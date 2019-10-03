親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59JAPANKURU日本酷樂

採訪報導／JAPANKURU

最近，位於舊和服批發商街新町的Hotel Intergate京都 四條新町十分引人注目。這裡不僅能享受到優質的住宿環境，還能體驗日本茶道、繪製和蠟燭等日本傳統工藝，甚至還有機會欣賞機會難得的舞妓表演！搭配周邊景點的介紹，跟我們一起從飯店開始，來一場不一樣的京都之旅吧。

老街區上老屋新生的京都飯店

若想分秒感受京都傳統氣氛，那麼入住新町這條充滿古色古香的街道中的「Hotel Intergate 京都 四條新町（京都四條新町穎特飯店）」，無非不是個優選。以前，這邊都是發展蓬勃的和服面料批發區。現在，雖然在狹窄的小巷裡已沒有太多出售漂亮的絲綢布的店家，但是它依然保留著當初華麗繁榮的特色建築。

分享

傳統與現代融合的舒適空間

Hotel Intergate京都 四條新町，是由原來新町街上的老屋改建，外觀古色古香，內部的設計採用現代和風合併西式家具。以大量木製素材打造出的舒適空間中，不時能見到一些和服布料花紋的裝飾設計，無處不體現京都和風味，更強調與飯店所在的新町一帶相連繫。為體現日式建築的特色，飯店空間中少不了庭院空間，自然植栽美景加上大而舒適的休閒空間，讓來客能全面放鬆身心，忘記一切煩惱。

分享

談到日本的傳統文化及價值觀，總是離不開大自然，透過觀看大自然一年四季的變化，去感受學習他們的文化。正因如此，Hotel Intergate 京都 四條新町在一樓的休息區中央設置了日式庭院中庭，讓大家每次到來都能看到四季不同的景色。隨著季節變化，看著綠葉變成紅色和橙色，最終被輕微的結晶雪覆蓋，感受著自然的神奇之處。

分享

簡約設計的客房，配上暖色的燈光和寬敞的梳化座位，讓客人在陌生的地方也能感受到溫暖與舒適感。加上有傳統紙屏風窗戶和床頭裝飾，在滿滿的京都氛圍下好好入睡。這間豪華雙床間（Deluxe Twin Room）配有寬大的床墊，適合那些追求舒適住宿的客人。

分享

經常來日本旅行的你應該會知道，有些日本飯店的房間會比較狹窄，連打開行李箱都難。對於追求寬敞舒適休憩空間的客人，Hotel Intergate 京都 四條新町備有豪華頂級雙人套房（Junior Suite Room），提供絕對舒適大空間。試想一整天觀光下來，光是途中擠火車就已經夠累了，回飯店後，若可以在寬敞的沙發上舒展身心，又可以使用房間裡的茶具和電熱水壺，渡過一個輕鬆的夜晚，補充能量後繼續明天的行程，無非不是一種享受。

分享

如果是多人出遊，或許飯店的連通房型（Connecting Room）會是最適合的選擇。房間中安裝了一扇門來連接兩個獨立空間，而各個房中亦備有兩張寬敞的床鋪，為客人提供他們想要的互動或隱私，推薦一個家庭或一群朋友旅行或者雙人情侶。

有吃有喝 全天開放的公共休息空間

一般飯店的休息區，通常就是讓客人可以坐著休息、翻閱旅遊資訊的空間，儘管現在也有不少飯店開始會提供一些咖啡機茶包等自助飲料的服務。然而Hotel Intergate京都 四條新町的休息區，可說是顛覆了大多飯店休息區的印象——這裡不僅是飯店早餐的用餐空間，在早餐以外的全天時段，都開放給客人使用，並在不同時段提供免費的獨家咖啡、葡萄酒和飲料，以及甜點和宵夜等。就算一整天泡在飯店休息區，也能享受許多樂趣。

分享

6:00～7:00 | 晨間醒神咖啡和沙冰

休息區最早的貼心服務，從提供獨家手沖咖啡與冰沙開始，在享用早餐前，可先享用一杯新鮮的手沖咖啡，或是健康新鮮的蔬果並啥，來徹底喚醒自己的身與心。值得一提的是，Hotel Intergate京都 四條新町所提供的手沖咖啡，是選用京都在地咖啡職人們所烘培的「京咖啡」，可是京都吟味百選之一，喜歡咖啡的朋友可不容錯過。服務人員手沖咖啡專業而俐落，並不繁複的流程，卻足以將新鮮咖啡豆的香氣和滋味盡可能的帶出來。

