大阪的博物館不一樣！給你活生生動物與五光十色光影旅程

【圖．文｜行遍天下】

▲NIFREL的世界裡，利用光與色彩與聲音，創造一區區美麗的活生生美術館。 分享 facebook

當漫遊在一座讓人心曠神怡的城市，路邊的小花、摘採花蜜的蜜蜂、天上浮雲與夕陽、下雨前傳來土地即將淋濕的氣味、與落下的聲音甚至是行人匆忙走過的腳步聲…世界被這些光影與聲響及形狀充斥著，而身處於其中的我們有多久沒能好好停下腳步來感受與觸動？以日語「感性接觸」(KANSEI NIFREL)命名的NIFREL博物館，像是一場踏入五感展開的迷幻領域，燈光與音樂柔美，更是一場與未知生物相遇的悸動。

▲利用光影與投射，讓人彷彿置身宇宙世界中。 分享 facebook

被館方定義為「活生生的博物館」，但如果真要細心觀察，更可說這是一座活生生的美術館。以聲光、音樂、展覽主題等不同五感體驗的設置，要遊客一起進入這趟跟生物面對面的驚奇旅程。

▲白老虎是最人氣的區域，每日都會有工作人員用道具陪玩。 分享 facebook

結合藝術、水族館、動物園等多種展示的獨特主題館，例如進入展間COLORS(感受色彩區域)，環繞著展場內13個水族箱內展示著，如同主題所言，以顏色來做為區分，把五顏六色、不可思議柔美顏色的水中生物聚集於此，搭配著天花板垂落而下燈光模擬水平面波光裊裊的模樣，周圍的音樂、環境等也如行雲流水緩緩地幻化著迷幻的顏色，色彩斑斕的美人魚、彩色魚、花斑連鰭等更讓人著迷於水底世界的驚奇色彩學。

▲開放區域則是可以超級近距離欣賞水豚君、企鵝等。 分享 facebook

隱形探秘區則展示了超多「隱形高手」生物，而感受技巧專區ABILITIES則是讓旅客可以窺看到水底世界魚群的驚人生存技巧，如會隱身術的比目魚、利用噴水射出水柱捕獲獵物的射水魚等，讓人不禁讚嘆生物世界的豐沛生態。

另外也更有結合光點與玻璃反射的感受姿態區(SHAPES)、由藝術家松尾高弘設計的聲光效果球體，每次約8分鐘的變化投影表演，讓體驗者幾乎是身處宇宙中一樣迷幻。開放的BEHAVIOR(感受動態)更把遊客帶入整區OPEN的空間，鳥兒在頭上飛過、水豚君就靜靜坐在旁邊發呆，大嘴鳥張大眼睛與每個遊客四目相對，小貓頭鷹轉著脖子狐疑看著四周一切…像是不合常理卻又極度安全的參觀體驗，最讓人喜歡。

▲隱密展示區可以找到變色龍、隱藏比目魚等有趣生物。 分享 facebook

而園區裡最多人矚目的，是有著白老虎掛帥的動物區，海馬、鱷魚、活生生百老虎就近在眼前。累了還能坐下來歇息，點一顆「用吃的水」，細細品味只有這裡才看得到的「美的一切」。

▲當然離園之前別忘記購買好多可愛小雜貨。 分享 facebook





景點介紹

NIFREL

地址｜大阪府吹田市千里萬博公園2-1 (EXPOCITY內 NIFREL)

電話｜+81-6-6876-2216

時間｜10:00～20:00(19:00最晚入館)

網址｜nifrel.jp/tc

費用｜2,000円





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