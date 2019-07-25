親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

不只特勤走私？黃國昌：華航內部訂購免稅品、5部貨車都消失

滑冰／賽事被取消成羅生門 葉啟煌教練點出關鍵

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00FunTime旅遊比價

宇治，相信大家對這兩個字都不陌生，經常會出現在與抹茶相關的食物上，生活中時常會看見京都宇治抹茶或是宇治金時抹茶的美名。宇治位於日本京都盆地東南方，被譽為抹茶之鄉，同時在日本文化上更是佔了極其重要的位置。在這裡，不但可以吃到最道地的抹茶美食，還能欣賞到世界文化遺產。快跟小編一起來一場古色古香的宇治之旅吧～

宇治交通

不管是從大阪還是從京都出發，前往宇治大致分為兩種交通方式，一是搭乘JR奈良線至宇治站，二是搭乘京阪電鐵至中書島，再轉乘宇治線搭乘至宇治站。基本上，乘車的時候都會有指示牌，所以不用擔心會搭錯車。下方圖片的黑線是京阪地鐵，黑白相間的線則是JR奈良線。

宇治交通。 圖/FunTime
宇治交通。 圖/FunTime
分享

宇治美食

伊藤久右衛門

伊藤久右衛門 圖/FunTime
伊藤久右衛門 圖/FunTime
分享

伊藤久右衛門以高品質的日本茶聞名，發跡於江戶後期，立志要將茶的新價值傳承至今，現今已研發出各式各樣的抹茶商品。在宇治一共就有3間店，分別為JR站前店、平等院店、宇治本店(總店)，總店的位置空間較其他分店大，提供的抹茶商品種類也要比分店多。店裡不但可以購買和菓子、抹茶蕨餅、抹茶粉等伴手禮製品，也有販售抹茶鯖魚蕎麥麵套餐和一般我們常見的日式套餐，像是親子丼、豬排蓋飯等等。

分享

中村藤吉

中村藤吉。 圖/はてなフォトライフ
中村藤吉。 圖/はてなフォトライフ
分享

中村藤吉自安政元年創業以來，一直對各類茶葉精益求精，不但為每一種茶葉都採取了最適合的栽培法，更是在外形上要賞心悅目，追求入口後的回味無窮。在宇治有兩間店，分別為平等院店和中村藤吉總店，兩邊販售的菜單差不多，一樣有位置和空間休息，總店還有茶道教室可以親身體驗用石臼將茶葉磨成抹茶，並製作品嚐鮮茶凍等茶點心。

駿河屋

駿河屋 圖/FunTime
駿河屋 圖/FunTime
分享

駿河屋從昭和初期起製作販賣茶糰子至今，位於宇治川的河畔旁。販售茶糰子、抹茶霜淇淋、茶葉麻糬、紅豆餡餅、羊羹等日式糕點，其中最聞名的是「茶糰子」。茶糰子以國產米粉和宇治的抹茶仔細混合而成，吃起來不黏膩且爽口，味道恰到好處，價格也不貴。店內也提供位置可以供旅人休息，如果中途感到累了不妨來駿河屋坐坐歇息、品嚐些糕點。

營業時間：09:00～18:30

公休日：不定休

地址：宇治市宇治東內16

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

宇治景點

平等院

平等院。 圖/Wikimedia
平等院。 圖/Wikimedia
分享

平等院擁有近千年的歷史，內有阿彌陀堂，因造型像想要展翅高飛的鳳凰，又被稱作鳳凰堂，現為世界文化遺產之一。鳳凰堂保留了許多貴族文化興11世紀興盛的建築、佛像和繪畫等，境內的梵鐘更被列為日本三大名鐘之一。此外，日幣1元硬幣與一萬元紙幣也皆有印製平等院的造型。

營業時間：

庭園：8:30～17:30

平等院博物館鳳翔館: 9:00～17:00

鳳凰堂內部: 9:30～16:10〈每回20分鐘，每次限50名觀眾〉

參觀費用：成人600日圓、初高中生400日圓、小學生300日圓。若是想要參觀鳳凰堂內部則一人300日圓。

公休日：

地址：京都府宇治市宇治蓮華116

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線至宇治站下車，步行約10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15分鐘

日本最古老神社「宇治上神社」

宇治上神社。 圖/FunTime
宇治上神社。 圖/FunTime
分享

宇治上神社祭奉應神天皇、仁徳天皇和菟道稚郎子，創建於平安時代，神社的本殿是目前日本最古老的神社建築，拜殿則為鐮倉幕府時代用最好的檜木所做而成，兩者皆為日本國寶，境內還有宇治七名水之一的「桐元水」。目前宇治上神社亦被列為世界文化遺產之一。

