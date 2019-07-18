少女心爆發！京都５選超好拍神社 比清水舞台還厲害的私房景點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

早前為大家介紹過5大著名神社及寺廟，雖然都很有特色，但對一些愛拍照的朋友來說，這些神社及寺廟在外表上可能不夠搶眼。那麼這次讓我介紹5個特別好拍的地方，例如復古風文青照聖地｢南禪寺水路閣｣、IG熱門景點NO.1｢金剛寺八坂庚申堂｣、以及超可愛兔子神籤｢岡崎神社｣等等、絕對讓你可以在SNS上奪去大家的目光。

京都復古風文青照聖地 – 南禪寺水路閣

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南禪寺是臨濟禪宗的佛教寺廟，擁有在日本所有禪寺中最高等級，有728年歷史。這裡高22米的大門「三門」不只是重要文化財，更被喻為日本三大門之一！另外，充滿雅致的小丈庭園，展現出禪的寂靜枯山水石庭也很值得一訪。

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不過，最推薦你拍照的地方其實是它旁邊的水路閣！這道美麗的水路橋在明治年間建成，由於它穿過南禪寺境內，所以當年特別找來名工程師田邊朔朗設計，配合這一帶優美的風景。以紅磚及花崗岩建成的水路閣設計典雅，加上自然的歲月痕跡與綠葉的映襯，復古的感覺使它更為提升。

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這裡成為近年日本年輕人愛到訪的地點，所以在週末旅客特別多，想要拍到拱橋中間空洞的感覺可能稍有難度。你可以在附近走走看，我就在蹴上車站附近發現一個風格類似的小隧道～

交通方式：地鐵線東西線「蹴上站」徒步約10分鐘；市公車「法勝寺町」或「南禪寺・永観堂道」下車，徒步約10分鐘。

IG熱門京都景點NO.1 – 金剛寺 八坂庚申堂

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只要在Instagram上搜「京都」，你一定會看到這家五彩繽紛的寺廟！金剛寺八坂庚申堂的地理位置很方便，就在京都著名景點清水寺及八坂神社的中間位置，如果你剛好要去這兩間寺廟及神社的話，一定要順道來拜會這家讓女生瘋狂拍照的小小寺廟！

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八坂庚申堂其實是一家道教寺廟，也是日本第一所庚申堂，而「庚申」的意思就是中國的生肖之一「猴子」。這座寺廟的中央供奉著賓頭顱尊者木像，旁邊掛滿了色彩鮮艷的小布袋，形成了每一張IG美照的背景。這些小布袋稱為「くくり猿」，你可以付500日幣購買一個，寫上你的願望後再掛上去，來祈求願望成真。

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這一座寺廟其實很小，加上它的人氣，所以請有心理準備會很擠。而且記得遵從寺廟的指引，先去參拜後再拍照，不要對神靈失禮喔！

交通方式：京阪本線「祇園四条站」徒步約14分鐘；市公車100號或206號於「清水道」下車，徒步約3分鐘。

京都超可愛兔子神籤 – 岡崎神社

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另一家讓日本女生們都趨之若騖的神社，就是為了那一排可愛的兔子神籤！岡崎神社是一座祈求緣分、求子及安產的神社，這個地方在古時有著很多野生兔子居住，加上兔子多產，所以這家奉信安產神明「三女五男八柱御子神」的神社境內就擺放了各種兔子裝飾。

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如果你想祈求安產，可以為兔子石澆水，向它拜拜。最好還帶一個腹帶去拜，之後一直穿著腹帶，好讓神明保佑。另外，還可以寫繪馬及買御守來許願。

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境內最好拍的地點就在中央兩列兔子神籤，現場看兔子其實有點小隻，但一整排兔子的場面實在太可愛，而且每一隻的樣子都有著微妙的不同。你也可以買一個回去，一個500日幣，有白色及粉紅色可以選擇，順道看看你的運程，祝你抽到大吉！

交通方式：市公車32號、203號、93號、204號「岡崎神社前」下車，徒步約1分鐘。

飽覽京都城市風景 – 將軍塚青龍殿

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將軍塚青龍殿屬於青蓮院的飛地境內，由於放置了以前鎮守京都的將軍像，所以稱為將軍塚。而青龍殿及大舞台其實是在2014年才建成，是一個較新的景點，青龍殿中供奉著日本國寶「青不動」畫像，不過一般都不公開參觀。

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相信很多人都認識清水寺的清水舞台，但其實青龍殿的大舞台更厲害，不只有著比清水舞台4.6倍大的面積，還可把整個京都市內，甚至遠至大阪的高樓大廈都可眺望到！看著小得如模型的房子展現在面前，正有種大地在我腳下的感覺(笑) 重點是這裡訪客不多，比起人擠人的清水寺，你可以更自在地享受風景與拍照，別忘了拍一張全景照，把整個都市收進照片中。

交通方式：三条京阪循環巴士「青龍殿」下車，徒步約1分鐘。

一年兩次的期間限定 – 青蓮院門跡夜間參拜

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跟上方介紹的將軍塚青龍殿同屬一間寺院，青蓮院門跡位於東山的山腳下，相對容易到訪。在一般日子，你只能在下午參觀，但每年春季及秋季都有特別的夜間開放，而我非常推薦你去看看！(通常在3月至5月，以及10月至12月)

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夜間參拜從晚上6點開始到10點，境內的池泉廻遊式庭園放置了約1000個大大小小的燈光，特別是庭園一片藍色點點燈光，配合著寺廟的古典氣氛，感覺幻想而浪漫。很多情侶都坐下來，靜靜地欣賞這個「和風的燈光秀」。

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你也可以繞著庭園散散步，我最愛竹林的部分，燈光從竹子間映向天空，有種神秘的感覺。黑夜中的寺廟跟白天完全不同，更有魅力也更好拍，所以在這段日子到訪的話就不要錯過囉！

交通方式：地下鉄東西線｢東山駅｣下車，徒歩約5分鐘；市公車5、46、100號「神宮道」下車，徒歩約3分鐘。

這5家神社及寺廟能讓你拍下京都最美的風景，來遊覽一下，記錄下京都之旅的美好回憶吧～

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