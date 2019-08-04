大阪港旁的絕美海濱風情，來海邊深呼吸吧 ！

位於大阪港入口處的弁天町站，距著名的天保山、海遊館都很近，獨特的海濱港都景致讓人著迷，同時也是2025年大阪萬國博覽會的預定地，越來越受到矚目。

分享 facebook

★Santa Maria

大阪自古就是著名水都，可搭船遊河、深入大阪各地。在大阪著名的海濱區，也能搭乘人氣的聖瑪麗亞號周遊大阪灣，欣賞大阪港美景，並將海遊館、大阪環球影城、港大橋等美景盡收眼底，特別是在傍晚，夕陽更是迷人。豪華遊船共有3層，1樓為展示區、2樓設有美食區可品嚐輕食、飲品，3樓頭等艙設有沙發，能放鬆賞景。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：大阪府大阪市港区海岸通り1-1-10 海遊館入口館 2F（集合地點）

電話：+81-6-6942-5511





★WORKBENCH COFFEE ROASTERS

風格旅宿HOTEL SHE, OSAKA附設的咖啡廳，不用入住也能前往，是弁天町一帶超人氣的咖啡空間。以0.1公克為單位精細特調的精品咖啡，能喝到毫不馬虎的一流品質。此外，提供以新鮮當季食材特製的多樣料理，特別是披薩都是點餐後才開始手工製作，細心的品質把關，加上舒適時尚的空間，是享受悠閒氛圍的最佳地點。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市港区市岡 1-2-5





★HOTEL SHE, OSAKA

專門設計統籌時尚旅宿的龍崎翔子，在北海道、京都展店後，也來到步調悠閒的港都弁天町開設了風格旅宿。以復古的類比文化為主軸，設計上融入了周邊元素，像是象徵大海的藍色牆壁、宛如海濱古老倉庫的紅磚牆等。每間客房內都設有黑膠唱片音響，也能在附設的咖啡廳品嚐美食，更有免費巴士接駁至日本環球影城，服務周到。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市港区市岡 1-2-5

電話：+81-6-6577-5500





★空庭温泉

今年全新開幕的關西最大規模溫泉主題樂園，位置就選在近期備受矚目的大阪港海濱區。約5000坪面積以「美、癒、味」為主題，不但有從地底1000公尺處湧出的弱鹼性天然泉「美肌之湯」等6種溫泉，還有7種岩盤浴、SPA等美容設施。全館以16世紀安土桃山時代為設計主題，屋頂設有約1000坪的「天空庭園」，設施豐富。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：大阪府大阪市港区弁天 1-2-3





更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」