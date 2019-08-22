親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

台北京站咖啡廳女員工右手捲入絞肉機 人同機器上車送醫

科技大國的資安潰敗？日本為何淪為「IT落後國」

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到靜岡縣，大家會馬上想到什麼呢？富士山、抹茶、鰻魚…… 其實除了富士山，這個地方還有一些有趣的自駕遊景點，有很多讓女生感到高興的甜點，也適合帶著小孩去親子遊！(不過我沒小孩也玩得很高興XD) 馬上來跟著我周遊靜岡吧~

1. Tamogoya 雞蛋專門店

分享

Tamagoya是由雞蛋專門店所營運的餐廳，使用精選日之出雞蛋製作甜點及料理。它在當地十分人氣，在平日下午也要等候30分鐘才能入席，幸好旁邊有家很大的伴手禮店，可以好好消磨時間。

分享

菜單選擇很多，甜點除了鬆餅還有刨冰及法式吐司，而午餐有蛋包飯、親子丼及雞蛋拌飯。這次我跟朋友選擇了日の出のプレミアムパンケーキ(日の出豪華鬆餅)及太陽蛋鬆餅(メダマヤーキ)。

分享

弄成太陽蛋模樣的鬆餅非常吸睛！還配上玉米濃湯及香腸沙拉，擺設成早餐風格，也剛好滿足我同時想吃鹹食與甜食的慾望(笑) 鬆軟的鬆餅上佈滿了純白的牛奶醬，切開蛋黃部分，橙色的蛋黃醬傾盤而出，味道香甜。

分享

充滿空氣感的鬆餅上桌時震騰騰，我第一次看到這麼金黃的鬆餅，而蛋味也是至今最濃郁的！直接品嚐已味道足夠，旁邊還附有奶油、生奶油、雞蛋奶油(味道像卡士達)及糖漿，每種配料都讓鬆餅錦上添花，讓我這個鬆餅控大滿足！

店舖資訊

地址：静岡県三島市安久322-1 食のテーマパーク 伊豆・村の駅

交通簡介:伊豆箱根鉄道大場駅計程車10分鐘

營業時間：9:30～16:30

官網：http://izu-tamagoya.com/index.html

2.鰻魚派工場

分享

靜岡縣的濱松縣不只以鰻魚聞名，點心「鰻魚派」也是伴手禮的首選。鰻魚派是一款甜甜又酥脆的派餅，口感像我們常吃到的蝴蝶派，但製作過程中加入了鰻魚粉及塗上特製燒汁，所以味道不會太甜，有獨特的香氣！

分享

濱松縣的鰻魚派工場是下雨及炎夏都很適合的室內景點。這裡免費開放，而且不需要預約。進去時，工作人員會請你填一張簡單的表格留下一些個人資料，然後便可以進去自由參觀，還每人送兩片鰻魚派作紀念品呢！

分享

1樓的範圍可以看到麵糰如何成型及烘焙，在2樓則可看到機器的運作，觀賞工人如何一絲不紊小心地檢查鰻魚派及包裝。看過工場的內部後，還可以看影片更深入了解製作過程。這是我第一次在日本參觀食品工場，看到如此明亮潔淨的工場環境，對日本的食品更添信心呢！

參觀完畢後，你可以在咖啡廳品嚐各式各樣的鰻魚派甜點，也可回到地下的商店購買伴手禮。基本的鰻魚派禮盒，價錢跟其他商店無異，最划算是工場限定發售的「お徳用袋」，648日幣就有一大包，原來那是混雜了一些碎了的鰻魚派，雖然不適合送禮，但味道一樣好吃，不妨買兩包帶回家獨自品嚐喔~

店舖資訊

地址：静岡県浜松市西区大久保町748-51

店名：うなぎパイファクトリー

交通簡介：從濱松IC 20分鐘車程

營業時間：9:30～17:30

官網：http://www.unagipai-factory.jp/

3.nicoe甜點樂園

分享

距離鰻魚派工場約20分鐘車程，這座甜點樂園其實也是由鰻魚派的公司春華堂所開設的。有著可愛的粉紅外牆，內裡卻十分時尚，設有4家餐廳/咖啡廳，提供不同類型的甜點，如蛋糕、刨冰、銅鑼燒。

分享

分享

宮崎芒果聖代

其中一個區域是期間限定，經常切換主題，而我這次到訪時是聖代主題！我點了一個用上宮崎芒果的聖代，看看那金黃的芒果，每一片都清甜多汁，配上新鮮草莓製成的冰淇淋、奶油、餅乾、蛋糕，每一口都有不同的變化，口感豐富而配搭得宜，十分好吃！

