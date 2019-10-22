入住世界遺產法隆寺前 奈良「全新宿坊式旅宿」誕生！

為了促進法隆寺周邊的觀光產業，2014年放寬了周邊的建築使用限制，而9／8新開幕的「和空法隆 寺」，便是率先開幕的第1間旅宿。

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★和空法隆寺

位於奈良縣的法隆寺及周邊的古老佛教建築，是近1400年前由聖德太子建造，為世界上最古老的木造建築，在1993年登錄世界遺產。為了促進法隆寺周邊的觀光產業，2014年放寬了周邊的建築使用限制，而9／8新開幕的「和空法隆 寺」，便是率先開幕的第1間旅宿。位於法隆寺 參道上的獨特旅宿，距法隆寺僅有數步之遙，能就近造訪世界遺產。客房以和風摩登風為主，並設有100個榻榻米大的和室空間，能在此體驗茶 道、花道、書道、香道等日本傳統文化，在「法 隆寺Gallery BAR」中，則能品嚐奈良在地釀造的日本酒，同時也可前往附設的門前風呂，體驗日本泡澡文化的起源「寺湯」。提供的餐點是由日本調理師協會名譽會長神田川俊郎設計，晚餐品 嚐以大和牛、傳統大和蔬食等食材打造的懷石料理、素食料理，早餐則是全手工特製的健康和食 Buffet，感受不一樣的文化體驗住宿。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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和風為主的客房也融入了摩登的風格，住起來便利又舒適。 分享 facebook

日本的泡澡文化據說是隨著佛教傳入日本，古時許多寺院都設有浴池，在館內的「門前 風呂」，體驗日本傳統文化。 分享 facebook

位於東方館1樓的法隆寺Gallery BAR，除了提供多樣的茶湯、酒類，也擺放了眾多奈良、法隆寺相關的書籍，能與同好在此彼此交流。 分享 facebook

共有100個榻榻米大的和室，能在此進行多樣的文化體驗。 分享 facebook

本館大廳帶有濃濃的寺院氛圍，相當典雅。 分享 facebook

日本調理師協會名譽會長設計的懷石料理，每一口都精雕細琢。 分享 facebook

入住之餘，也可體驗書道（書法）、茶道等多種日本傳統文化。 分享 facebook

位於法隆寺參道上的獨特旅宿，期望讓更多旅人能在奈良停留，感受千年古都的文化底蘊。 分享 facebook





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