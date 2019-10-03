不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

採訪報導／JAPANKURU

最近，位於舊和服批發商街新町的Hotel Intergate京都 四條新町十分引人注目。這裡不僅能享受到優質的住宿環境，還能體驗日本茶道、繪製和蠟燭等日本傳統工藝，甚至還有機會欣賞機會難得的舞妓表演！搭配周邊景點的介紹，跟我們一起從飯店開始，來一場不一樣的京都之旅吧。

老街區上老屋新生的京都飯店

若想分秒感受京都傳統氣氛，那麼入住新町這條充滿古色古香的街道中的「Hotel Intergate 京都 四條新町（京都四條新町穎特飯店）」，無非不是個優選。以前，這邊都是發展蓬勃的和服面料批發區。現在，雖然在狹窄的小巷裡已沒有太多出售漂亮的絲綢布的店家，但是它依然保留著當初華麗繁榮的特色建築。

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傳統與現代融合的舒適空間

Hotel Intergate京都 四條新町，是由原來新町街上的老屋改建，外觀古色古香，內部的設計採用現代和風合併西式家具。以大量木製素材打造出的舒適空間中，不時能見到一些和服布料花紋的裝飾設計，無處不體現京都和風味，更強調與飯店所在的新町一帶相連繫。為體現日式建築的特色，飯店空間中少不了庭院空間，自然植栽美景加上大而舒適的休閒空間，讓來客能全面放鬆身心，忘記一切煩惱。

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談到日本的傳統文化及價值觀，總是離不開大自然，透過觀看大自然一年四季的變化，去感受學習他們的文化。正因如此，Hotel Intergate 京都 四條新町在一樓的休息區中央設置了日式庭院中庭，讓大家每次到來都能看到四季不同的景色。隨著季節變化，看著綠葉變成紅色和橙色，最終被輕微的結晶雪覆蓋，感受著自然的神奇之處。

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簡約設計的客房，配上暖色的燈光和寬敞的梳化座位，讓客人在陌生的地方也能感受到溫暖與舒適感。加上有傳統紙屏風窗戶和床頭裝飾，在滿滿的京都氛圍下好好入睡。這間豪華雙床間（Deluxe Twin Room）配有寬大的床墊，適合那些追求舒適住宿的客人。

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經常來日本旅行的你應該會知道，有些日本飯店的房間會比較狹窄，連打開行李箱都難。對於追求寬敞舒適休憩空間的客人，Hotel Intergate 京都 四條新町備有豪華頂級雙人套房（Junior Suite Room），提供絕對舒適大空間。試想一整天觀光下來，光是途中擠火車就已經夠累了，回飯店後，若可以在寬敞的沙發上舒展身心，又可以使用房間裡的茶具和電熱水壺，渡過一個輕鬆的夜晚，補充能量後繼續明天的行程，無非不是一種享受。

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如果是多人出遊，或許飯店的連通房型（Connecting Room）會是最適合的選擇。房間中安裝了一扇門來連接兩個獨立空間，而各個房中亦備有兩張寬敞的床鋪，為客人提供他們想要的互動或隱私，推薦一個家庭或一群朋友旅行或者雙人情侶。

有吃有喝 全天開放的公共休息空間

一般飯店的休息區，通常就是讓客人可以坐著休息、翻閱旅遊資訊的空間，儘管現在也有不少飯店開始會提供一些咖啡機茶包等自助飲料的服務。然而Hotel Intergate京都 四條新町的休息區，可說是顛覆了大多飯店休息區的印象——這裡不僅是飯店早餐的用餐空間，在早餐以外的全天時段，都開放給客人使用，並在不同時段提供免費的獨家咖啡、葡萄酒和飲料，以及甜點和宵夜等。就算一整天泡在飯店休息區，也能享受許多樂趣。

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6:00～7:00 | 晨間醒神咖啡和沙冰

休息區最早的貼心服務，從提供獨家手沖咖啡與冰沙開始，在享用早餐前，可先享用一杯新鮮的手沖咖啡，或是健康新鮮的蔬果並啥，來徹底喚醒自己的身與心。值得一提的是，Hotel Intergate京都 四條新町所提供的手沖咖啡，是選用京都在地咖啡職人們所烘培的「京咖啡」，可是京都吟味百選之一，喜歡咖啡的朋友可不容錯過。服務人員手沖咖啡專業而俐落，並不繁複的流程，卻足以將新鮮咖啡豆的香氣和滋味盡可能的帶出來。

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7:00～10:30 | 自助早餐

在飯店住宿，享用早餐常常是不可錯過的享受之一，而Hotel Intergate京都 四條新町的自助早餐絕對值得你期待。且不說這裡餐點的多樣性，包括了傳統和食，如魚、蔬菜等，也有洋食，如義大利烘蛋、馬鈴薯塊、熱狗，以及新鮮出爐的麵包，能滿足大家不同口味喜好。其中，現烤麵包可是這裡的招牌，而「可頌麵包」更是飯店的自信之作。出自專業糕點師傅之手，不只是麵包，更有一些小甜點蛋糕都是非常受歡迎的品項。

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10:30～21:00 | 果汁午茶與甜點點心

早餐時間過後的休息區，恢復了原來的靜謐，卻一樣開放給大家使用，並會提供免費果汁茶水及手沖咖啡逸品「京咖啡」。開放整潔的空間，無論是需要短時間的商務辦公，還是要和旅伴親友們討論接下來的行程計劃，亦或是從飯店回來想要休息一下，都可以來到這裡放鬆一下。

