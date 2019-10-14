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渲染婉約之美！京都「專屬色彩體驗」跟著色彩作家體驗京都色

2019-10-14 08:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

溫柔婉約的京都，以優雅沈靜的謐靜之美款待著來自四面八方而來的國際遊客。當觀光客們將視線凝視在一位位優雅舉止得宜的女將、藝伎舞伎身上時，是身上那抹淡而纖濃恰到好處的顏色，增添了京都的氣質，色彩，讓京都的柔情似水鮮明了起來。

▲透過色彩來感受自己當下心境，最能表彰現下自我。「京都色彩體驗」就是如此。
▲透過色彩來感受自己當下心境，最能表彰現下自我。「京都色彩體驗」就是如此。
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用一抹色品韻體感京都

美國色彩第一夫人卡洛爾·傑克遜女士，發表了「四季色彩論」，將顏色加以四季論，把微妙的色溫冷暖化作季節的符號，讓四季的溫度有了更鮮明的區隔。如果把這樣的色彩理論套用進四季分明的京都，更恰到好處。

春日粉嫩山吹櫻色綻放，那靈氣粉色為京都點上兩頰胭脂般，喚醒冬日慵懶。夏天時則是各式各樣的綠綻放，大地被綠色搖醒復甦，鮮明且透亮層次分明的綠在高瀨川的小河道上晃呀晃的。秋日則該是橘與黃的季節，刻度與明亮度都大不同的橘黃色映襯著紅葉的火紅、銀杏的豔黃與秋共飄逸著。在京都，彷彿連呼吸都有著層次分明的透明色感了。

▲一式排開的京都色彩取得名字都好聽極了，光顏色的挑選就有超過百種。
▲一式排開的京都色彩取得名字都好聽極了，光顏色的挑選就有超過百種。
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只要細心觀察，不難發現京都的女將、藝伎舞伎身上，泛著一種淡淡的、舒心的品味之色，這樣的京色彩低調耀眼在身著的和服上，緩緩暈染綻開成季節的花。京都顏色不只幾十種，超過百種，皆有可能。

　

跟著色彩作家渲染京都色

京都人相信，身上各處的顏色都在彰顯著每一個人此時此刻的心情與感受，也因此，透過色彩來感受自己當下心境，最能表彰現下自我。「京都色彩體驗」就是如此。

▲選定好3顏色後，跟著老師一起使用指腹的溫度與水調和出色彩。
▲選定好3顏色後，跟著老師一起使用指腹的溫度與水調和出色彩。
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色彩作家內藤麻美子帶著萬紫千紅的優雅京色，正在說京都色彩的故事。一字排開兩盒超過100支以上的顏色，只是色彩的一部份而已，將京都色上羽惣之顏色列出，在事先檢測的卡片上寫上自己當下的感受，開心或疲累、悲傷或興奮等，接著再以此時的心境寫下日文字母，藉著選定的3種配色渲染出專屬於自己的心境字卡。

▲藉由大小毛筆、筆刷，點或繪或暈染效果，寫意揮灑。
▲藉由大小毛筆、筆刷，點或繪或暈染效果，寫意揮灑。
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除了以顏色匯寫出字之餘，更可以跟著老師的指導，以手指溫度輕揉顏色粉末，讓顏色均勻地呈現京都專屬色；再以混搭、渲染、流瀉、暈染等手法，用顏色來說自己內心的話恣意作畫。

一個小時的靜心體驗時間，體驗如詩一般美色的綠、若葉黃、水干藍、山吹、鳩羽紫等顏色的融合，成就了一張可以帶回家的京都色彩卡片。伴隨時光緩緩流逝，卻化成一點一滴暈染開的色彩，成就了收入心裡好美好美的京都回憶。

▲最後取其最滿意之方框處，完成自己專屬京色彩卡片。
▲最後取其最滿意之方框處，完成自己專屬京色彩卡片。
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景點介紹

體驗京色彩課程

地址｜京都市下京區富小路通高辻下る恵美須屋町187(ENSO ANGO FUYA II內)

網址｜ensoango.com/experience

備註｜定期開課中，敬請事先預約

價格｜京色彩5,000円

　

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