【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

宇治，相信大家對這兩個字都不陌生，經常會出現在與抹茶相關的食物上，生活中時常會看見京都宇治抹茶或是宇治金時抹茶的美名。宇治位於日本京都盆地東南方，被譽為抹茶之鄉，同時在日本文化上更是佔了極其重要的位置。在這裡，不但可以吃到最道地的抹茶美食，還能欣賞到世界文化遺產。快跟小編一起來一場古色古香的宇治之旅吧～

宇治交通

不管是從大阪還是從京都出發，前往宇治大致分為兩種交通方式，一是搭乘JR奈良線至宇治站，二是搭乘京阪電鐵至中書島，再轉乘宇治線搭乘至宇治站。基本上，乘車的時候都會有指示牌，所以不用擔心會搭錯車。下方圖片的黑線是京阪地鐵，黑白相間的線則是JR奈良線。

宇治交通。 圖/FunTime 分享 facebook

宇治美食

伊藤久右衛門

伊藤久右衛門 圖/FunTime 分享 facebook

伊藤久右衛門以高品質的日本茶聞名，發跡於江戶後期，立志要將茶的新價值傳承至今，現今已研發出各式各樣的抹茶商品。在宇治一共就有3間店，分別為JR站前店、平等院店、宇治本店(總店)，總店的位置空間較其他分店大，提供的抹茶商品種類也要比分店多。店裡不但可以購買和菓子、抹茶蕨餅、抹茶粉等伴手禮製品，也有販售抹茶鯖魚蕎麥麵套餐和一般我們常見的日式套餐，像是親子丼、豬排蓋飯等等。

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中村藤吉

中村藤吉。 圖/はてなフォトライフ 分享 facebook

中村藤吉自安政元年創業以來，一直對各類茶葉精益求精，不但為每一種茶葉都採取了最適合的栽培法，更是在外形上要賞心悅目，追求入口後的回味無窮。在宇治有兩間店，分別為平等院店和中村藤吉總店，兩邊販售的菜單差不多，一樣有位置和空間休息，總店還有茶道教室可以親身體驗用石臼將茶葉磨成抹茶，並製作品嚐鮮茶凍等茶點心。

駿河屋

駿河屋 圖/FunTime 分享 facebook

駿河屋從昭和初期起製作販賣茶糰子至今，位於宇治川的河畔旁。販售茶糰子、抹茶霜淇淋、茶葉麻糬、紅豆餡餅、羊羹等日式糕點，其中最聞名的是「茶糰子」。茶糰子以國產米粉和宇治的抹茶仔細混合而成，吃起來不黏膩且爽口，味道恰到好處，價格也不貴。店內也提供位置可以供旅人休息，如果中途感到累了不妨來駿河屋坐坐歇息、品嚐些糕點。

營業時間：09:00～18:30

公休日：不定休

地址：宇治市宇治東內16

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

宇治景點

平等院

平等院。 圖/Wikimedia 分享 facebook

平等院擁有近千年的歷史，內有阿彌陀堂，因造型像想要展翅高飛的鳳凰，又被稱作鳳凰堂，現為世界文化遺產之一。鳳凰堂保留了許多貴族文化興11世紀興盛的建築、佛像和繪畫等，境內的梵鐘更被列為日本三大名鐘之一。此外，日幣1元硬幣與一萬元紙幣也皆有印製平等院的造型。

營業時間：

庭園：8:30～17:30

平等院博物館鳳翔館: 9:00～17:00

鳳凰堂內部: 9:30～16:10〈每回20分鐘，每次限50名觀眾〉

參觀費用：成人600日圓、初高中生400日圓、小學生300日圓。若是想要參觀鳳凰堂內部則一人300日圓。

公休日：無

地址：京都府宇治市宇治蓮華116

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線至宇治站下車，步行約10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15分鐘

日本最古老神社「宇治上神社」

宇治上神社。 圖/FunTime 分享 facebook

宇治上神社祭奉應神天皇、仁徳天皇和菟道稚郎子，創建於平安時代，神社的本殿是目前日本最古老的神社建築，拜殿則為鐮倉幕府時代用最好的檜木所做而成，兩者皆為日本國寶，境內還有宇治七名水之一的「桐元水」。目前宇治上神社亦被列為世界文化遺產之一。