到了下午午茶時間，飯店更會貼心地為大家準備午茶茶點，主打品嚐各式各樣的蜂蜜，搭配鬆餅、蘇打餅、優格等不同甜點，享用各式蜂蜜的好滋味。當然，這也是入住者可免費享受。

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17:00～19:00 | HAPPY HOUR 葡萄酒任你喝

入夜後，若想要和旅伴親友們找個安靜的地方，喝個小酒聊聊天，那麼回到飯店也是個不錯的選擇。貼心的Hotel Intergate京都 四條新町的休息區，傍晚開始便有提供紅酒白酒無限暢飲的Happy Hour時間，找張舒服的沙發，和朋友們坐下來說說話吧。若紅酒和白酒並不合你的胃口，那也能到在吧台付費買到其他酒水飲料，如啤酒或日本酒等，一整個晚上就窩在這裡好像也不錯。

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21:00～23:00 | 京都風宵夜 深夜食堂茶泡飯

旅行時，一到深夜時分，難免會想吃點宵夜。與其去便利店買零吃或泡麵之類的垃圾食物，不妨到休息區來一碗茶泡飯，還比較健康一些。是的，在飯店休息區，入住者能免費享用自助茶泡飯宵夜。飯店貼心準備多達15種種類不同的京都風格配料，讓你可以根據個人喜好選擇、組合，品嚐一碗客製化獨一無二的茶泡飯。

有趣的是，​有人會說茶泡飯其實是日本江戶時代的速食，但同樣被稱為「速食」，茶泡飯可遠比炸雞薯條要健康多了！

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與舞伎小姐見面 飯店內體驗傳統京都

若入住Hotel Intergate京都 四條新町，你基本上不用另外為去哪裡體驗京都傳統文化這件事煩惱。因為貼心的飯店早已為大家考慮到這點，並在一樓的休息區安排了多種傳統文化體驗會，包括了日本茶道、和蠟燭繪製等，以及難得一見的京都舞伎（藝伎）的表演。免除大家需要自行聯絡預約和奔波之勞，在一個地方便能體驗到多種不同的京都傳統文化。

正宗抹茶自己動手做

喜歡抹茶或日本傳統文化的朋友，相信對於日本茶道多少有些嚮往。而來到抹茶重鎮京都，不體驗一下日本茶道是否有點可惜？入住Hotel Intergate京都 四條新町，只需在前台報名一下，就可以在大廳休息區來一場個人日式茶道體驗會。受過訓練的飯店人員會為你準備道地的茶碗、茶具，以及宇治抹茶，並傳授來自日本傳統茶道教室「裏千家」茶道儀式，做出一碗道地的抹茶。

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時間：15:00 - 20:00間隨時報名舉行

費用：500 日圓

（若想要更深度的體驗，可洽詢飯店人員。）

自製屬於你的傳統和蠟燭

有興趣製作獨一無二的京都紀念品嗎？只要跟飯店前台提出，他們就會為您準備材料和用具，讓你繪製一枝傳統和蠟燭。和蠟燭是京都自古有名的手工藝品之一，也稱作「京蠟燭」。飯店工作人員會以英語為你說明蠟燭的基本繪圖方法，便讓你自由繪製體驗。

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時間：15:00 - 20:00時段中，隨時報名舉行

價錢：1,000 日圓/1,500 日圓/2,000 日圓 (收費根據蠟燭大小)

（若有需要更深入的體驗，可以洽詢飯店櫃檯。）

京都傳統舞妓表演

對於觀光客來說，日本的舞妓和藝妓似乎是種神秘而美的存在。即便在京都仍保留了舞妓和藝妓文化，但如同大家所知道的，因為一些茶館只接熟客的關係，再加上要價昂貴，使得遊客比較難真正地一睹舞妓和藝妓小姐們的表演和風采。

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然而，在Hotel Intergate京都 四條新町，卻能實現大家的願望。在飯店休息區內，會不定期舉辦舞妓傳統表演體驗會，請來專業的舞妓小姐前來現場與大家互動，讓外國遊客們也有機會近距離16與舞妓小姐交流，甚至有機會與舞妓小姐一起合影留念。

在活動上，還有機會可以和舞妓小姐一對一玩遊戲喔！

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時間：20:30 - 22:00

價錢：飯店旅客 3,500日圓/外來訪客 4,000日圓/與舞妓合照 1,000日圓一張

（注意：想要參加體驗，需要預約付費，具體活動時間，可參考官方網站公告，基本上一個月會舉辦一次。而非入住者，一樣也可以預約付費報名參加。）

由住宿到觀光，深入了解日本文化

在歷史悠久的新町街上開始新的一天，享用日式早餐後去慢步花園，再前往參觀京都最具標誌性的寺廟和神社。在回飯店之前，不妨先去嚐個特別又美味的甘納豆甜甜圈，再回到飯店大廳舒適的休息區，參與體驗日本茶道或自己畫一枝和蠟燭。晚上，與舞妓小姐來場近距離見面會，並在結束後嚐一碗江戶時代的速食「茶泡飯」！如此充實且和風味十足的旅程，就從入住Hotel Intergate京都 四條新町開始。

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