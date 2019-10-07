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京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00FunTime旅遊比價

珮珮│FunTime

到日本京都，不僅血拚購物，還要記得品嘗道地美食，如果只記得抹茶可就落伍囉！本期小編要為大家介紹京都幾間平價又美味的迴轉壽司，每間都嚴選新鮮食材，豐富又多樣化，絕對不能錯過，快來筆記！

迴轉壽司喜樂

每個月不定期舉辦「鮪魚解體秀」，美味有看頭！

「迴轉壽司 喜樂」在京都一共有4家店，一文橋店和洛西大枝店就是其中的兩間。這裡使用新鮮的食材來做壽司，可以利用觸控螢幕點餐，壽司會透過雙軌輸送帶迅速地送達座位。最特別的是，這間壽司店每個月不定期舉辦「鮪魚解體秀」，將整隻新鮮的鮪魚現場處理，非常有看頭！喜樂的握壽司最常見的價位，1盤2貫只要110 JPY，非常划算！想吃到平價的新鮮壽司，來喜樂準沒錯囉！

網址>>

迴轉壽司 CHOJIRO 四条木屋町店

食材豐富且多變化，受到外國觀光客喜愛！

迴轉壽司 CHOJIRO 。 圖／IG, av.wu
迴轉壽司 CHOJIRO 。 圖／IG, av.wu
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位於京都的「迴轉壽司 CHOJIRO 四条木屋町店」鄰近車站，交通十分便利，是相當受到外國觀光客喜愛的迴轉壽司店。這間迴轉壽司店內相當乾淨，有提供吧台式座位，備有英文、中文和韓文的菜單，相當貼心，如果坐一般方桌，還可以直接用iPad點餐。其中，烏賊腳口感相當棒，只要120 JPY，黑鮪魚大肚肉、無芥末特製組合也都只需要1000 JPY有找，食材豐富且多變化，價格實惠又相當討喜呢！

地址：京都府京都市下京區橋本町 103-2

交通：阪急河原町駅木屋町北出口

魚河岸 永旺夢樂城京都店

位於複合式商場內的平價迴轉壽司

魚河岸。 圖／IG, saifa_online
魚河岸。 圖／IG, saifa_online
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永旺夢樂城京都(AEON MALL KYOTO)」是京都的複合式商場，裡面有服飾店、生活雜貨賣場、書店、電影院及各式各樣的特色餐廳，「魚河岸」就位在這裡。這間迴轉壽司有選用黃鰭鮪魚的鮪魚、將鯖魚用醋醃過的招牌醋漬鯖魚，都只要260 JPY，還有帶魚卵的柳葉魚天婦羅握壽司也只要160 JPY，是再平價不過了。雖然平價，但每天精選超過20種活魚，食材絕對實在唷！

地址：〒601-8417 京都市南區西九條鳥居口町1門牌

交通：電車/公交車從京都站八條口步行約5分鐘

「流壽司」三代目音羽 伏見店

鮭魚卵和蟹肉超多的3種驚奇握壽司，必吃！

流壽司。 圖／IG, konkon_22
流壽司。 圖／IG, konkon_22
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這間「流壽司」三代目音羽 伏見店的壽司並不是放在輸送帶上，而是顧客經由觸控螢幕點餐後，壽司和料理會直接送到桌上，因此這裡的壽司絕對都是現點現做，也可以吃到最新鮮的料理。店內相當人氣的料理是鮭魚卵或蟹肉多到從醋飯滿出來，以及鬆軟星鰻一整隻放在壽司上的「3種驚奇握壽司(各890 JPY(未稅))」，光看圖片都讓人口水直流哪！有機會到京都一定要來吃！

小編好康報☛「流壽司」三代目音羽 伏見店也可以外帶唷！

地址：京都府京都市伏見区横大路芝生３４

交通：京阪本線 ／ 伏見桃山駅 徒歩29分

壽司武藏 三条本店

食材種類多達50種，平價又美味

壽司武藏 圖／IG, kscking_traveling
壽司武藏 圖／IG, kscking_traveling
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「壽司武藏」本店創設於1977年，在京都市內就有3間分店，在京都車站內就可以找到一間。壽司武藏堅持嚴選新鮮食材，由廚師們在壽司迴轉台中間的廚房以手工製作的，讓顧客可以以平價的價格品嘗到當地的美味食材，共有多達50種食材，包括基本的「鮪魚」或「鮭魚」等在內，每盤只要146 JPY或346 JPY，超便宜的啦！這裡的螃蟹沙拉軍艦卷、豆皮壽司、鮪魚前腹、豬排壽司都相當有人氣呢！

地址：京都府京都市中京區河原町通三條上る惠比須町440

交通：京都車站內

魚倖

食材新鮮又分量十足，CP值超高！

魚倖。 圖／IG, vuocho.jp
魚倖。 圖／IG, vuocho.jp
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「魚倖」的壽司特別賞心悅目，這家的商業午餐特別受歡迎，尤其是壽司拼盤配上紅味噌湯相當有飽足感，或是握壽司、小菜、紅味噌湯再加上天婦羅的加茂御膳套餐，食材新鮮又分量十足，對於上班族來說可是CP值很高的選項呢！超推！

營業時間：10:30-20:00

公休日：不定休

地址：京都市中京區御池通寺町東入下本能寺前町492-1 ZEST御池

交通：地下鐵東西線京都市役所前

地圖>>

握壽司的德兵衛( にぎりの徳兵衛) AEON MALL桂川店

北陸及中部地區的人氣名店

握壽司的德兵衛。 圖／IG, openlife35
握壽司的德兵衛。 圖／IG, openlife35
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握壽司的德兵衛( にぎりの徳兵衛)AEON MALL桂川店」在北陸及中部地區非常受歡迎，食材相當講究，比一般的迴轉壽司店都還要來的好吃，店內乾淨又寬產，氛圍相當舒適。炸蓮藕海鮮蟹肉是店內相當推薦的人氣料理唷！

營業時間：11:00-23:00

公休日：全年無休

地址：京都市南區久世高田町376-1 AEON MALL 京都桂川2F

地圖>>

看完以上介紹，小編的口水直流啊～超懷念生魚片和鮭魚卵在口中融化的滋味，大家是不是也飢腸轆轆了呢？有機會到京都，不妨找找這幾間迴轉壽司好好大吃一頓吧！

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壽司京都觀光IG

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