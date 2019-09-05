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日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

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古色古香 轉角都是寺廟的京都，優雅的氣息讓人深深著迷，但你知道嗎?京都也有一片浪漫迷人的海，參訪清水寺、金閣寺、八坂神社、伏見稻禾大寺等大大小小的神社、寺廟後，把旅行版圖稍微往外拉，來一場深度的京都之旅吧！

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海之京都與森之京都:取自官網

海的京都 指京都北部靠日本海的「丹後區域」。

日本三大景之一的天橋立，日本威尼斯之稱的伊根舟屋，軍事城鎮舞鶴等等有許多值得參訪的景點。

這次要跟大家分享 用最簡單的方式走訪天橋立跟伊根舟屋。

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大家對這張照片應該不陌生吧(笑

我想或許是因為 他是日本三景之一，所以成了旅蛙遊戲中最常收到的照片之一(笑

「日本三景」是「日本國內景色最美麗的3個名景」，分別有位於東北地區 宮城縣的「松島」、中國地區 座落於廣島 有迷人海上鳥居的宮島、以及海之京都「天橋立」。

從京都到天橋立最簡單的交通方式就是 京都站發車 直達 天橋立站的高速巴士(單程2800日幣、約2小時)

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取自官網

如果有事前預訂車票：當天直接到C2乘車處 出示預約信件 然後到達目的後在出示一次信件→付車資→下車。

如果沒有事前訂票：直接到巴士中心買票後到C2乘車處搭車，到達目的地後 司機會回收車票。

如果想要感受鐵路MIX 大海的悠閒感 可以選擇搭乘京都丹後鐵道 京都丹後鐵道

觀光列車有3種選擇

1.丹後くろまつ号：預約制，每周五、六、日、國定假日運行。可以邊享用餐點邊看大海的觀光車。

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2.丹後あかまつ号：預約制，每週一、四、五、六、日、國定假日運行。可以邊喝咖啡邊看大海的觀光車。

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3.丹後あおまつ号：不須預約，每日運行。可以看大海的觀光車。

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取自官網

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天橋立兩個展望台的位置

歷經一趟公車或火車之旅後來到了天橋立，天橋立啊~是大海跟沙礫交織下的藝術品。

眺望這片大沙洲的兩個展望台分別是 在天橋立站步行約10分鐘的天橋立ビューランド 及位於天橋立站的北端的傘松公園。

不管是哪個展望台都要搭乘纜車前往，有這種擁抱自然的リフト(Lift)。

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取自官網

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車廂式的ケーブルカー(Cable Car)。

取自官網

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這邊有關於天橋立的美麗傳說

相傳，這個橋本來是天上的男神伊弉諾與地上的女神伊弉冉，彼此見面用的連接天上人間的橋樑。

有一天男神伊弉諾睡午覺時橋突然倒塌了，然後成了現在的天橋立。

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而到天橋立有一個特殊的視角，就是從彎下腰去看天橋立。

日文的「股のぞき」就是往兩腳之間向後眺望的意思。

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至於為什麼呢?這樣可以看到天橋立就像是一條龍飛往天空一樣。

不過陰雨濛濛山霧繚繞的陰天，雖然怎麼彎也看不出龍頭，卻看到別有風味的仙氣感。

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天氣晴朗時的天橋立: 取自官網

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天橋立不只可以俯瞰，還可以漫步在其中。

天橋立全長約3.5公里。慢慢走的話大約要花1〜1.5小時。除了漫步天橋立外，也可以租借腳踏車或搭乘觀光船，可以依照自己的喜好來享受這邊的美景。

這邊有推出很多纜車MIX巴士MIX觀光船的優惠套票，可以依自己的需要選擇。

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→伊根舟屋

天橋立附近有許多值得參觀的景點，如果當天搭巴士往返的話太倉促了，沒辦法好好的放慢腳步享受，所以推薦大家安排 2天1夜的海的京都小旅行~

從天橋立站搭乘路線巴士約1小時，或從府中站搭乘路線巴士(「経ヶ岬」、「蒲入」、「伊根郵便局前」)約30分鐘即可到達日本威尼斯之稱的美麗小漁村伊根。

京都的港口城市伊根町，沿著漂亮的伊根灣可以看到很多「舟屋」並排，成為伊根的絕景，因而有日本最美村落的美稱，也被指定為日本的「重要傳統建造物群保存地區」。

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有日本威尼斯之稱的伊根町: 取自官網

而欣賞這片風景的最佳視角就是搭乘遊覽船參觀，遊覽船行駛伊根彎一周約25分鐘，所以建議一定要安排2天1夜啊(再次強調哈哈

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舟屋: 取自官網

舟屋(ふなや)是什麼呢?

是漁師的住家，也是漁師的智慧啊。

舟屋 1樓用來收納魚船小舟，2樓以上為生活空間，傍海而居，可以看到非常漂亮的海景。

天橋立、伊根一帶有有許多值得參觀的景點啊，能騎腳踏車穿梭巷弄感受有別古都京都的愜意感，所以最後強調一次，一定要安排2天1夜的小旅行啊!!

窩日本推薦閱讀：京都住宿推薦！12家精選飯店(民宿)+四大熱門地區交通景點解析　

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