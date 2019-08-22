除了富士山還有什麼？靜岡人大推的５個自駕遊必訪景點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到靜岡縣，大家會馬上想到什麼呢？富士山、抹茶、鰻魚…… 其實除了富士山，這個地方還有一些有趣的自駕遊景點，有很多讓女生感到高興的甜點，也適合帶著小孩去親子遊！(不過我沒小孩也玩得很高興XD) 馬上來跟著我周遊靜岡吧~

1. Tamogoya 雞蛋專門店

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Tamagoya是由雞蛋專門店所營運的餐廳，使用精選日之出雞蛋製作甜點及料理。它在當地十分人氣，在平日下午也要等候30分鐘才能入席，幸好旁邊有家很大的伴手禮店，可以好好消磨時間。

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菜單選擇很多，甜點除了鬆餅還有刨冰及法式吐司，而午餐有蛋包飯、親子丼及雞蛋拌飯。這次我跟朋友選擇了日の出のプレミアムパンケーキ(日の出豪華鬆餅)及太陽蛋鬆餅(メダマヤーキ)。

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弄成太陽蛋模樣的鬆餅非常吸睛！還配上玉米濃湯及香腸沙拉，擺設成早餐風格，也剛好滿足我同時想吃鹹食與甜食的慾望(笑) 鬆軟的鬆餅上佈滿了純白的牛奶醬，切開蛋黃部分，橙色的蛋黃醬傾盤而出，味道香甜。

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充滿空氣感的鬆餅上桌時震騰騰，我第一次看到這麼金黃的鬆餅，而蛋味也是至今最濃郁的！直接品嚐已味道足夠，旁邊還附有奶油、生奶油、雞蛋奶油(味道像卡士達)及糖漿，每種配料都讓鬆餅錦上添花，讓我這個鬆餅控大滿足！

店舖資訊

地址：静岡県三島市安久322-1 食のテーマパーク 伊豆・村の駅

交通簡介:伊豆箱根鉄道大場駅計程車10分鐘

營業時間：9:30～16:30

官網：http://izu-tamagoya.com/index.html

2.鰻魚派工場

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靜岡縣的濱松縣不只以鰻魚聞名，點心「鰻魚派」也是伴手禮的首選。鰻魚派是一款甜甜又酥脆的派餅，口感像我們常吃到的蝴蝶派，但製作過程中加入了鰻魚粉及塗上特製燒汁，所以味道不會太甜，有獨特的香氣！

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濱松縣的鰻魚派工場是下雨及炎夏都很適合的室內景點。這裡免費開放，而且不需要預約。進去時，工作人員會請你填一張簡單的表格留下一些個人資料，然後便可以進去自由參觀，還每人送兩片鰻魚派作紀念品呢！

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1樓的範圍可以看到麵糰如何成型及烘焙，在2樓則可看到機器的運作，觀賞工人如何一絲不紊小心地檢查鰻魚派及包裝。看過工場的內部後，還可以看影片更深入了解製作過程。這是我第一次在日本參觀食品工場，看到如此明亮潔淨的工場環境，對日本的食品更添信心呢！

參觀完畢後，你可以在咖啡廳品嚐各式各樣的鰻魚派甜點，也可回到地下的商店購買伴手禮。基本的鰻魚派禮盒，價錢跟其他商店無異，最划算是工場限定發售的「お徳用袋」，648日幣就有一大包，原來那是混雜了一些碎了的鰻魚派，雖然不適合送禮，但味道一樣好吃，不妨買兩包帶回家獨自品嚐喔~

店舖資訊

地址：静岡県浜松市西区大久保町748-51

店名：うなぎパイファクトリー

交通簡介：從濱松IC 20分鐘車程

營業時間：9:30～17:30

官網：http://www.unagipai-factory.jp/

3.nicoe甜點樂園

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距離鰻魚派工場約20分鐘車程，這座甜點樂園其實也是由鰻魚派的公司春華堂所開設的。有著可愛的粉紅外牆，內裡卻十分時尚，設有4家餐廳/咖啡廳，提供不同類型的甜點，如蛋糕、刨冰、銅鑼燒。

