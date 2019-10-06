美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生
2019-10-06 08:00Japan Walker
坐擁300年歷史的大丸心齋橋店，2016 年起著手進行了睽違86年的全面翻修工程，費時3年，本館終於在今年完工，並於9／20重新 開幕，成為大阪的一大盛事。
★大丸心斎橋店 本館
位於大阪最熱鬧的御堂筋上，大丸心齋橋店可以說是心齋橋的地標，也是旅客必逛的人氣百貨公司。坐擁300年歷史的大丸心齋橋店，2016 年起著手進行了睽違86年的全面翻修工程，費時3年，本館終於在今年完工，並於9／20重新 開幕，成為大阪的一大盛事。出自近代建築大師 William Merrell Vories之手的本館建築，在翻新過程中也忠實保留或重新利用，並融入最新科技與設計，像是裝置於電扶梯旁、高50公尺的LED螢幕牆「D-WALL」、7樓戶外庭園的水晶塔等。館內更集結了包含多家首次來到關西展店的人氣品牌、共368家店舖，規劃上更打破了既有百貨公司的分類，每個樓層以主題、品牌氛圍區分，從 地下2樓的美食街、地下1樓以新潮為主題集結的話題食品館，到2樓的國際精品、4樓的精緻生活雜貨等，每1樓層都風格別具，一定不能錯過。
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