營業時間：09:00～16:30

公休日：無

參觀費用：免費

地址：京都府宇治市宇治山田59

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵至宇治站步行約10分鐘。

2.搭乘JR至宇治站出站，步行約15～20分鐘。

源氏物語博物館

源氏物語博物館。 圖/FunTime 分享 facebook

以經典日本小說《源氏物語》做為主題呈現的博物館，源氏物語是日本古代相當著名的文學作品，描寫日本貴族光源氏一生的愛情故事。在館內不但重現了平安時期的場景氣氛，也講述了故事大綱和源氏物語第三部「宇治十帖」的內容。館內設有立體透視模型、互動展覽和影片，也有專門的導覽員做解，在2019年4月開始，也上映了原創動畫「GENJI FANTASY 愛上光源氏的貓」。在館外兩側也種了滿滿的櫻花樹，當你看到圖片裡的小徑就是表示你到拉～小徑旁邊的建築物就是源氏物語博物館。

營業時間：09:00～17:00（入館時間到16:30）

公休日：每週一（遇國定假日則次日休假）、年末年初

參觀費用： 成人為600日圓；兒童為300日圓

地址：京都府宇治市宇治東内45-26

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約8分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15分鐘。

宇治橋

宇治橋 圖/FunTime 分享 facebook

宇治橋為大化二年（公元646年）所建，並於1996年經過修繕，目前全長為153米，為日本三大古橋之一，位於宇治川，站在橋上不但能俯瞰整個宇治川美景，這座橋更是從車站要前往表參道途中的必經之路。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

紫式部像

紫式部像。 圖/Wikimedia 分享 facebook

紫式部像位於宇治橋的西側橋頭。紫式部為日本平安時代女性文學家，著有《源氏物語》，其作品情節曲折，描寫筆下人物情感細膩且文字典雅，被認為是世界最早的長篇小說，對往後日本文學影響極大。《源氏物語》一共有54帖，因其最後10帖場景為宇治，後人為了悼念才立了此銅像於此處。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約5～10分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約5～10分鐘。

中之島

中之島位於宇治川的中間，是宇治川上兩座沙洲浮島的合稱，分別為橘島與塔之島，其周邊種滿了櫻花樹，每年到了3、4月期間都會櫻花紛飛，時常吸引大批遊客。

交通方式：

1.搭乘京阪鐵線宇治線宇治站下車，步行約10～15分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約10～15分鐘。

橘橋、朝霧橋、中島橋、喜撰橋

橘橋、朝霧橋、中島橋、喜撰橋。 圖/FunTime 分享 facebook

這四座橋皆位於世界文化遺產平等院的左側，主要連接陸地與兩座沙洲浮島(塔之島、橘島)。在不同的橋上，可以看見不同的景觀，像是站在橘橋上就看能見斜對面的朝霧橋，而在天氣晴朗或夕陽西下的時候，太陽光一灑在橋上便又會為景色增添了許多美感。

交通方式：

1.搭乘京阪電鐵宇治線宇治站下車，步行約15～20分鐘。

2.搭乘JR奈良線至宇治站下車，步行約15～20分鐘。

一日遊行程規劃路線，這樣玩最順

從京阪電鐵宇治站出發：

表參道 -> 世界遺產平等院 -> 往中之島公園 -> 宇治上神社 -> 源氏物博物館

搭乘京阪電車至宇治站，一出站後路上有許多小店可以逛，看到一座大橋的時候～不要懷疑，它就是宇治橋，經過宇治橋前往表參道，一路上會看到各式各樣的文物小店，如果餓了也有中村藤吉和三星園等名店販售午餐和抹茶製品，吃飽、喝足、走完表參道就會到達平等院。平等院內有各式各樣的建築和文物歷史介紹，參觀完後，可經由橘橋，前往中之島公園散散步、欣賞橋墩美景，再經由朝霧橋前往宇治上神社和源氏物語博物館。上述旅程結束後，自然就會回到京阪電車至宇治站附近拉～

一路看下來，是不是發現宇治不只有抹茶還有其他很有意思的文化很值得探索呢？快把宇治加到你的行程裡吧！來逛逛表參道、吃吃抹茶、體驗一場人文與歷史之旅會是你最好的選擇！

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