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宮崎芒果聖代

其中一個區域是期間限定，經常切換主題，而我這次到訪時是聖代主題！我點了一個用上宮崎芒果的聖代，看看那金黃的芒果，每一片都清甜多汁，配上新鮮草莓製成的冰淇淋、奶油、餅乾、蛋糕，每一口都有不同的變化，口感豐富而配搭得宜，十分好吃！

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滿足了甜點胃後，中央有一個給小孩遊玩的區域，戶外還有一個巨大繩網！在平日的中午，這裡人流不多，所以我跟朋友就爬上去慢慢拍照，就算是大人也意外地覺得有趣，而且很好拍！天晴的話，白色的繩網跟藍天就是最佳的背景！這個甜點樂園雖然地方不大，有好吃的又好拍，非常適合女生喔！

店舖資訊

地址：静岡県浜松市浜北区染地台6丁目7-11

交通簡介：遠州鉄道「新浜松駅」→「浜北駅」→浜松巴士「ニコエ（nicoe）」下車 徒歩1分

營業時間：9:30～21:30

官網：http://www.nicoe.jp/

4. 明太子Park

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如果你不喜歡吃甜的，不要緊，在伊豆就有一個明太子Park，讓你免費參觀明太子工場！同樣不需預約，隨時可以自由參觀。

不過這裡工作展示部分較少，主要是以展版及遊戲介紹明太子，也有拍照區。所以就算看不懂日語的說明，大人小孩都逛得開心。

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在工場展示外，有很大的販售區及小吃店。你可以試吃新鮮製成的明太子，以及選購各式各樣明太子口味食品，例如冷凍的明太子、明太子香腸、明太子蛋黃醬等等。

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而小吃店也提供不同明太子料理，像是飯糰、意大利麵、饅頭，還有明太子霜淇淋！這次我吃了一盤用上3種明太子的意大利麵，明太子醎香而帶微辛，叫人吃上癮，能一次比較不同魚子也很特別！

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在工場裡還有一個推薦點 – 就是抓零食機了！100日幣一次機會，機器內的兩款明太子零食都是工場限定，平常想買也買不到！跟其他遊戲中心，這裡的抓比較有力，所以很容易抓到，我都只花一兩百就抓到了！大家也挑戰一下吧！

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在明太子Park旁邊還有伊豆芥末屋，內裡都是當地著名的芥末產品，像是生芥末、芥末零食、芥末醬汁等等，當然還少不了芥末霜淇淋(日本人就愛各種奇怪口味的霜淇淋)。我自已是受不了芥末的味道，但喜歡的朋友可以去盡情購物。

店舖資訊

地址：静岡県田方郡函南町塚本753-1

店名：めんたいパーク

交通簡介：伊豆箱根鉄道駿豆線「伊豆仁田駅」徒歩約20分。

營業時間：9:00〜18:00

官網：https://mentai-park.com/park/izu/

5. 期間限定的草莓海岸

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靜岡縣產草莓也很有名，這裡有一道名為草莓海岸(いちご海岸通り)的公路，沿路都是草莓園，但請注意，店家主要在當季時(冬季至初春)營業，我試過在3月左右到訪，就是寂靜一片……

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雖然名為草莓海岸，其實看過去，也不會滿地鮮紅，畢竟草莓很小顆，而且被溫室保護好。草莓園通常提供採草莓體驗，也能只買草莓，或是買新鮮現製的草莓果汁、草莓冰淇淋等等，對於我這個草莓控來說，這裡就是天堂啊！

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雖然新鮮又完好的草莓很棒，但價錢也是不輸東京的，反而一些少少損壞或過熟的很便宜，只要200多日幣就能買到一盒。我再告訴大家一個小秘訣，這附近有些水果投幣置物櫃，一盒完好的草莓只要300日幣！！不過置物櫃的位置比較隱藏，而且數量有限，大家可以試著去找一下！

地址：静岡市いちご海岸通り（国道150号）

前往方法：ＪＲ「静岡駅」北口4號巴士站乘搭「しずてつジャストラインバス静鉄バス」(Shizutetsu Line Bus)約45分，在「久能山下」下車

富士山的確很宏偉，在靜岡縣欣賞過後，不妨到訪以上景點，讓你的胃口也感到滿足，還能把各種特產帶回家，滿載而歸~

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