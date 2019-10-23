大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略
你喜歡主題公園嗎？你會去大阪嗎？聽起來你將會去日本環球影城（USJ）遊玩！這篇是公園的簡短遊玩指南～由您到達後開始排隊參觀公園的有趣景點（包括蜘蛛俠，哈利波特和大白鯊！）之前，讓我們為您提供所需的所有詳細信息。
① 前往大阪環球影城
日本環球影城距離大阪車站僅20分鐘路程，非常方便。從城市各處乘坐一到兩趟列車即可到達，不會有繁複的轉車程序。
您將乘坐這輛橙色的JR火車，但在通常情況下，它上面覆蓋著環球影城角色的圖像！到環球影城站後，從車站到公園只需步行幾分鐘即可到達遍布商店和餐廳的區域。
② 購票手續
這兒就是我們的影城普通門票（Studio Pass）！這些是公園的基本門票，可分為一日遊和兩日遊。如果您急於趕路，或者不想排隊等候，就可能需要購買特快門票（Express Pass），需要付加額外的費用。
＊特別是在學校放假期間的繁忙日子裡，熱門遊樂設施排隊時間可能會長達數小時（蜘蛛俠的平均水平超過2個小時！），因此可以跳過冗長的排隊門票真的很誘人。
日本環球影城的入口！這張照片背後是著名的巨型地球儀，是環球影城的象徵。夜幕降臨時，成千上萬的人會盡力在這裡拍好照片。
您可以提前在不同銷售地點（或線上）購買門票，也可以選擇在環球影城排隊購買門票。有關所有詳細信息，請參見環球影城的官方主頁。
門票詳情：
1. 基本門票（Studio Passs）：基本入場券，可讓您免費參觀大多數景點。可線上或影城內購買。
1天門票：大人7,600日圓 | 兒童5,200日圓
2天門票：大人15,000日圓 | 兒童10,200日圓
2. 特快門票（Express Passs）：要先購買１入場門票，再選擇不同的特快入場券。這些通常一天就賣光了，所以最好事先購買，並且有不同的選擇。價格有時會根據日期而變化。
環球特快入場券 3（可乘坐3次車）：4,800日圓起
環球特快入場券 4（可乘坐4個不同的快車）：7,800日圓起
環球特快入場券 7（可乘坐7次車）：10,800日圓起
這是環球特快入場券 7，包含公園七個景點的特快票。您無需排隊等待幾個小時，就可以立即進去所有這些受歡迎的遊樂設施遊玩。價格是否值得取決於您！
有了環球特快入場券，您就可以在特快專線等候，而基本門票中的每個人都只能懷著羨慕的目光看著你。要小心看管好你的門票，因為他們是用QR碼檢查每張票！
③ 入場後，應該從哪裡開始？
喜歡過山車嗎？那你絕對不能錯過好萊塢美夢 - 乘車遊！在空中飛翔時你可以選擇你喜歡的音樂，每個座椅均配有獨立揚聲器和用於更改歌曲的模塊。
日本人真的超級喜歡大白鯊這項遊樂設施，就算每次被嚇倒也會再玩，是熱門遊戲之一啊～
你可能在這裡看不到任何恐龍，但這裡真的是侏羅紀公園設施！現在，侏羅紀公園部分面積被新的飛龍過山車所取代，但是！相信這是永遠無法被替代的！如果您不想被完全浸泡在水中，請盡力坐在船尾（中間位置）。
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