營業時間：09:00～16:30

公休日：

參觀費用：免費

地址：京都府宇治市宇治山田59

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵至宇治站步行約10分鐘。

2.搭乘JR至宇治站出站，步行約15～20分鐘。

源氏物語博物館

源氏物語博物館。 圖/FunTime
源氏物語博物館。 圖/FunTime
分享

以經典日本小說《源氏物語》做為主題呈現的博物館，源氏物語是日本古代相當著名的文學作品，描寫日本貴族光源氏一生的愛情故事。在館內不但重現了平安時期的場景氣氛，也講述了故事大綱和源氏物語第三部「宇治十帖」的內容。館內設有立體透視模型、互動展覽和影片，也有專門的導覽員做解，在2019年4月開始，也上映了原創動畫「GENJI FANTASY 愛上光源氏的貓」。在館外兩側也種了滿滿的櫻花樹，當你看到圖片裡的小徑就是表示你到拉～小徑旁邊的建築物就是源氏物語博物館。

營業時間：09:00～17:00（入館時間到16:30）

公休日：每週一（遇國定假日則次日休假）、年末年初

參觀費用： 成人為600日圓；兒童為300日圓

地址：京都府宇治市宇治東内45-26

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約8分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15分鐘。

宇治橋

宇治橋 圖/FunTime
宇治橋 圖/FunTime
分享

宇治橋為大化二年（公元646年）所建，並於1996年經過修繕，目前全長為153米，為日本三大古橋之一，位於宇治川，站在橋上不但能俯瞰整個宇治川美景，這座橋更是從車站要前往表參道途中的必經之路。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

紫式部像

紫式部像。 圖/Wikimedia
紫式部像。 圖/Wikimedia
分享

紫式部像位於宇治橋的西側橋頭。紫式部為日本平安時代女性文學家，著有《源氏物語》，其作品情節曲折，描寫筆下人物情感細膩且文字典雅，被認為是世界最早的長篇小說，對往後日本文學影響極大。《源氏物語》一共有54帖，因其最後10帖場景為宇治，後人為了悼念才立了此銅像於此處。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

中之島

中之島位於宇治川的中間，是宇治川上兩座沙洲浮島的合稱，分別為橘島與塔之島，其周邊種滿了櫻花樹，每年到了3、4月期間都會櫻花紛飛，時常吸引大批遊客。

交通方式：

1.搭乘京阪鐵線宇治線宇治站下車，步行約10～15分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約10～15分鐘。

橘橋、朝霧橋、中島橋、喜撰橋

橘橋、朝霧橋、中島橋、喜撰橋。 圖/FunTime
橘橋、朝霧橋、中島橋、喜撰橋。 圖/FunTime
分享

這四座橋皆位於世界文化遺產平等院的左側，主要連接陸地與兩座沙洲浮島(塔之島、橘島)。在不同的橋上，可以看見不同的景觀，像是站在橘橋上就看能見斜對面的朝霧橋，而在天氣晴朗或夕陽西下的時候，太陽光一灑在橋上便又會為景色增添了許多美感。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約15～20分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15～20分鐘。

一日遊行程規劃路線，這樣玩最順

從京阪電鐵宇治站出發：

表參道 -> 世界遺產平等院 -> 往中之島公園 -> 宇治上神社 -> 源氏物博物館

搭乘京阪電車至宇治站，一出站後路上有許多小店可以逛，看到一座大橋的時候～不要懷疑，它就是宇治橋，經過宇治橋前往表參道，一路上會看到各式各樣的文物小店，如果餓了也有中村藤吉和三星園等名店販售午餐和抹茶製品，吃飽、喝足、走完表參道就會到達平等院。平等院內有各式各樣的建築和文物歷史介紹，參觀完後，可經由橘橋，前往中之島公園散散步、欣賞橋墩美景，再經由朝霧橋前往宇治上神社和源氏物語博物館。上述旅程結束後，自然就會回到京阪電車至宇治站附近拉～

一路看下來，是不是發現宇治不只有抹茶還有其他很有意思的文化很值得探索呢？快把宇治加到你的行程裡吧！來逛逛表參道、吃吃抹茶、體驗一場人文與歷史之旅會是你最好的選擇！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime七月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

