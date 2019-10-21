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R.I.P.新解／#RestInPower 從嘻哈悲歌到美國不義

黑盒子用途很黑？幻象墜機解謎 看2大關鍵

影／絕對找到迷路！京都人推薦的私房風景TOP6

2019-10-21 08:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

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跟著導航不一定找得到，這回讓我們迷途日本千年古都－京都，探尋當地人推薦的私房神秘風景TOP6。

　

第1站，全京都最特別的喫茶店

位於吉田山內，沒有捷徑也沒能搭車，還要爬山走路才能到得了。花了約莫20分鐘穿過一大片森林，正當以為迷路之際，在幾乎被隱沒在草叢裡看見招牌，但直至山的盡頭，才真正抵達「茂庵」。

▲與老房子一起呼吸的室內空間，被森林包圍好幸福。
▲與老房子一起呼吸的室內空間，被森林包圍好幸福。
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原是京都品茶茶室的百年老屋，後代將其重新打造整頓成咖啡喫茶館，讓香氣繼續得以飄散在吉田山頂，同時也被京都登錄有形文化財。在老房子中緩緩品味老屋氣氛以及咖啡香氣，在被森林包圍中度過一場愉快的京午茶。

▲戚風蛋糕最適合悠哉午後佐茶同享。
▲戚風蛋糕最適合悠哉午後佐茶同享。
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景點介紹

茂庵

地址｜京都市左京區吉田神樂岡町

電話｜+81-75-761-2100

網址｜www.mo-an.com

時間｜11:30～18:00(L.O17:00，週一休)，每年8/17-31放暑假休息

價格｜下午茶咖啡套餐860円

　

第2站，可能是京都最窄的咖啡館

被京都人戲稱為「不思議的世界入口」，是間夾在兩棟建築間的怪怪咖啡館。通道只容一人通過，推開好小好窄的小門，裡面的空間也是一絕！奇形怪狀的室內有9個人的座位，還有打不開的門，連廁所門都非常奇特。

▲就這樣被「夾」在兩棟建築物中間的小店。
▲就這樣被「夾」在兩棟建築物中間的小店。
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「煙囪咖啡舍」(ヱントツコーヒー )於2016年開業，店內提供著偏重烘焙的手沖咖啡與義式咖啡，自家烘焙咖啡豆，混合4種豆子混搭出深厚深培的韻味，小口啜飲細細品味前中後段散發出來的果香氣，十分讓人享受。而搭配的甜品也是一絕，巧克力蛋糕的深沈褐色使用70%的可可，外表酥脆口感相衝突的是內餡的軟棉與恰到好處的濕潤口感，微苦微甜的可可韻味在嘴巴裡繞呀繞。

▲會融化人心的巧克力蛋糕，不但不甜更是口口又清爽又濃郁的巧克力濃香。
▲會融化人心的巧克力蛋糕，不但不甜更是口口又清爽又濃郁的巧克力濃香。
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景點介紹

煙囪咖啡舍ヱントツコーヒー舎

地址｜京都市上京區まぼろし小路東入ル、ドン突キ三分の一番地(佐竹110-2)

電話｜+81-75-464-5323

網址｜entotsukohisha.favy.jp

時間｜12:00～19:00(18:30L.O.，週三、週四休)

價格｜咖啡歐蕾600円、濃厚巧克力蛋糕680円(每日數量限定)

　

第3站，停車場最深處的京都一品

循著地圖指標，走到的卻是一個停車場，大膽地穿梭過滿滿的車輛，「WEEKENDERS COFFEE」真的就躲在停車場的深處。

▲地址就是在這個停車場，沒錯，勇敢地走進去吧。
▲地址就是在這個停車場，沒錯，勇敢地走進去吧。
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門口只有2個座位，這裡不僅是京都人心目中隱藏版的神秘店家，在嗜飲咖啡的京都咖啡迷心目中，更有人稱這裡是「京都第一」的咖啡館。主打以京都少見的淺焙咖啡為主，以義式咖啡、手沖、單一莊園等咖啡品項吸引了許多咖啡同好的熱愛。點杯手沖咖啡或義式拿鐵，配著車來車往的停車場風景來杯咖啡時光吧。

▲早早7:30就開門營業，適合用一杯拿鐵喚醒腦袋。
▲早早7:30就開門營業，適合用一杯拿鐵喚醒腦袋。
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景點介紹

WEEKENDERS COFFEE

地址｜京都市中京區骨屋之町560

電話｜+81-75-746-2206

時間｜7:30～18:00(週三休)

網站｜www.weekenderscoffee.com

價格｜咖啡拿鐵510円、冰滴咖啡470円、本日咖啡470円

　

第4站，京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去

堪稱京都最神秘的小店，首先你要先找到巧克力店「CACAO MARKET」，找到店員說出暗號「要去圖書館」，會獲得1組神秘密碼；到神秘的門前敲下密碼，深藏地下室的「ANGEL LIBRAAY」就此解鎖……。

▲4個靠窗座位，與建築旁的白川水流齊高。
▲4個靠窗座位，與建築旁的白川水流齊高。
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說是圖書館其實是咖啡館，躲在大樓的地下室裡，有4個靠窗座位，與建築旁的白川水流齊高，綠意盎然的室外與流水、拱形門廊、暈黃的氣氛、堆疊到天花板的書、角落不時出現小天使，熱愛魔法的老闆動手打造了這處神祕空間，提供著巧克力、咖啡與各式甜點。巧克力由深苦的濃度至微甜的清爽濃度都可自由選擇，搭配著爆漿出的巧克力蛋糕塔，真是絕配。

