美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生

坐擁300年歷史的大丸心齋橋店，2016 年起著手進行了睽違86年的全面翻修工程，費時3年，本館終於在今年完工，並於9／20重新 開幕，成為大阪的一大盛事。

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★大丸心斎橋店 本館

位於大阪最熱鬧的御堂筋上，大丸心齋橋店可以說是心齋橋的地標，也是旅客必逛的人氣百貨公司。坐擁300年歷史的大丸心齋橋店，2016 年起著手進行了睽違86年的全面翻修工程，費時3年，本館終於在今年完工，並於9／20重新 開幕，成為大阪的一大盛事。出自近代建築大師 William Merrell Vories之手的本館建築，在翻新過程中也忠實保留或重新利用，並融入最新科技與設計，像是裝置於電扶梯旁、高50公尺的LED螢幕牆「D-WALL」、7樓戶外庭園的水晶塔等。館內更集結了包含多家首次來到關西展店的人氣品牌、共368家店舖，規劃上更打破了既有百貨公司的分類，每個樓層以主題、品牌氛圍區分，從 地下2樓的美食街、地下1樓以新潮為主題集結的話題食品館，到2樓的國際精品、4樓的精緻生活雜貨等，每1樓層都風格別具，一定不能錯過。

7樓設有戶外的露天陽台，能感受自然光與舒心的綠意。 分享 facebook

完整重現建造當時建築風情的1樓電梯大廳，氣勢非凡。 分享 facebook

每一處都別具匠心，宛如美術館一般。 分享 facebook

位於7樓的「Beauty Library」，以圖書館為概念設計的獨特空間，集結了各式自然、有機的精緻美容商品。 分享 facebook

匯集世界各地最新時尚文化的4樓，進駐了多家首次來到關西的名店，來自紐約的MOMA Design Store也首次插旗百貨公司內。 分享 facebook

最受歡迎的百貨美食地下街，在大丸心齋橋店B1全新登場，北海道「白色戀人」品牌全新店舖首次進軍關西，就位在此樓層。 分享 facebook

2樓為國際精品樓層，除了世界頂級名牌外，僅在紐約、京都 設點的巧克力名店「MarieBelle」也來此開設了全新型態店舖。 分享 facebook

耳熟能詳的HOUSE食品，在B1開設了全新型態店舖「クワエル スパ イス」，能吃到不一樣的頂級咖哩。 分享 facebook

米其林三星主廚田熊一衛設計的法式風格肉料理專賣店「VOLER」就位在美食餐飲區B2。 分享 facebook





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