抹茶京都奈良博物館

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

2019-06-08 08:00

道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

2019-06-07 08:00

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 22:11

【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

2019-05-16 09:02

抓住平成最後賞櫻尾巴～彷若仙境的京都絕美花見地５選

2019-04-17 09:02

細心雕琢的「京都風格」陳瑞憲的一眼萬年

2019-04-01 08:00

起床就能賞櫻！「京都奢華町家旅宿」1日限定包寺賞櫻活動

2019-03-29 21:00

【清水寺攻略】京都必去！清水寺就是要這樣逛

2019-03-27 15:28

入口即化！「近江牛」極致美味 毛利志滿近江八幡本店

2019-03-25 15:23

愛泡湯的快買機票吧！關西最大規模海濱「溫泉主題樂園」隆重登場

2019-03-25 11:08

關西親子旅首選！ 走進神戶動物王國 與萌寵近距離接觸

2019-03-13 10:47

神啊！請賜給我愛情　求良緣必選４間「京都戀愛神社」

2019-03-07 12:01

「我回來了！」入住個性旅宿享受京都的舒適日常

2019-02-24 22:00

京都除了金閣寺與清水寺 還有什麼推薦景點？ 精選5家必訪的寺廟與神社！

2019-02-12 09:01

京都暖時光「かさぎ屋」冰上茶香濃郁　甜點冰宇治超推　

2019-02-08 12:00

巧遇雪中美山「京都合掌村」雪融後如夢般奇妙之感

2019-01-08 21:00

詩意般的京都　紅葉七彩畫卷攻略：景點、交通、住宿指南

2018-12-29 21:00

京都跨年！來聽一聲年節氣氛滿點除夕鐘吧

2018-12-28 21:04

在ink by CANVAS TOKYO 啜飲一抹季節限定的京都楓紅

2018-12-22 12:03

講台語嘛會通！「日本最大型青年旅宿」就在京都誕生

2018-12-10 11:00

京都出發10分鐘！至日本最大「琵琶湖」享受湖畔之旅

2018-12-01 17:25

那些年，我在京都的美好！

2018-11-24 12:33

去京都吃早餐！10 間京都人氣早餐推薦

2018-11-24 09:00

漫步京都楓紅 名寺名園名池四線INSIDER路線

2018-11-23 15:29

京都超療癒行程！一群柴犬陪你玩 拍照捏臉都可愛

2018-11-15 09:00

抹茶控注意！到京都怎能不來場宇治抹茶品味旅

2018-10-31 15:30

日本京都神秘咖啡館 午後靜待的咖啡時光

2018-10-29 09:00

悠遊古意間 「京都郊區旅行」兩天一夜行程推薦

2018-10-25 15:30

京都不只清水寺 這裡的寧靜讓你更貼近京都

2018-10-23 22:00
看更多

熱門文章

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

2019-07-13 18:00

用手機也能「快速通關」！東京迪士尼以後不用排隊搶票了

2019-07-18 09:31

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡

2019-07-20 11:47

這真的是日本嗎？ “打卡恐會被誤會”的日本旅遊景點５選

2019-07-17 11:02

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

少女心爆發！京都５選超好拍神社　比清水舞台還厲害的私房景點

2019-07-18 09:00

長知識了！日本400年國寶神社藏玄機 日幣一元銅板圖案從這裡來

2019-07-21 17:12

PABLO老闆又一力作！ 進軍東京高級住宅區的絕品吐司--嵜本Sakimoto

2019-07-16 12:01

「日本懶人包」京阪６家住宿美食　最道地的私房料理大推薦！

2019-07-19 12:00

日本限定怪奇美食？ 來日本必吃一次的神奇料理們

2019-07-23 09:01

超級卡哇伊！40米巨大KAWS公仔現身富士山

2019-07-18 15:54

北陸小京都！金澤魅力滿滿　交通、景點美食、自由行懶人包

2019-07-21 08:00

一整片浪漫金色花海！漫遊瀨戸内海最大的離島「淡路島」

2019-07-21 10:00

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-22 13:33

京都祗園料亭火災延燒三小時 舞妓也避難

2019-07-09 08:53

東京下町老錢湯：夏之緣側好乘涼 石原聰美也推的北千住寶湯

2019-07-21 11:00

暑假去日本必喝！星巴克推「蜜桃星冰樂」淡粉色清涼滋味超想來一杯

2019-07-24 13:09

在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00

最美的「留萌」濱海單車行！ 北海道燒賣二島 美食美景海味滿滿

2019-07-23 21:03

星野控魂縈夢繫！ 北海道 Tomamu療癒身心靈 置身夢境

2019-07-13 16:27

橫濱必吃甜點！令人驚喜的「生雞蛋布丁」在古典西洋館中優雅地享受

2019-07-24 09:00

動物界影帝！日本多摩動物園獵豹卡樹幹 慘慘表情包笑死網友

2019-07-10 13:26

千條「鮭魚海」淹沒天空！新潟390年人氣名店　老闆忙到「指紋被磨平」

2019-07-07 10:40

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00

在這邊告白成功率大概百分百吧！東京近郊夏日超浪漫的透明傘風情

2019-07-15 16:07

如世外桃源般的奈良天川村，讓夏季來趟涼感水岸旅吧

2019-07-12 18:43

2020年白川鄉合掌村點燈日程公布！世界遺產級絕景預約小攻略

2019-07-05 11:01

東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

2019-07-25 11:00

日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

2019-07-13 11:00

世界3大墳墓！大阪「百舌鳥及古市古墳群」列世遺　想看得戴VR眼鏡

2019-07-07 11:30

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是自己拿鑰匙開門

2019-06-29 19:00

高24公尺燈籠、七彩流蘇海！日本5大「七夕祭典」8月登場

2019-07-12 14:55

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

大阪城公園全新地標再登場！ 充滿綠意的「美食城下町」更好玩

2019-07-08 10:15

9隻奈良鹿誤食塑膠垃圾餓死 胃裡取出逾4公斤塑膠袋

2019-07-10 22:57

新宿御苑周邊 讓你吃完可以驕傲打卡的各系拉麵７選

2019-07-09 11:01

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top