分享

7:00～10:30 | 自助早餐

在飯店住宿，享用早餐常常是不可錯過的享受之一，而Hotel Intergate京都 四條新町的自助早餐絕對值得你期待。且不說這裡餐點的多樣性，包括了傳統和食，如魚、蔬菜等，也有洋食，如義大利烘蛋、馬鈴薯塊、熱狗，以及新鮮出爐的麵包，能滿足大家不同口味喜好。其中，現烤麵包可是這裡的招牌，而「可頌麵包」更是飯店的自信之作。出自專業糕點師傅之手，不只是麵包，更有一些小甜點蛋糕都是非常受歡迎的品項。

分享

10:30～21:00 | 果汁午茶與甜點點心

早餐時間過後的休息區，恢復了原來的靜謐，卻一樣開放給大家使用，並會提供免費果汁茶水及手沖咖啡逸品「京咖啡」。開放整潔的空間，無論是需要短時間的商務辦公，還是要和旅伴親友們討論接下來的行程計劃，亦或是從飯店回來想要休息一下，都可以來到這裡放鬆一下。

到了下午午茶時間，飯店更會貼心地為大家準備午茶茶點，主打品嚐各式各樣的蜂蜜，搭配鬆餅、蘇打餅、優格等不同甜點，享用各式蜂蜜的好滋味。當然，這也是入住者可免費享受。

分享

17:00～19:00 | HAPPY HOUR 葡萄酒任你喝

入夜後，若想要和旅伴親友們找個安靜的地方，喝個小酒聊聊天，那麼回到飯店也是個不錯的選擇。貼心的Hotel Intergate京都 四條新町的休息區，傍晚開始便有提供紅酒白酒無限暢飲的Happy Hour時間，找張舒服的沙發，和朋友們坐下來說說話吧。若紅酒和白酒並不合你的胃口，那也能到在吧台付費買到其他酒水飲料，如啤酒或日本酒等，一整個晚上就窩在這裡好像也不錯。

分享

21:00～23:00 | 京都風宵夜 深夜食堂茶泡飯

旅行時，一到深夜時分，難免會想吃點宵夜。與其去便利店買零吃或泡麵之類的垃圾食物，不妨到休息區來一碗茶泡飯，還比較健康一些。是的，在飯店休息區，入住者能免費享用自助茶泡飯宵夜。飯店貼心準備多達15種種類不同的京都風格配料，讓你可以根據個人喜好選擇、組合，品嚐一碗客製化獨一無二的茶泡飯。

有趣的是，​有人會說茶泡飯其實是日本江戶時代的速食，但同樣被稱為「速食」，茶泡飯可遠比炸雞薯條要健康多了！

分享

與舞伎小姐見面 飯店內體驗傳統京都

若入住Hotel Intergate京都 四條新町，你基本上不用另外為去哪裡體驗京都傳統文化這件事煩惱。因為貼心的飯店早已為大家考慮到這點，並在一樓的休息區安排了多種傳統文化體驗會，包括了日本茶道、和蠟燭繪製等，以及難得一見的京都舞伎（藝伎）的表演。免除大家需要自行聯絡預約和奔波之勞，在一個地方便能體驗到多種不同的京都傳統文化。

正宗抹茶自己動手做

喜歡抹茶或日本傳統文化的朋友，相信對於日本茶道多少有些嚮往。而來到抹茶重鎮京都，不體驗一下日本茶道是否有點可惜？入住Hotel Intergate京都 四條新町，只需在前台報名一下，就可以在大廳休息區來一場個人日式茶道體驗會。受過訓練的飯店人員會為你準備道地的茶碗、茶具，以及宇治抹茶，並傳授來自日本傳統茶道教室「裏千家」茶道儀式，做出一碗道地的抹茶。

分享

時間：15:00 - 20:00間隨時報名舉行

費用：500 日圓

（若想要更深度的體驗，可洽詢飯店人員。）

自製屬於你的傳統和蠟燭

有興趣製作獨一無二的京都紀念品嗎？只要跟飯店前台提出，他們就會為您準備材料和用具，讓你繪製一枝傳統和蠟燭。和蠟燭是京都自古有名的手工藝品之一，也稱作「京蠟燭」。飯店工作人員會以英語為你說明蠟燭的基本繪圖方法，便讓你自由繪製體驗。

分享

時間：15:00 - 20:00時段中，隨時報名舉行

價錢：1,000 日圓/1,500 日圓/2,000 日圓 (收費根據蠟燭大小)

（若有需要更深入的體驗，可以洽詢飯店櫃檯。）

京都傳統舞妓表演

對於觀光客來說，日本的舞妓和藝妓似乎是種神秘而美的存在。即便在京都仍保留了舞妓和藝妓文化，但如同大家所知道的，因為一些茶館只接熟客的關係，再加上要價昂貴，使得遊客比較難真正地一睹舞妓和藝妓小姐們的表演和風采。

分享

然而，在Hotel Intergate京都 四條新町，卻能實現大家的願望。在飯店休息區內，會不定期舉辦舞妓傳統表演體驗會，請來專業的舞妓小姐前來現場與大家互動，讓外國遊客們也有機會近距離16與舞妓小姐交流，甚至有機會與舞妓小姐一起合影留念。

