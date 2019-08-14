蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到日本的水果甜點，大家可能首先想到草莓大福或草莓蛋糕，Harbs的水果千層蛋糕吧？原來東京及關西還隱藏了不少蘋果甜點店，而且不只蘋果派，各種甜點會讓你重新認識蘋果的可能性，被那清爽的酸甜味道征服！

(東京、大阪) RINGO 蘋果派

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RINGO 川崎店

相信RINGO是最為旅客認識的蘋果甜點店，每次經過池袋車站東口我都會被那甜甜的香氣吸引過去，但每次都會看到長長的人龍在排隊！RINGO這家蘋果派專賣店其實在日本有多家分店，關西地區的唯一分店在大阪LUCUA商場中。除了池袋，東京都內還有日比谷中城及新宿，而上圖這家川崎店排隊的人比較少。

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RINGO基本上只提供外帶的蘋果派，偶爾會有季節限定口味，像是情人節就推出了巧克力卡士達蘋果派。而蘋果派一個399日幣(含稅)，4個1512日幣，一次買多個會有少許的折扣。

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RINGO的蘋果派是來自北海道一家點心老鋪「きのとや」經過30年改良而成的最強食譜！從原材料到製法都極為講究，單是派皮就有144層，非常酥脆！有著濃厚奶油香氣的派皮包裹著偏酸的蘋果顆粒與嫩滑的卡士達奶油，口感與甜度都剛剛好，讓人吃完一個還想再來一個(笑)

店舖資訊

地址：神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-1 ウィング川崎1F

交通簡介：京急川崎駅徒步2分

營業時間：10:00 – 21:00

官網：https://ringo-applepie.com/

(東京、京都) Pomme d’Amour Tokyo 蘋果糖

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記得以前因為常看日劇及動漫而對日本祭典的蘋果糖很有憧憬，結果一次旅行時剛好買到，卻因為蘋果外層的糖果太厚，吃到嘴都酸了還是咬不到蘋果的部分，留下不好的回憶＝＝不過新宿這家蘋果糖專賣店成功推翻我對蘋果糖的印象，一吃就愛上了！

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這家小店距離新宿的中心地帶有點遠，但在平日下午還是有很多年輕人到訪。因為座位不多，有可能需要排隊，幸好換座率蠻快。店內有著數張沙發，散發溫馨舒適的氣氛。

這裡只提供蘋果糖及飲品，也提供外帶服務。蘋果糖有原味、肉桂及可可口味，一個600日幣，冬天還有期間限定的牛奶口味「白雪みるく」。

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蘋果糖很快便送上來，不像祭典的原個蘋果，店家切成了數塊方便客人進食。這裡用上當季最好的蘋果，淋上高溫的糖漿，讓蘋果能保持口感與味道。的確，蘋果肉還有著爽脆的口感，咬下去微酸的果汁與表面脆脆的糖果十分配合。而且肉桂跟蘋果不愧是最佳組合，成功提升了蘋果糖的味道！由於糖果部分有著一定的厚度，建議配上一杯紅茶，更為享受～

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿5-9-12 KIビル2F

交通簡介：新宿三丁目駅C7出口徒歩約４分

營業時間：[一～三、五〜日] 13:00～23:00[四] 13:00～20:00

官網：https://www.pommedamourtokyo.com/

(東京、京都) 松之助NY. 蘋果派

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跟RINGO的酥皮蘋果派完全不同，如果想要品嚐較傳統風格的蘋果派，那一定要到訪代官山的松之助N.Y.！蘋果派是美國代表性甜點之一，而松之助的創辦人平野顯子正是曾在紐約修業及開店，在日本海外都大受歡迎，水準有著一定保證。請注意松之助N.Y.在京都有兩家店鋪，但只有本店提供蘋果派，Cafe Rhinebecke 只提供鬆餅喔！

