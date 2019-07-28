搭船餵海鷗，在天橋立沙洲上漫步！超好玩「京阪近郊一日遊」景點懶人包

Tina@ReadyGo

位在大阪近郊的天橋立，是日本著名的自然景點，不僅交通方便，景觀和行程也很豐富，讓你可以好好在這邊玩上一整天的時間。除了可以在展望台眺望美景，在天橋立沙洲上漫步、騎乘自行車之外，還可以搭船餵海鷗，或是在海水浴場盡情玩水。今天ReadyGo就帶你來看天橋立一日遊該怎麼安排，有什麼你絕對不可錯過的必去景點。

# 1 飛龍觀景台

天橋立位於京都北部的宮津灣，為日本三景之一，是一段長約三公里多的天然沙洲，上面有8000多株松樹，形成極特殊的自然景觀，因為沙洲的形狀就像一條往天上延伸的橋樑，因此被取名為「天橋立」。 圖/天橋立觀光協會 分享 facebook 圖/天橋立三景 傘松公園官網 分享 facebook

從天橋立車站出來步行約七分鐘，就可以到達纜車站，可以選擇密閉的車廂式纜車或是露天的單人吊椅，車廂纜車班距較久，搭乘前要注意一下班次時刻表。

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到達飛龍觀景台，其中一件必做的事就是「從跨下窺看」天橋立沙洲，如此一來，天和地會顛倒過來，沙洲和水面合起來就像是龍在天上飛舞一樣，也像是一座掛在天上的天橋。

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飛龍觀景台除了有展望台外，還有很多好玩的設施，包括迴旋走廊、旋轉木馬、咖啡館等等。買一杯咖啡，到迴旋走廊上欣賞天橋立的美麗景色，再帶著孩子坐一回旋轉木馬，共同創造美好的回憶吧。

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扔石祈禱：只要把石頭投過圓框，願望就能成真。

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營業時間：

2/21～7/20 9:00～17:00

7/21～8/20 8:30～18:00

8/21～10/20 9:00～17:00

10/21～2/20 9:00～16:30

交通方式：從大阪或京都搭乘JR鐵路，兩小時內即可抵達天橋立車站。>>更多資訊點這裡

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# 2 智恩寺

智恩寺供奉掌管智慧的文殊菩薩，因此也叫做文殊堂，是日本三大文殊寺院之一。許多要應試的考生及家長們會特別前來這裡參拜，以祈求考試順利。木造的建築呈現簡單的氣息，在陽光的照射下也有另一番樸實的美。

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寺內有許多可愛的貓咪躺在地上曬太陽。

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前來參拜的信徒會花錢抽取紙扇形狀的御神籤，並將抽到的籤掛在寺廟周邊的松樹上。

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參拜時間：8:00~17:00

所在地址：京都府宮津市字文珠466

交通方式：京都丹後鐵道天橋立車站步行約5分

# 3 天橋立觀光船

從智恩寺旁的乘船處，可以搭船到傘松公園和元伊勢籠神社。乘船時除了可以近距離欣賞美麗的天橋立沙洲外，還可以體驗餵海鷗的樂趣。站在甲板上打開從乘船處買的海鷗飼料，就會吸引許多隻海鷗飛近船邊。看著成群海鷗在身旁飛翔，一邊搶食著手上的飼料，真的是很特別的經驗。

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官方網站：天橋立觀光船乘船處

乘船時間：按這裡

# 4 天橋立公園

要從天橋立的北端到南端，除了可以搭乘觀光船，也可以沿著天橋立公園散步或騎腳踏車，步行大約會花一小時的時間，騎單車則大約要20分鐘才會到達對岸，而租單車的地點就在觀光船乘船處旁邊。

進入公園前，會先經過迴旋橋。有船要通過時，橋的中間會斷成兩截往兩旁打開，形成新的水上通道。 圖/ReadyGo@Tina 分享 facebook

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迴旋橋旋轉時間：

每天観光船通行時（早上9時55分左右）

星期日11點、12點、13點、14點、15點

公園內共種了八千多棵松樹，在樹蔭下漫步，欣賞各種形狀的松樹，顯得特別有詩意。

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公園旁是綿延的白色沙灘，聽著波浪聲悠閒漫步，真的是很棒的享受！

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單車租借：天橋立觀光船乘船處，兩小時400日圓

園區地圖：按這裡

# 5 はしだて茶屋

在天橋立公園中的はしだて茶屋，有販賣各式各樣的餐點，讓你在公園運動完後能好好填飽肚子。最有名的就是蛤蠣飯套餐，鮮嫩多汁的新鮮蛤蠣鋪在甜美的白米飯上，配上熱騰騰的味噌湯，給你難以言喻的幸福。

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官網：http://www.hashidate-chaya.jp/

交通：天橋立車站步行8分鐘

地址：京都府宮津市文珠（天橋立公園内）

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