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京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03經濟日報 文／游慧君、陳志光

如果你自認很文青、也重視美食，有四、五天假期，不妨走一趟京都，來段文青微旅行。

既然文青，建議你入住ENSO ANGO。這是一家日本首創的「分散型」飯店，已經在國際上獲獎，旗下有五座不同風格、功能的禪意建築散落在京都主要的四條通、五條通街區，彼此間以步行、或單車連通。健身房在FUYA II、餐廳在TOMI II…，往返其間，既享受穿梭巷弄的樂趣，也看見不同面向的京都。

過去京都給我們的印象，除了數不清擠滿觀光客的廟宇，就是氣派摩登的中央車站，既繁華、又壯觀。這次不同，下榻在老街廓，行止坐臥，感受到的是來自日常生活中散發出、帶著歲月光澤的京都。尤其飯店與社區京職人合作，推出各種文化和技藝學習體驗（如禪修、茶道），更是讓文青男女之流如我們，神往得毫無招架之力。

到日本政府列冊保存的歷史建築中學習日本傳統茶道，是ENSO ANGO客人的文青活...
到日本政府列冊保存的歷史建築中學習日本傳統茶道，是ENSO ANGO客人的文青活動之一。 圖／游慧君、陳志光
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老街廓、新世界

彷彿呼應京都是座傳統文化、技藝與現代文化完美並存的城市， ENSO ANGO在設計上也同時結合古典、與現代，從建築外觀、到室內設計，皆從京都的傳統建築「町屋（Machiya）」出發。外觀上以簡潔俐落的線條與周遭的傳統建物和諧地融為一體；室內設計則加入現代藝術與色彩，例如在「TOMI II 」中、也是五棟建築中唯一一間餐廳，便以「影子」為主題，運用日本傘與清水陶瓷架作為燈罩，營造出光與影的流動。

ENSO ANGO每棟建築設計都是以「禪」為本，外觀以簡潔俐落的線條與周遭傳統建...
ENSO ANGO每棟建築設計都是以「禪」為本，外觀以簡潔俐落的線條與周遭傳統建物融合為一。 圖／游慧君、陳志光
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ENSO ANGO最初的宗旨，是為了鼓勵人們遠離過於擁擠的熱門景點，深入體驗城市的生活方式和文化，因此五座分館除了大和大路通 I （YAMATO I）靠近熙熙攘攘的祇園街區，富小路通 I （TOMI I ）、富小路通 II （TOMI II )、麩屋町 I （FUYA I ）、麩屋町 II （FUYA II）都分布在僻靜的四條通和五條通。

雖然座落在安靜街區，卻也離鬧區不遠，素有「京都廚房」之稱的錦市場、和京都最熱鬧繁華的四條烏丸，都在10分鐘步程內。抵達的第一晚，二老卸下行李，便直奔四條烏丸嗑了一碗以高溫火焰跑過湯頭、帶著濃濃焦香味的味噌拉麵，緩ㄧ緩旅途的疲憊。

老街廓裡文創匯聚，充滿各式藝術與匠人技藝，走出飯店，即走入當地人的生活，是作為京都旅行，再好不過的起點。

位於TOMI II旁還有個80年歷史的日式老町屋，是一棟被指定為文化財而受到保護的老房子，很漂亮、很有味道，許多擺設、配置仍保留了舊時的樣貌。房客可以額外加價，選擇在這裡享用日式早餐，除了常見的鹹鮭魚、醬菜、米飯、味增湯，最棒的要算是湯豆腐了，因為來到京都，必吃的在地料理非湯豆腐莫屬。

重溫百年京時光

為了引領旅人持續在城市間拓展、探索，ENSO ANGO在功能上，更是創新飯店體驗。例如為「禪修」與「冥想」設計了一個專用的空間，而這也成了有史以來第一次，來自京都古老的禪院祭司在寺院以外的地方教授禪修。

此外，和服、茶道、早晨或黃昏瑜伽…等體驗，榻榻米、京念珠、京菓子…的製作，或是如章魚燒等Cooking Class，都是飯店廣納社區資源，所提供的傳統日式文化體驗，讓不諳京都文化的旅人，也能過過一日京都人的癮。

結合禪道的瑜珈課程，很受歡迎的館內活動。 圖／游慧君、陳志光
結合禪道的瑜珈課程，很受歡迎的館內活動。 圖／游慧君、陳志光
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特別一提，ENSO ANGO旗下每座館皆設有 Lounge。很多高級酒店會特別設置「行政樓層」專屬的Lounge，以禮遇入住行政樓層的客人。但在 ENSO ANGO，只要是房客都能使用。

Lounge裡擺放點心、咖啡、茶水和紅白酒，某些分館甚至提供當地清酒；每天到下午4時還有happy hour紅白酒無限暢飲。

不過對我們來說，最棒的還不是這個，而是這些分館分散在各街區，一如F1賽事中提供賽車進站補給、維修的Pit，當你逛累了、渴了，可以就近前往ENSO ANGO的其他分館歇歇腳、小憩一下，嗑嗑蠶豆、喝杯咖啡。

就像那天，我們的自行車半路故障，便在最靠近的另一個分館換了部新的，並且得到酒店服務人員的熱情招呼，感覺就像回到自己家一樣溫暖。

一場有溫度的旅行

過去總是有人說，京都人帶有「千年古都」的高傲，目光高高在上，予人一種難以親近的距離感。事實並不盡然，至少在ENSO ANGO，我們是被照顧得妥妥貼貼的。

負責接待我們的飯店公關福田小姐，從第一晚等在大廳開始，無論公私皆極盡照應之能事。到訪的第三天下午，原訂有「祇園導覽」，因颱風外圍環流影響取消。原以為撿了個空檔、彼此都稍稍喘口氣，沒想到還刻意費心安排一場摺紙教學，由她親自上陣，還示範了日本劍玉，一種懷舊童玩。

這其實不是她的專長，但看她如此專注、使出渾身解術，只為了帶給我們更多的京都體驗，很是令人感動！從她的敬業中，我也體悟到什麼叫做「小就是大」，這不也是職人精神的體現！

旅行京都，強烈建議來這裡，因為住進這裡、就等於住進京都人的生活裡；同時以此作為探索城市的起點，跟著 ENSO ANGO，感受這座歷經長時間淬煉後，以「歲月修為」所打造出的氣質都市。

京都文青老街

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