分享

滿足了甜點胃後，中央有一個給小孩遊玩的區域，戶外還有一個巨大繩網！在平日的中午，這裡人流不多，所以我跟朋友就爬上去慢慢拍照，就算是大人也意外地覺得有趣，而且很好拍！天晴的話，白色的繩網跟藍天就是最佳的背景！這個甜點樂園雖然地方不大，有好吃的又好拍，非常適合女生喔！

店舖資訊

地址：静岡県浜松市浜北区染地台6丁目7-11

交通簡介：遠州鉄道「新浜松駅」→「浜北駅」→浜松巴士「ニコエ（nicoe）」下車　徒歩1分

營業時間：9:30～21:30

官網：http://www.nicoe.jp/

4. 明太子Park

分享

如果你不喜歡吃甜的，不要緊，在伊豆就有一個明太子Park，讓你免費參觀明太子工場！同樣不需預約，隨時可以自由參觀。

不過這裡工作展示部分較少，主要是以展版及遊戲介紹明太子，也有拍照區。所以就算看不懂日語的說明，大人小孩都逛得開心。

分享
分享

在工場展示外，有很大的販售區及小吃店。你可以試吃新鮮製成的明太子，以及選購各式各樣明太子口味食品，例如冷凍的明太子、明太子香腸、明太子蛋黃醬等等。

分享

而小吃店也提供不同明太子料理，像是飯糰、意大利麵、饅頭，還有明太子霜淇淋！這次我吃了一盤用上3種明太子的意大利麵，明太子醎香而帶微辛，叫人吃上癮，能一次比較不同魚子也很特別！

分享

在工場裡還有一個推薦點 – 就是抓零食機了！100日幣一次機會，機器內的兩款明太子零食都是工場限定，平常想買也買不到！跟其他遊戲中心，這裡的抓比較有力，所以很容易抓到，我都只花一兩百就抓到了！大家也挑戰一下吧！

分享
分享

在明太子Park旁邊還有伊豆芥末屋，內裡都是當地著名的芥末產品，像是生芥末、芥末零食、芥末醬汁等等，當然還少不了芥末霜淇淋(日本人就愛各種奇怪口味的霜淇淋)。我自已是受不了芥末的味道，但喜歡的朋友可以去盡情購物。

店舖資訊

地址：静岡県田方郡函南町塚本753-1

店名：めんたいパーク

交通簡介：伊豆箱根鉄道駿豆線「伊豆仁田駅」徒歩約20分。

營業時間：9:00〜18:00

官網：https://mentai-park.com/park/izu/

5. 期間限定的草莓海岸

分享

靜岡縣產草莓也很有名，這裡有一道名為草莓海岸(いちご海岸通り)的公路，沿路都是草莓園，但請注意，店家主要在當季時(冬季至初春)營業，我試過在3月左右到訪，就是寂靜一片……

分享

雖然名為草莓海岸，其實看過去，也不會滿地鮮紅，畢竟草莓很小顆，而且被溫室保護好。草莓園通常提供採草莓體驗，也能只買草莓，或是買新鮮現製的草莓果汁、草莓冰淇淋等等，對於我這個草莓控來說，這裡就是天堂啊！

分享

雖然新鮮又完好的草莓很棒，但價錢也是不輸東京的，反而一些少少損壞或過熟的很便宜，只要200多日幣就能買到一盒。我再告訴大家一個小秘訣，這附近有些水果投幣置物櫃，一盒完好的草莓只要300日幣！！不過置物櫃的位置比較隱藏，而且數量有限，大家可以試著去找一下！

地址：静岡市いちご海岸通り（国道150号）

前往方法：ＪＲ「静岡駅」北口4號巴士站乘搭「しずてつジャストラインバス静鉄バス」(Shizutetsu Line Bus)約45分，在「久能山下」下車

富士山的確很宏偉，在靜岡縣欣賞過後，不妨到訪以上景點，讓你的胃口也感到滿足，還能把各種特產帶回家，滿載而歸~

窩日本推薦閱讀：(懶人包)河口湖自由行全攻略！從交通介紹到10大精選景點推薦～來河口湖看美麗的富士山吧　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鰻魚鬆餅甜點

