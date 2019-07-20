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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00ReadyGo出發前

編輯：Tina@ReadyGo

大阪可是日本旅遊的超夯勝地，不過大阪除了心齋橋外，還有很多地方值得你一探究竟。ReadyGo今天整理了大阪近郊的3大推薦景點，讓你有機會能認識到不一樣的大阪，自然、人文、童趣全都有，逛街不用再人擠人，去遊樂園也不用再噴一堆錢，高CP值景點大集合通通都在這裡。

萬博紀念公園+EXPOCITY

萬博公園是1970年萬國博覽會的舉辦地點，園區占地超大，有博物館、溫泉泡腳區、遊樂場，還有一座小湖可以讓你搭天鵝船悠閒遊湖。其中高達70公尺的太陽之塔是公園內最有名的景點，由知名的日本藝術家岡本太郎所設計，還曾出現在堺雅人主演的日劇《半澤直樹》中。

圖/Tina@ReadyGo
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在黃昏時分踩著天鵝船遊湖，可以優閒地欣賞太陽之塔和公園美景。

圖/Tina@ReadyGo
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公園裡有多個遊樂區，很適合親子遊，或是和朋友一起回味童年。

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在萬博公園對面的Expocity，是大阪數一數二的購物中心，商店數量可以媲美outlet，空間非常大，逛起來很舒適，不用人擠人也不用舟車勞頓。除了有美食街和超多好逛商店外，也有電影院、水族館和摩天輪，在這裡耗上一整天都沒問題。

圖/Tina@ReadyGo
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園區內的水族館有小河馬等各種可愛的小動物，超級療癒的，很值得一去！

圖/NIFREL水族館官網
圖/NIFREL水族館官網
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購物中心的文具店LOft，大到逛得你暈頭轉向，荷包可要小心了。

圖/EXPOCITY官網
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購物中心前面的小型遊樂園，票價便宜而且不用排隊，很適合帶小朋友來。

圖/EXPOCITY官網
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全日本最高的摩天輪就在這裡，喜歡刺激的人還可以選擇搭乘全透明車廂喔~

圖/EXPOCITY官網
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官方網站： https://www.expocity-mf.com/expo/tw/

交通方式：從大阪單軌電車山田站搭往門真市、彩都西方向，在萬博紀念公園站下車>>更多 交通資訊 看這裡

枚方遊樂園

來到關西，如果想去遊樂園，除了環球影城之外，枚方遊樂園也是一個很棒的選擇！外於大阪市郊的枚方遊樂園，從大阪市區大約只要花40分鐘的交通時間，除了位置方便外，票價更是比環球影城便宜超多，刺激和溫和的遊樂設施都有，還有季節限定的滑水道和滑雪場，絕對能讓你玩得超盡興。

偷偷告訴你，這裡是人氣愛情電影《明天，我要和昨天的妳約會》的拍攝場景之一喔。

圖/枚方遊樂園官網
圖/枚方遊樂園官網
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夏天限定的超大水上樂園，滑水道、游泳池等設施應有盡有。

圖/枚方遊樂園官網
圖/枚方遊樂園官網
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官方網站： http://www.hirakatapark.co.jp/tw/

>>更多 票價和遊樂設施資訊 看這裡

交通方式：搭乘京阪電車，在『枚方公園』站下車 >>更多 交通資訊 看這裡

琵琶湖

琵琶湖距離大阪大約只有一小時的車程，是日本最大的湖泊，占地有六百多平方公里，看起來根本就像海一樣。湖中央的鳥居可不輸赫赫有名的嚴島神社呢。湖邊也有沙灘可以戲水堆沙堡，想要暫時遠離大阪的城市喧囂，琵琶湖很值得你一來。

黃昏時刻的琵琶湖可是美極了，一生一定要來一次的啊！

圖/IG@setsujifurukawa
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圖/IG@yosshie88
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湖邊有很大的沙灘可以盡情玩耍。

圖/IG@misakikoharu
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交通方式：從大阪車站搭乘JR東海道本線到大津站，可購買京阪電車琵琶湖1天觀光車票 會更划算

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】京阪好住好食私房大推薦

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大阪公園遊樂園

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