親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 出國一趟狂省10萬

開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館

2019-10-29 08:03行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

走過遊客如織的錦市場，循著地圖慢慢向前行，事先有心理準備知道需要存著著冒險的心前進，即使是這樣也極度容易迷失在小巷間。穿梭過停車場、直搗最裡面的最裡面， WEEKENDERS COFFEE真的就躲在停車場的深處。

地址就是在這個停車場，沒錯勇敢地走進去吧。
地址就是在這個停車場，沒錯勇敢地走進去吧。
分享

WEEKENDERS COFFEE不僅是京都人心目中隱藏版的神秘店家，在嗜飲咖啡的京都咖啡迷心目中，更有人稱這裡是「京都第一」的咖啡館。WEEKENDERS COFFEE的咖啡主打以京都少見的淺焙咖啡為主，店主人金子將浩熱愛咖啡，以自家烘焙打響名號，咖啡共分為3類別，以義式咖啡、手沖、單一莊園等咖啡品項。

最裏頭的最裏頭，才會到達。
最裏頭的最裏頭，才會到達。
分享

他曾經對媒體表示過，烘焙信念是「盡可能將豆子本身的甘甜和香氣提引出，並創造乾淨層次感」，單純明亮的咖啡韻味吸引了許多咖啡同好的熱愛。除了提供現場手沖外，更供應日本大大小小近50間咖啡館豆子來源，足見烘豆技巧深受肯定。

早早7:30就開門營業，適合用一杯拿鐵喚醒腦袋。
早早7:30就開門營業，適合用一杯拿鐵喚醒腦袋。
分享

　

景點介紹

WEEKENDERS COFFEE

地址｜京都市中京區骨屋之町560

電話｜+81-75-746-2206

時間｜7:30～18:00(週三休)

網站｜www.weekenderscoffee.com

價格｜咖啡拿鐵510円、冰滴咖啡470円、本日咖啡470円

　

更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡京都拿鐵

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去！

2019-10-28 15:21

大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

2019-10-23 09:00

入住世界遺產法隆寺前 奈良「全新宿坊式旅宿」誕生！

2019-10-22 08:05

影／絕對找到迷路！京都人推薦的私房風景TOP6

2019-10-21 08:00

日本大阪斷崖絕壁，你敢放手往後躺嗎？

2019-10-15 09:03

大阪的博物館不一樣！給你活生生動物與五光十色光影旅程

2019-10-12 21:00

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

圓滾滾動物明星爆紅！大阪最佳療癒勝地「海遊館」

2019-10-07 09:00

美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生

2019-10-06 08:00

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59

京都世界遺產「下鴨神社」 歷代天皇崇敬之神

2019-09-24 15:33

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

大阪港旁的絕美海濱風情，來海邊深呼吸吧 ！

2019-08-04 12:17

搭船餵海鷗，在天橋立沙洲上漫步！超好玩「京阪近郊一日遊」景點懶人包

2019-07-28 18:46

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

渲染婉約之美！京都「專屬色彩體驗」跟著色彩作家體驗京都色

2019-10-14 08:00

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

走跳世界／從湖的京都出發 串遊謎樣千年古都

2019-06-11 09:01

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

2019-06-08 08:00

道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

2019-06-07 08:00

京都向外國遊客發送禮物 拜託別亂摸藝伎！

2019-06-05 12:57

日本「御影高杉」法式甜點界歇業的巨星

2019-06-03 08:00

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 22:11

【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

2019-05-16 09:02
看更多

熱門文章

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

2019-10-23 09:00

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04

影／絕對找到迷路！京都人推薦的私房風景TOP6

2019-10-21 08:00

走跳世界／搶先享受 伊豆半島春光

2019-10-22 09:59

日本京都祇園私有道路禁拍照 違者罰1萬日圓

2019-10-25 18:14

入住世界遺產法隆寺前 奈良「全新宿坊式旅宿」誕生！

2019-10-22 08:05

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去！

2019-10-28 15:21

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-20 11:30

北陸新幹線部分鐵路中斷 替代轉乘方案一次看懂

2019-10-15 10:48

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00

米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕..　東京巢鴨來場下町一日遊

2019-10-18 09:03

遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化

2019-10-27 18:43

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 17:00

廣受福岡在地人喜愛！ 鮮嫩多汁烤豬排定食名店「豚ステーキ 十一」

2019-10-19 09:00

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館

2019-10-29 08:03

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-20 11:20

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

放鬆一下！ 男女老少都愛的韓國「汗蒸幕」 必知使用教學

2019-10-18 10:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

「森林裡的小木屋酒吧、日本最大室內人造浪泳池、最靠近天堂的雲海咖啡廳。」夏天來北海道這樣玩

2019-10-11 22:00

現在出發還來得及！ 北海道季節限定絕景 美食美湯享受體驗

2019-10-15 10:38

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

韓國旅遊秋冬好好玩！韓國賞楓預測、銀杏、燈節搶先看

2019-10-16 09:30

一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

不只嵐山！京都「高雄、大原」千年古寺11月迎楓紅

2019-10-12 19:17

韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

2019-10-05 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top