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【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

首圖：IG@jiangdouble

大阪榮登日本的美食和娛樂之都，是日本旅遊的熱門首選地，究竟來大阪要去哪些地方好呢?今天ReadyGo就推薦你到大阪絕不可錯過的十個景點，美食、娛樂、夜景、溫泉全都有，讓你安排行程好輕鬆，一次就能享受到大阪的所有精華，能有一次超難忘的大阪之旅！

空庭溫泉

今年剛開幕的大阪溫泉主題樂園，不但通宵營業，讓你可以泡一整個晚上的溫泉，還有浴衣可以租借，讓你和漂亮佈景打卡拍照。除了浴池外，也有位於露天庭園的足湯，可以一邊泡腳一邊欣賞自然風光。

圖/空庭溫泉官網
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圖/空庭溫泉官網
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| 營業時間：11:00-隔日9:00

| 交通方式：JR大阪環狀線弁天町駅

千日前道具街

料理道具控絕對不能錯過千日前道具街，這裡有賣各式各樣的陶瓷餐具、章魚燒機器，不煮飯的人也可以來這邊買可愛的食物模型和日式門簾，來這邊好好挖寶絕對能大有收穫！

圖/ 淺藍’s美食旅遊地圖
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圖/ 淺藍’s美食旅遊地圖
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| 營業時間：11:00-隔日9:00

| 交通方式：南海電鐵「難波站」下車、徒步３分

黑門市場

黑門市場有神戶牛和各種誘人的海鮮，都可以現點現烹煮，吃到最熱騰騰的滋味，一趟逛下來，肯定能讓你超有飽足感，一次收集大阪所以必嘗的美味。

圖/IG@miss_bowhaha
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圖/ ♥～珍妮佛的花草呢喃～♥
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圖/IG@yawen4729
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| 營業時間：9:00-18:00（僅供參考，店鋪營業時間各有不同）

| 交通方式：千日前線日本橋站10號出口、徒步10分

大阪城

大阪城是日本三大名城之一，除了可以登上天守閣眺望大阪市區景色之外，也能在大阪城周邊的公園散散步，享受一下自然環境的賞心悅目並探索歷史的淵源。

圖/ 慢旅行 X 西文
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| 營業時間：9:00-17:00

| 交通方式：古町線4丁目站1-B號出口

道頓堀

道頓堀集合了大阪的美食精華，超好吃的章魚燒、大阪燒都可以在這邊吃得到，還有赫赫有名的神座拉麵和一蘭拉麵，各種大阪美食供你選擇。另外這邊浮誇的大招牌也是大阪的特色之一。

圖/IG@rukky87
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圖/IG@jiangdouble
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圖/IG@ling777760
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| 交通方式：難波站或心齋橋站步行5分鐘

阿倍野展望台

阿倍野是日本最高的摩天大樓，也是第三高的建築物，僅次於晴空塔和東京鐵塔。大樓中有商場、餐廳和飯店，並可以到頂樓的展望台，欣賞360度的大阪夜景。在傍晚上來展望台，可以同時看到日景、夕陽和夜景，絕對美的超出你的期待。

圖/ 慢旅行 X 西文
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圖/ 慢旅行 X 西文
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| 營業時間：9:00-22:00

| 交通方式：天王寺站步行1分鐘

天保山

天保山位於大阪港旁邊，這裡有豐富的娛樂設施，包含大型購物中心、天保山摩天輪，還有大型水族館。另外，也可以搭乘帆船，好好遊覽大阪港的風光，在這裡耗上一整天的時間都不是問題。

圖/ 慢旅行 X 西文
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圖/ 慢旅行 X 西文
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| 交通方式：大阪地下鐵大阪港駅 ，步行5分鐘

環球影城

環球影城絕對是來大阪不可錯過的地方。喜歡哈利波特的人，來到環球的哈利波特魔法世界一定會超級興奮，就像是直接踏入電影情節一樣，各種經典場景都直接布置出來給你看，還有魔杖和奇怪口味的柏蒂搞怪豆可以買，讓你玩到捨不得回家。

圖/環球影城官網
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圖/環球影城官網
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圖/環球影城官網
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| 交通方式：環球城車站

萬博公園

萬博公園曾是萬國博覽會的舉辦地點，園區有博物館和遊樂場，讓你可以在這悠閒地散散步，公園對面還有水族館、複合型購物中心和全日本最大的摩天輪，想要大肆採購一番，享受慢步調的一天，那萬博公園一定會是你安排大阪行程的優質選擇！

圖/IG@long53982000
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圖/IG@plusqueen15
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| 營業時間：9:30-17:00 (萬博公園)、10:00-21:00 (購物中心)

| 交通方式：大阪單軌電車「萬博紀念公園站」步行2分鐘

梅田

梅田有超級多棟百貨公司和購物商城，包括阪急百貨、Big Camera、複合型商業中心Grant front osaka等等，在這邊逛一整天也沒問題。晚上還能到梅田藍天大廈欣賞夜景，感受一下大阪浪滿的氣氛。

圖/IG@mimixjasmine
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圖/IG@takasefuhito
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| 營業時間：10:00-20:00（梅田阪急百貨）10:00-21:00 (Grand front osaka)

| 交通方式：地鐵御堂筋線-梅田駅

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】大阪美食總整理 甜食、鹹食一次看完！

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大阪公園夜景

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