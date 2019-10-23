大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

你喜歡主題公園嗎？你會去大阪嗎？聽起來你將會去日本環球影城（USJ）遊玩！這篇是公園的簡短遊玩指南～由您到達後開始排隊參觀公園的有趣景點（包括蜘蛛俠，哈利波特和大白鯊！）之前，讓我們為您提供所需的所有詳細信息。

① 前往大阪環球影城

圖源：官網 分享 facebook

日本環球影城距離大阪車站僅20分鐘路程，非常方便。從城市各處乘坐一到兩趟列車即可到達，不會有繁複的轉車程序。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

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您將乘坐這輛橙色的JR火車，但在通常情況下，它上面覆蓋著環球影城角色的圖像！到環球影城站後，從車站到公園只需步行幾分鐘即可到達遍布商店和餐廳的區域。

② 購票手續

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這兒就是我們的影城普通門票（Studio Pass）！這些是公園的基本門票，可分為一日遊和兩日遊。如果您急於趕路，或者不想排隊等候，就可能需要購買特快門票（Express Pass），需要付加額外的費用。

＊特別是在學校放假期間的繁忙日子裡，熱門遊樂設施排隊時間可能會長達數小時（蜘蛛俠的平均水平超過2個小時！），因此可以跳過冗長的排隊門票真的很誘人。

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日本環球影城的入口！這張照片背後是著名的巨型地球儀，是環球影城的象徵。夜幕降臨時，成千上萬的人會盡力在這裡拍好照片。

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您可以提前在不同銷售地點（或線上）購買門票，也可以選擇在環球影城排隊購買門票。有關所有詳細信息，請參見環球影城的官方主頁。

門票詳情：

1. 基本門票（Studio Passs）：基本入場券，可讓您免費參觀大多數景點。可線上或影城內購買。

1天門票：大人7,600日圓 | 兒童5,200日圓

2天門票：大人15,000日圓 | 兒童10,200日圓

2. 特快門票（Express Passs）：要先購買１入場門票，再選擇不同的特快入場券。這些通常一天就賣光了，所以最好事先購買，並且有不同的選擇。價格有時會根據日期而變化。

環球特快入場券 3（可乘坐3次車）：4,800日圓起

環球特快入場券 4（可乘坐4個不同的快車）：7,800日圓起

環球特快入場券 7（可乘坐7次車）：10,800日圓起

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這是環球特快入場券 7，包含公園七個景點的特快票。您無需排隊等待幾個小時，就可以立即進去所有這些受歡迎的遊樂設施遊玩。價格是否值得取決於您！

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有了環球特快入場券，您就可以在特快專線等候，而基本門票中的每個人都只能懷著羨慕的目光看著你。要小心看管好你的門票，因為他們是用QR碼檢查每張票！

③ 入場後，應該從哪裡開始？

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喜歡過山車嗎？那你絕對不能錯過好萊塢美夢 - 乘車遊！在空中飛翔時你可以選擇你喜歡的音樂，每個座椅均配有獨立揚聲器和用於更改歌曲的模塊。

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日本人真的超級喜歡大白鯊這項遊樂設施，就算每次被嚇倒也會再玩，是熱門遊戲之一啊～

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你可能在這裡看不到任何恐龍，但這裡真的是侏羅紀公園設施！現在，侏羅紀公園部分面積被新的飛龍過山車所取代，但是！相信這是永遠無法被替代的！如果您不想被完全浸泡在水中，請盡力坐在船尾（中間位置）。

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