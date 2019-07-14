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在古今交錯的漁港城鎮「加太～和歌山」看見無敵夕陽美景

2019-07-14 10:00Japan Walker

距大阪約1.5小時車程的加太，時光彷彿靜止的街道與漁港懷舊而樸實，近年因南海電鐵吉慶鯛列車開駛，年輕人也紛紛將老屋改建為時尚店舖，讓復古漁村吹起一股新的風潮，化身古今交錯的海街。

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★加太港

臨海的和歌山以坐擁多處夕陽海景聞名，盛產真鯛的加太，其實景色也相當優美有特色，日落時夕陽餘暉映照漁船、伴隨遠方的船隻鳴笛聲，美麗得令人醉心。加太漁港不僅全年皆能釣鯛，還盛產海帶、章魚、竹莢魚等肥美海鮮。可於此搭船到被譽為真實版天空之城的「友之島」，夏季還能在島上露營。

圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
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【景點資訊】

景點：和歌山県和歌山市加太　

電話：+81-73-459-0003（加太觀光協會） 　

★淡嶋神社

主供醫藥之神——少彥名命、以治癒婦女病及安產聞名的淡 嶋 神社，是加太地區歷史悠久的神社，神社拜殿內排列許多人偶，每年3／3所舉辦的「雛流」儀式特別著名，神社會將雛人偶放入木舟內帶到海邊漂流，為女兒們的成長、健康祈福。據傳紀州徳川家每逢有公主出生，便會到此神社供奉雛人偶。

圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
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圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
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【景點資訊】

地址：和歌山県和歌山市加太 118 　

電話：+81-73-459-0043 　

參拜時間：09：00∼17：00


★SERENO-seafood&café

百年古民家咖啡廳是由店長設計內部空間，再由東京大學產業技術研究所進行耐震等結構計算後改建而成。由於加太為漁村，為盼漁夫出海都為好天氣，加上店長名字有「晴」字，因而將店名取為義大利文的晴天「SERENO」。店內使用的加太產海鮮由現職漁夫的店長父親提供，新鮮捕撈的魚貨特別美味。

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紀州備長炭黑色炸魚堡，甜辣醬汁包裹著夏季盛產竹莢魚，¥450／個。
紀州備長炭黑色炸魚堡，甜辣醬汁包裹著夏季盛產竹莢魚，¥450／個。
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海の恵み定食（海之恩惠定食）¥1300／單點／加太特產真鯛與當季生魚片，可升級套...
海の恵み定食（海之恩惠定食）¥1300／單點／加太特產真鯛與當季生魚片，可升級套餐。
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【店家資訊】

地址：和歌山県和歌山市加太 1455 　

電話：+81-73-499-7017 　

營業時間：11：30∼17：00 　


★磯ノ浦海水浴場

位於加太臨站的磯之浦海水浴場是離大阪最近的衝浪地，交通便利、車站出站即達，因此每到夏季或假期總是人聲鼎沸，附近有多間商店、咖啡廳及旅宿，BBQ區、淋浴間、更衣室、洗手間等設備相當完善。全年皆開放衝浪與釣魚，海水浴場僅於7∼8月開放，期間會將衝浪與海水浴區隔，讓旅客能安心遊玩。

圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
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【景點資訊】

地址：和歌山県和歌山市磯ノ浦 386-2 　

電話：+81-73-452-2737（ 磯之浦觀光協會 ） 　

開放時間：海水浴場 08：00∼17：00


★Café Glück

位在磯之浦海水浴場沙灘旁的2層樓木造咖啡小屋「Café Glück」，店名為德文的「幸福」之意，店裡大片落地窗外就是藍天、海岸線與白沙灘，邊享受陽光海景，邊享用沁涼的飲料，真的讓人感受到滿滿的幸福。店裡提供的輕食賣像可愛，加上有海灘為背景，吸引了許多愛拍照、打卡的旅客造訪。

巨峰ソーダ（巨峰葡萄汽水）¥500／杯／還有芒果、檸檬等其他口味。
巨峰ソーダ（巨峰葡萄汽水）¥500／杯／還有芒果、檸檬等其他口味。
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【店家資訊】

地址：和歌山県和歌山市磯ノ浦 386-2 　

電話：+81-73-460-8763 　

營業時間：09：00∼17：00；六日假09：00∼18：00


★雑賀崎

距離加太、磯之浦約30分鐘車程的雜賀崎，是瀨戶內海國立公園的指定特別地域，又被稱作 奥 和歌浦，是和歌浦少部分未受開發破壞的海岸，也較少外國旅客駐足。巨大青石斷崖與海岸相連，和依山而建的樓房構成壯麗奇特的景觀。爬上雜賀崎燈台能欣賞瀨戶內海諸島，據傳春、秋分的夕陽色彩特別斑斕美麗。

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圖片提供／公益社団法人和歌山県観光連盟
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【景點資訊】

地址：和歌山県和歌山市雑賀崎　

電話：+81-73-435-1234（和歌山市觀光課）


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