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

大阪港旁的絕美海濱風情，來海邊深呼吸吧 ！

2019-08-04 12:17

搭船餵海鷗，在天橋立沙洲上漫步！超好玩「京阪近郊一日遊」景點懶人包

2019-07-28 18:46

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

2019-06-08 08:00

道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

2019-06-07 08:00

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 22:11

【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

2019-05-16 09:02

抓住平成最後賞櫻尾巴～彷若仙境的京都絕美花見地５選

2019-04-17 09:02

細心雕琢的「京都風格」陳瑞憲的一眼萬年

2019-04-01 08:00

起床就能賞櫻！「京都奢華町家旅宿」1日限定包寺賞櫻活動

2019-03-29 21:00

【清水寺攻略】京都必去！清水寺就是要這樣逛

2019-03-27 15:28

入口即化！「近江牛」極致美味 毛利志滿近江八幡本店

2019-03-25 15:23

愛泡湯的快買機票吧！關西最大規模海濱「溫泉主題樂園」隆重登場

2019-03-25 11:08

關西親子旅首選！ 走進神戶動物王國 與萌寵近距離接觸

2019-03-13 10:47

神啊！請賜給我愛情　求良緣必選４間「京都戀愛神社」

2019-03-07 12:01

日本「御影高杉」法式甜點界歇業的巨星

2019-06-03 08:00

濃濃日式風情！京都６個好逛又好買市集推薦！

2019-05-04 12:13

「我回來了！」入住個性旅宿享受京都的舒適日常

2019-02-24 22:00

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33

京都除了金閣寺與清水寺 還有什麼推薦景點？ 精選5家必訪的寺廟與神社！

2019-02-12 09:01

京都暖時光「かさぎ屋」冰上茶香濃郁　甜點冰宇治超推　

2019-02-08 12:00

巧遇雪中美山「京都合掌村」雪融後如夢般奇妙之感

2019-01-08 21:00

詩意般的京都　紅葉七彩畫卷攻略：景點、交通、住宿指南

2018-12-29 21:00

京都跨年！來聽一聲年節氣氛滿點除夕鐘吧

2018-12-28 21:04

在ink by CANVAS TOKYO 啜飲一抹季節限定的京都楓紅

2018-12-22 12:03

講台語嘛會通！「日本最大型青年旅宿」就在京都誕生

2018-12-10 11:00

京都出發10分鐘！至日本最大「琵琶湖」享受湖畔之旅

2018-12-01 17:25
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 11:30

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 21:30

喝了會微醺的珍奶！日本推大人限定「珍珠奶茶酒」吃得到Ｑ彈口感

2019-08-14 12:01

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

日本網站認證！櫻花妹不愛做的10件事，公共場合不自拍、閨蜜不牽手

2019-08-07 13:28

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

水蜜桃、水果冷麵還有「百年煙火大賽」！夏遊日本東北 吃喝玩樂都消暑

2019-08-20 16:18

媽！我去爬富士山了！網友的「吉田路線」行前預備分享

2019-08-16 08:00

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 12:39

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

2019-08-19 08:02

超好逛！沖繩大型商場PARCO CITY誕生　集結250家名店進駐

2019-08-10 11:04

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

全日本都在瘋珍珠！台灣珍珠奶茶席捲大澀谷

2019-08-11 12:00

日本東北秋保「天守閣自然公園」一日遊！午飯、泡湯、賞園景2000日元

2019-08-21 21:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

造訪日本神話的起源！日本「宮崎縣」名勝古蹟、美景美食懶人包

2019-08-12 09:00

福岡「貓島」疑遭放毒魚肉 60貓慘死幾乎滅門

2019-08-08 10:21

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 23:24

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

2019-08-22 09:00

夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01

韓國首爾景點推薦：文青放空露營！2019韓國首爾景點懶人包

2019-08-09 08:00

網紅遊沖繩犯大忌　坦承錯誤「沒有注意到這件事」

2019-07-29 12:34

影／最強萌感～刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲　「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站快來聽！

2019-08-08 22:30

搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02

【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00

日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00

最後夏日夢幻！ 不容錯過的2019日本橋金魚展觀後感

2019-08-02 10:57

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

走跳世界／搭客輪遊韓日雙城 釜山．福岡景點大公開

2019-08-07 09:55

「刷臉出關」只要10秒鐘！羽田機場「臉部辨識閘門」啟用　台灣人也OK

2019-07-25 17:18

貴族獨享化為和洋百味！ 東京學之甜點店

2019-08-02 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top