在活動上，還有機會可以和舞妓小姐一對一玩遊戲喔！

分享

時間：20:30 - 22:00

價錢：飯店旅客 3,500日圓/外來訪客 4,000日圓/與舞妓合照 1,000日圓一張

（注意：想要參加體驗，需要預約付費，具體活動時間，可參考官方網站公告，基本上一個月會舉辦一次。而非入住者，一樣也可以預約付費報名參加。）

由住宿到觀光，深入了解日本文化

在歷史悠久的新町街上開始新的一天，享用日式早餐後去慢步花園，再前往參觀京都最具標誌性的寺廟和神社。在回飯店之前，不妨先去嚐個特別又美味的甘納豆甜甜圈，再回到飯店大廳舒適的休息區，參與體驗日本茶道或自己畫一枝和蠟燭。晚上，與舞妓小姐來場近距離見面會，並在結束後嚐一碗江戶時代的速食「茶泡飯」！如此充實且和風味十足的旅程，就從入住Hotel Intergate京都 四條新町開始。

分享

延伸閱讀：你知道綠茶跟抹茶的分別嗎？日本綠茶知識入門篇　

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「日本酷樂小跟班」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都咖啡早餐

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

大阪港旁的絕美海濱風情，來海邊深呼吸吧 ！

2019-08-04 12:17

搭船餵海鷗，在天橋立沙洲上漫步！超好玩「京阪近郊一日遊」景點懶人包

2019-07-28 18:46

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

走跳世界／從湖的京都出發 串遊謎樣千年古都

2019-06-11 09:01

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

2019-06-08 08:00

道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

2019-06-07 08:00

京都向外國遊客發送禮物 拜託別亂摸藝伎！

2019-06-05 12:57

日本「御影高杉」法式甜點界歇業的巨星

2019-06-03 08:00

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 22:11

【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

2019-05-16 09:02

日本和歌山賞楓季　宿在世界遺產及古美術品中

2019-05-07 10:59

濃濃日式風情！京都６個好逛又好買市集推薦！

2019-05-04 12:13

抓住平成最後賞櫻尾巴～彷若仙境的京都絕美花見地５選

2019-04-17 09:02

細心雕琢的「京都風格」陳瑞憲的一眼萬年

2019-04-01 08:00

起床就能賞櫻！「京都奢華町家旅宿」1日限定包寺賞櫻活動

2019-03-29 21:00

【清水寺攻略】京都必去！清水寺就是要這樣逛

2019-03-27 15:28

入口即化！「近江牛」極致美味 毛利志滿近江八幡本店

2019-03-25 15:23

愛泡湯的快買機票吧！關西最大規模海濱「溫泉主題樂園」隆重登場

2019-03-25 11:08

關西親子旅首選！ 走進神戶動物王國 與萌寵近距離接觸

2019-03-13 10:47

神啊！請賜給我愛情　求良緣必選４間「京都戀愛神社」

2019-03-07 12:01

「我回來了！」入住個性旅宿享受京都的舒適日常

2019-02-24 22:00

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33
看更多

熱門文章

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 16:00

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼「全新列車」2020年上路

2019-09-26 13:36

不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 16:30

東京第一間同志友善飯店！從裝潢設計到沐浴乳都充滿「很貼心」

2019-10-01 13:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

走跳世界／九州觀光鐵道之旅 盡攬山澗溪谷美景

2019-10-01 10:02

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

2019-09-24 10:09

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

連日本天皇都嚐過函館美食！ 老舖洋食館美味咖哩–五島軒 雪河亭本店

2019-09-26 12:02

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00

分店主題皆不同！全世界只有函館吃的到的美味小丑漢堡 LUCKY PIERROT

2019-09-25 15:23

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

北海道鐵道小旅行　懷舊的花咲線之旅

2019-09-24 08:03

向日葵花海與夜玫瑰點燈秀 APA渡假村上越妙高夏末秋之旅

2019-10-01 11:03

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

去日本菅平高原露營一晚！在山巒環繞中「泡著大浴場、賞星空」

2019-09-25 09:00

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

2000年悠久歷史別所 6座「外湯」溫泉可以一天泡完

2019-09-24 11:02

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

「北海道廳舊本廳舍」10月起「休館3年」！經典紅磚外觀要拍要快

2019-09-28 11:50

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-19 10:20

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處「賞楓勝地」　還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-19 08:02

到沖繩就是要吃肉！大口吃肉的餐廳推薦

2019-09-22 12:00

韓國愉快心情全泡湯！時尚部落客Nancy爆「超雷網美店」　驚呼：飲料不好喝，廁所還很臭！

2019-09-19 21:33

2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top