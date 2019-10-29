開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館
【圖．文｜行遍天下】
走過遊客如織的錦市場，循著地圖慢慢向前行，事先有心理準備知道需要存著著冒險的心前進，即使是這樣也極度容易迷失在小巷間。穿梭過停車場、直搗最裡面的最裡面， WEEKENDERS COFFEE真的就躲在停車場的深處。
WEEKENDERS COFFEE不僅是京都人心目中隱藏版的神秘店家，在嗜飲咖啡的京都咖啡迷心目中，更有人稱這裡是「京都第一」的咖啡館。WEEKENDERS COFFEE的咖啡主打以京都少見的淺焙咖啡為主，店主人金子將浩熱愛咖啡，以自家烘焙打響名號，咖啡共分為3類別，以義式咖啡、手沖、單一莊園等咖啡品項。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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他曾經對媒體表示過，烘焙信念是「盡可能將豆子本身的甘甜和香氣提引出，並創造乾淨層次感」，單純明亮的咖啡韻味吸引了許多咖啡同好的熱愛。除了提供現場手沖外，更供應日本大大小小近50間咖啡館豆子來源，足見烘豆技巧深受肯定。
景點介紹
WEEKENDERS COFFEE
地址｜京都市中京區骨屋之町560
電話｜+81-75-746-2206
時間｜7:30～18:00(週三休)
網站｜www.weekenderscoffee.com
價格｜咖啡拿鐵510円、冰滴咖啡470円、本日咖啡470円
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