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潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00窩日本

【撰文:Ting/ 窩日本】

京都的西陣區指的是京都上京區和北區這帶區域，是高級絹織物西陣織的發祥地，附近有北野天滿宮、晴明神社等不少知名的神社、寺廟。看似樸素的西陣區 保留了大量的傳統住家建築 京町家，走在巷弄間彷彿進入了另一個時空的京都，更能感受到古都的魅力。想潛入京都人的日常，絕對要體驗的就是「錢湯」文化，而說到錢湯更不能錯過西陣區！

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銭湯（せんとう，sento）是「公共澡堂」的意思，早期經濟困頓家中沒浴室是常態，公共澡堂因而普及，錢湯文化因而盛行。隨著經濟繁榮 每個家庭一定有浴室，錢湯應該逐漸沒落，卻仍廣受當地人喜好。我想…是因為在寸土寸金的日本，能恣意的大範圍走動、隨意伸懶腰 手不會打到牆壁的洗澡空間下沐浴，非常棒吧。

西陣區有兩家必訪錢湯，一家是退役的錢湯變身的咖啡館さらさ西陣；另一家是現役被列為國家有形文化財的船岡溫泉

美麗的馬約利卡花磚下 享受一場愜意午後的「さらさ西陣」

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昭和5年(1930年)的老錢湯-藤森湯 於平成12年(2000年)歇業後，搖身變成保留著澡堂風味的咖啡店「さらさ西陣」。

咖啡店的外觀 是宛如神隱少女電影 湯屋般的 唐破風建築。

挑高、具有開放感的屋頂、彩色鮮豔的馬約利卡花磚等店內也保留著原錢湯的風貌。

馬約利卡花磚是大正年間非常華麗的建材，台灣傳統古厝也能發現這美麗的磁磚。

さらさ西陣大量的美麗磁磚 營造出有別於其他咖啡館的獨特氛圍。

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餐點也十分豐富，這是900日幣的下午茶套餐。扎實、脆度佳的雙倍巧克力蛋糕是目前吃過最棒的巧克力蛋糕。

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悠閒的氣氛，是適合和朋友小聚、或帶本書獨享悠閒的時光的好選擇！

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さらさ西陣

地點：京都市北区紫野東藤ノ森町11-1

交通方式：搭乘市營9巴士至堀川鞍馬口站下車 後徒步6分鐘

營業時間：12:00-23:00

不輸給溫泉旅館的錢湯「船岡温泉」

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在京都市內高達140家的錢湯中，有錢湯之王之稱的船岡溫泉，是京都第一個被列為「國家有形文化財」的錢湯。

創業於大正12年(1923年)，前身是料理旅館「船岡楼」於戰後獨立營運錢湯。

被老松包圍的唐破風屋頂，威風的矗立在京都路上。

一走進船岡溫泉，彷彿穿越時空回到大正時代。

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玄關處能見到色彩鮮豔、花樣凹凸立體的馬約利卡磁磚。走進脫衣處更是目不暇給，抬頭可見木製天花板中央的鞍馬天狗木雕花及麗鏤空雕刻，就像是一座美術館。

連體重機也是復古風的磅秤類型。

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連接脫衣處與浴場的道路，充滿類型豐富、讓人看得目不暇給的花磚。

來這裡，洗澡前一定要先好好抬頭欣賞懷舊風味的木雕和環視美麗的磁磚！

內部溫泉種類繁多，包括藥草風呂、高溫風呂、電氣風呂、穴道按摩風呂、三溫暖、露天溫泉等。其中最吸引目光的就是日本最古老的電氣風呂。

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「電氣風呂」是在熱水中通入微量電流，達到放鬆肌肉的效果。

酥酥麻麻一直被電到的感覺，非常難用言語描述。貪生怕死的我沒辦法久留…

因為有微弱電流通過所以有心臟病或老人要避免使用。

另外，男湯跟女湯會每日輪流調換，所以如果連續兩天泡，就能體驗到兩種風格的澡堂。

錢湯不單單只是清潔沐浴的場所，更是婆婆媽媽交流的地方。透過錢湯我潛入京都平凡又簡單的日常。

※照片取自官網

船岡温泉

地點：京都府京都市北区紫野南舟岡町82-1

交通方式：搭乘市營9巴士至堀川鞍馬口站下車後徒步9分鐘

營業時間：一～六15：00～25：00；日曜日 08：00～25：00

費用：大人430円 小學以上150円 未就學 60円

小提醒：要自備毛巾及沐浴用品，若沒有櫃檯處也有販賣。吹風機3分鐘30円

さらさ西陣和船岡温泉是步行3分鐘就能抵達的超近距離，先去「さらさ西陣」享受愜意的午後時光後再到「船岡温泉」洗去一身疲勞；或是先到「船岡温泉」洗去一身疲勞，再到「さらさ西陣」享用美味的晚餐都是不錯的選擇唷！

窩日本推薦閱讀：(京都) 海之京都小旅行景點推薦～走訪日本三景之一：天橋立、日本威尼斯：伊根舟屋　

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