▲巧克力的濃度和滋味都可以選擇。
▲巧克力的濃度和滋味都可以選擇。
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景點介紹

ANGEL LIBRARY

地址｜京都市東山區常盤町(大和大路通)165-2

電話｜+81-75-533-7311

網址｜www.cacaomarket.jp

時間｜11:00～20:00(週二休)

價格｜濃厚巧克力飲800円、巧克力布朗尼1,000円(此為巧克力店資訊)

　

第5站，迷路隱蔽巷弄，藏在二樓的神秘咖啡店

隱蔽小巷弄內，電線與居酒屋雜亂招牌裡，走上長長的樓梯抵達2樓，要不是生鏽了的鐵件在燈光下投射出影子，清楚地寫出店名，還真不敢上樓推門進入。

▲好不容易找到了入口，裡面安安靜靜像是來到京都人家。
▲好不容易找到了入口，裡面安安靜靜像是來到京都人家。
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「ELEPHANT FACTORY COFFEE」店內約莫只有6人的座位，性格的老闆笑容很少，但是咖啡的滋味絕不打折，一杯咖啡、一塊小起士蛋糕，空氣中瀰漫著是現磨現沖泡的咖啡餘韻香，找到最受歡迎的老窗座位坐下，或是搜尋懷舊小角落的古物，在這安靜小店內，屬於自己的世界裡，沉澱心靈找尋自我Happy End吧。

▲手沖咖啡與義式咖啡都很值得品嚐。
▲手沖咖啡與義式咖啡都很值得品嚐。
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景點介紹

ELEPHANT FACTORY COFFEE

地址｜京都市蛸藥師通木屋町東入ル備前島町309-4 2F

電話｜+81-75-212-1808

時間｜13:00～凌晨1:00

價格｜手沖EF7黑咖啡650円、巧克力蛋糕450円

　

第6站，密巷內的「分散型」設計旅店

京都路地裏秘境，有間低調又有質感的飯店－ENSO ANGO，是京都首間「分散型飯店」，由5間大大小小的建築分散在京都大小巷弄內－麩屋町I(FUYA I)、麩屋町II(FUYA II)、富小路通I(TOMI I)、富小路通II(TOMI II)、大和大路通I(YAMATO I)，不同的建築與地點，但卻都能夠彼此使用其他館的公共空間，也藉由彼此散落在不同街道上的獨特連結，讓入住的遊客們都能夠展開一段屬於自己的京都探險。

▲FUYA II櫃檯前的竹茶室，在夜晚點上燈後散發出來的細膩光影，裡、外都讓人驚...
▲FUYA II櫃檯前的竹茶室，在夜晚點上燈後散發出來的細膩光影，裡、外都讓人驚豔。
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將京都元素與時尚設計融合，用現代空間向京都文化致敬，設計師使用日式和紙與瑞士傢俱創造出和洋空間，甚至也有以京野菜箱子創作的藝術品，當然，日式庭院的特色也納入時尚設計內。

▲每日可選擇的日式早餐，好享受的用整棟200年京町家來打造早晨醒胃空間。
▲每日可選擇的日式早餐，好享受的用整棟200年京町家來打造早晨醒胃空間。
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一夜醒來，更讓人迫不及待地想體驗ENSO ANGO的早餐服務，住宿者可選擇在富小路通II(TOMI II)裡享用無敵美味的西班牙式早餐，感受小品TAPS變成早安開胃食物的樂趣。抑或也可鑽入富小路通II(TOMI II)旁邊一棟超過100年以上歷史的京町家老宅(Machiya SALON)，悠悠哉哉地享用一整套最正統的日式早餐，在陽光灑落坪庭與緣廊的時刻，緩緩感受老屋散發出的寧靜優雅美。

▲可以自由參加如京瑜珈、京色彩體驗、坐禪等活動，不用費心轉車，老師就會來到飯店裡...
▲可以自由參加如京瑜珈、京色彩體驗、坐禪等活動，不用費心轉車，老師就會來到飯店裡進行課程。
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另一個ENSO ANGO最讓人暖入心的部分，一定就是旅人能夠參與的各式京都體驗，不用大費周章害怕無法以日文溝通，ENSO ANGO把許多厲害的京都職人直接請來了麩屋町II(FUYA II)的榻榻米大空間裡，深具美學與氣質營造的「京都色彩學習體驗」、「坐禪體驗」、「京瑜珈體驗」、「京都友禪繪製體驗」……，精選在外頭也很難找得到的獨特京都活動，職人老師專程前往飯店內開設好京都的純正體驗，透過大廣間正中央的一幅大型的「心」字掛軸畫，感受住持在那一小時內令體驗者頓悟的調身、調息、調心的開示；抑或也可跟著色彩作家職人的一步步解說與帶領，以手指當成畫筆創作出專屬自我的卡片；融入京都寧靜安詳且禪意十足的京都瑜珈，跟著老師在空間裡吸吐最重要的身心運行體驗，就著大廣間裡一旁透明的玻璃窗望向中庭綠意盎然，在瑜珈動作的流暢之間尋得了與身體共同對話的片刻。一個個充滿禪意卻又時尚的體驗課程，讓入住ENSO ANGO有了無與倫比的京都美麗回憶。

　

景點介紹

ENSO ANGO

地址｜京都市下京區富小路通高辻下る恵美須屋町187

電話｜+81-75-585-5790

時間｜Check in15:00、Check out 11:00

飯店｜ensoango.com(體驗課程可於飯店網內查詢與訂購)

Terasu瑜珈體驗｜terasu.kyoto

京色彩體驗｜www.mamikonaito.com

價位｜雙人房3500元台幣起、體驗課程1,000～5,000円

　

更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6

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