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店內裝潢以白色為基調，簡約而時尚，不過因為座位不多，通常要等15-30分鐘才可入座，但蘋果派也可選擇外帶。這裡提供多款口味的蘋果派，全部前列在櫃子中讓你選擇，如楓糖、卡士達、酸奶油等等。注意蘋果派都是售完即止，想要品嚐人氣的酸奶油口味就要早點到訪了！

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我點的這款Big Apple Pie，店員會稍微翻熱才上桌，還伴上一球香草冰淇淋。蘋果餡料份量絕不欺場，能吃出一片片蘋果，但卻煮得濕軟，伴著鬆脆的派皮一起吃，口感非常好！蘋果餡料雖然直接吃比較酸，但你可以用冰淇淋調整甜度，吃到最後一口都不會膩。跟RINGO相比，這裡的蘋果派更適合喜愛蘋果的人！

店舖資訊

地址：東京都渋谷區猿楽町29-9 Hillside Terrace D-11

交通簡介：東急東横線 代官山駅正面口 徒歩4分

營業時間：9:00～19:00

定休日：星期一

官網：https://www.matsunosukepie.com/

(大阪) elicafe 蘋果甜點

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如果你很愛蘋果甜點，那一定不可錯過大阪這家蘋果專門咖啡廳。距離大阪車站約13分鐘距離，elicafe位於安靜的住宅區中，咖啡廳內也有著舒適而平和的氣氛，裝飾著可愛的蘋果雜貨及繪本，讓你可邊品嚐美味的甜點邊享受悠閒的時光。

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elicafe 很特別的蘋果牛奶與蘋果茶

作為蘋果專門咖啡廳，這裡可以點到燒蘋果、蘋果派、蘋果鬆餅等多種甜點，連飲品都有蘋果牛奶、蘋果茶等特別的選擇。除了在店內享用，你也可以外帶蘋果派、餅乾、馬芬等點心，在店外還有蘋果出售呢！

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這次點了最受歡迎的燒蘋果及蘋果派，燒蘋果的果肉軟軟的，有著清淡的甜味，配上大量肉桂粉與香草冰淇淋，簡單卻美味。而蘋果派賣相非常漂亮，用上滿滿的蘋果片砌成美麗的玫瑰花，而蘋果味道不太酸，較易入口。在梅田逛街累了的話，在這裡吃點蘋果甜點會讓你回復精神！

店舖資訊

地址：大阪府大阪市北区大淀南1-3-18

交通簡介：JR大阪駅徒歩13分

營業時間：11:00-21:00星期四至18:30

定休日：星期二

官網：https://www.facebook.com/elicafebycafeinn/

(神戶) KOBE RIS CAFE 蘋果聖代

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這應該是現在日本Instagram上最紅的甜點之一！位於神戶三宮的RIS CAFE是一家提供洋食料理的咖啡廳，RIS是松鼠日語「リス」的譯音，餐廳門外刻意做一道給松鼠的小門，十分可愛。而店內不只空間寬敞，木造裝潢與綠葉裝飾營造出自然悠閒的氛圍，很適合女子會、以及男女朋友約會。

這裡雖然提供各種新鮮蔬菜料理及甜點，但現在最紅的還是名為「リスの誘惑」(松鼠的誘惑)的蘋果聖代。這個賣相超級可愛的聖代在下午每天2時開始供應，而且是數量限定，所以記得早點去品嚐。

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蘋果聖代的杯中有牛奶冰淇淋及鬆脆派餅，而最上方的小蘋果其實是幼滑的慕絲包著煮得焦糖化的蘋果肉。整個聖代用上了大量蘋果肉，加上肉桂香氣點綴，雖然一個980日圓的價錢不算便宜，但口感跟味道都有多重享受，而且絕對能幫你獲得大量讚好(笑)

*以上照片都來自RIS CAFE官網

店舖資訊

地址：兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-19 プログレス神戸2F

交通簡介：阪急神戸線神戸三宮駅徒歩5分

營業時間：午餐11:00～16:59 晚餐17:00～23:00

官網：https://kobe-riscafe.owst.jp/

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