定為國寶。

5.大講堂:

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西院中最大的建物，為僧侶們學習佛法之處。最早的建物在西元925年因雷擊失火而焚毀，目前所看到的是西元990年再建的建築。內部有珍貴的平安時代藥師三尊像及四天王像。

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大講堂內部無法拍照，就留待大家自己來親身體驗，看看這些讓人歎為觀止的文物雕像囉。

6.夢殿:

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位於東院伽藍中心的夢殿，主要是為了供養聖德太子，在舊斑鳩宮的位置所興建。夢殿為一八角堂造型，曾被德國建築家譽為「建築的珍珠」，內部所收藏的木造救世觀音像，同樣與聖德太子同高，為7世紀前半的作品。

在每年4/11~5/18及10/22~11/23的夢殿本尊開門法會，可以參拜平常不對外公開的木造救世觀音像，每年吸引大量的訪客來一睹觀音像的真面目，是法隆寺春天及秋天的風物詩。

7.大寶藏院:

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作為寶物館於1998年開始對外開放參觀。內部收藏許多常在教科書出現，日本最古老等級的文物。知名的文物如百濟觀音像、夢違觀音像及玉蟲櫥子等。

法隆寺七大不可思議:

古老的寺院通常都會有七大不可思議傳說，法隆寺自然也不例外，讓我們來看看有甚麼有趣的傳說吧。

1.在法隆寺中，鳥不拉糞、蜘蛛不結網

法隆寺為特別莊重且尊貴的寺院，鳥類及蜘蛛也不敢用髒寺內。事實上不可能找不到鳥糞及蜘蛛網，可能是寺方為了讓寺院充滿潔淨的氣氛，所創造出來的傳說。

2.南大門前的鯛石

在南大門的階梯底下有魚形雕刻的石頭。據說不論下多大的雨，水位都不會超過這塊石頭。

3.法隆寺的三座伏藏

伏藏指的是隱藏起來的倉庫，據傳其中藏有為了修復法隆寺時，可以使用的財寶，位置在經藏內、金堂的東北角、迴廊的南西角，被石蓋所覆蓋住。

4.插在五重塔上的4把鐮刀

五重塔上方的突出尖端是被稱為九輪的裝飾，插有4把鐮刀。據傳是為了鎮住聖德太子的魂魄所設置，但實際上是避雷針。

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5.因可池的青蛙

在連接西院及東院的因可池，據傳聖德太子居住的斑鳩宮位於此地。當年聖德太子在此學習佛法時，由於池子的青蛙太吵，聖德太子便拿筆刺了青蛙的一隻眼睛，從此之後池子的青蛙全部變成只剩下一隻眼睛。

6.夢殿的禮盤

禮盤是僧侶所座的座台。每年二月時，會將這個禮盤拿出來曬，藉由盤中蒸發出的水量來做今年豐收情況的占卜。

7.地面沒有排水孔

即使大雨也找不到法隆寺地面的排水口。實際上是法隆寺建於排水性良好的地盤之上。

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奈良是以前日本古都，擁有深厚的歷史底蘊，更有許多古老建築可以探訪。下次到奈良旅遊時，不要只想到去奈良餵鹿，稍微移動一下腳步就可以輕鬆到達法隆寺，欣賞一下日本第一個世界遺產之美吧。

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