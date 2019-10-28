京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去！
【圖．文｜行遍天下】
隱藏版之最高級的神秘咖啡館，來到巧克力店「CACAO MARKET」，找到店員說出以下暗號「要去圖書館」，循著獲得的密碼輸入神秘大門，深藏地下室的「ANGEL LIBRAAY」就此解鎖……。
躲在大樓的地下室裡，透過每日都不同的密碼解鎖，踏著階梯緩緩下降進入地下室空間，拱形門廊、暈黃的氣氛、堆疊到天花板的書、角落不時出現小天使。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
熱愛魔法的老闆動手打造了這處神祕空間，提供著巧克力、咖啡與各式甜點。巧克力由深苦的濃度至微甜的清爽濃度都可自由選擇，搭配著爆漿出的巧克力蛋糕塔，真是絕配。
因為空間在地下室，更有4個靠窗座位，與建築旁的白川水流齊高，綠意盎然的室外與流水，跟室內彷彿停滯了時間一樣的圖書館相比，衝突又協調極了。
景點介紹
ANGEL LIBRAAY
地址｜京都市東山區常盤町(大和大路通)165-2
電話｜+81-75-533-7311
網址｜www.cacaomarket.jp
時間｜11:00～20:00(週二休)
價格｜濃厚巧克力飲800円、巧克力布朗尼1,000円(此為巧克力店資訊)
更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6
按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》
想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
行遍天下
行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網
｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
留言