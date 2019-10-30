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能招來幸福的京都「愛心寺院」 客殿裡有心形的豬目窗

2019-10-30 08:03行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

可說是秘境中的秘境，真要騰出一整天時間專程前往的傳說中私房景點。火車到達宇治之後還得搭乘地方巴士半小時，再轉搭接送當地人的交通車15分鐘，以及再在山中步行10分鐘後才能抵達，這一切辛苦，都為了那能夠一次看見被深受喜愛的雙心祝福。屬於京都人、日本人才知道的知名寺院，有人稱為風鈴之寺、外國遊客則會說是愛心寺院，這裡是「正壽院」，大多數的人都是為了那扇「能夠招來幸福」的「豬目窗」而來。

每日約莫下午4至5點之間，是雙愛心完整出現的魔幻時刻。
每日約莫下午4至5點之間，是雙愛心完整出現的魔幻時刻。
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800年前屬於高野山真言宗，雖然前後經過兩次火災，但在慶長元年(1596年)時，由祐胤大師重建。裡頭祀奉指定文化財、僅50年才開放參觀的本尊十一面觀世音像；另也有一尊指定為國家重要文化財的由快慶大師所雕塑的不動明王坐像，寺內禪意與靈氣盎然，更有許多日本信徒不遠千里而來祈願。

先到正殿參拜，雙手牽住殿前與觀音手相連的綵帶，與神結緣。
先到正殿參拜，雙手牽住殿前與觀音手相連的綵帶，與神結緣。
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當然對於一般遊客而言，最迷人的就是在客殿裡有著愛心形狀的豬目窗，傳說中豬的瞳孔為愛心模樣而得名，透過這扇窗映出的枝葉與石燈籠的相映成趣，春櫻夏綠秋紅冬雪等，被譽為可以消災祈福、得到幸福的窗戶。

客殿天花板更有邀請日本畫家繪製以花為主題160幅現代禪意畫，當時間來到傍晚，透過豬目窗外斜陽映入的愛心逐漸成形，時光彷彿凝結在雙愛心共構的那個瞬間，真的有種感動與幸福感洋溢的氣氛，緩緩環繞著在現場的每一個人呢！

購買參拜料金500円後，可獲得的餅乾與綠茶。
購買參拜料金500円後，可獲得的餅乾與綠茶。
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獲得的「散華」可別亂丟，是前往豬目窗別館的入門卷。
獲得的「散華」可別亂丟，是前往豬目窗別館的入門卷。
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景點介紹

正壽院

地址｜京都府綴喜郡宇治田原町奧山田川上149

網址｜ shoujuin.boo.jp

時間｜ 4至10月8:30～16:30、11至3月至16:00

價格｜平時500円、風鈴祭時800円

　

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