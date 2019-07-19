「日本懶人包」京阪６家住宿美食 最道地的私房料理大推薦！

編輯：Tina@ReadyGo

京都、大阪這兩個關西人氣旅遊勝地，一年四季總是遊客滿滿，好玩的地方去都去不完。今天就幫你整理了京都和大阪一定要住的特色旅館，不僅價格便宜，旅館設計更是精緻到不行，保證CP值爆表。出去玩當然也少不了大啖一波美食啦，Readygo還貼心介紹了旅館附近的私房美食，讓你能品嘗到最道地滋味！

＃京都

YOU EN ME GUESTHOUSE

YOU EN ME民宿離京都車站很近，門口附近就有公車站，到京都各處都很方便。房型有傳統的和室，也有青年旅館型的上下舖，價格都便宜到不行。老闆英文也很好，完全不用擔心溝通上的問題。想要體驗傳統日式建築和日本文化，高CP值的YOU EN ME絕對是你的最佳選擇啦！

二樓兩人合室房 圖/YOU EN ME民宿官網 分享 facebook

一樓的公共空間有提供各種漫畫和中日文旅遊書，也有共用廚房和冰箱可以使用

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民宿也有提供腳踏車租借服務。

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老闆常常會舉辦章魚燒派對等各式各樣的活動，讓你有機會可以認識來自世界各地的旅客。

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官方網站: YOU EN ME民宿官網

交通資訊: 從京都車站中央出口前，在公車站Ａ３搭乘處搭乘２０６線公車，並在大宮五条站下車 >>更多交通資訊看這裡

每晚價格: 3200日圓起

TALBOT旅宿

Talbot旅宿就位於三条會商店街上，離二条城相當近，要觀光、採買都很方便。最特別的地方是，Talbot有提供底片沖洗體驗和底片相機的租借，不管是熱愛攝影的你，還是想當一日文青的你，都可以來Talbot好好享受底片的藝術！

一樓櫃台白天是Check in的地方，晚上則是超有氣氛的小酒吧，很適合和朋友來這裡喝一杯。

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房型有男女混宿房和女性專用房兩種，雖然設計簡單，卻充滿藝術氣氛呢！

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只要有自己拍攝完的膠卷，就可以來Talbot報名暗房底片沖洗體驗，會有專業人士指導沖洗的方法和技術，一定是一次很難得的經驗。

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洗出來的黑白照片呈現出一種完全不一樣的風格，更有回憶的痕跡和歲月的溫度。

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官方網站: TALBOT民宿官網

粉絲專頁: 泊まれる写真ラボ Talbot Kyoto guest house

交通資訊: JR山陰本線「二条站」步行約五分鐘

每晚價格: 2500日圓起

庶民居酒屋

庶民居酒屋離YOU EN ME民宿只有十分鐘的步行距離，每天晚上都生意興隆，有時還要排隊呢。很特別的一點是，這家居酒屋沒有座位，每個客人都是站在吧檯邊吃的，是日本居酒屋特別的立ち呑み(站著吃)文化。相較於其他居酒屋，庶民的價格真的是佛心來著，分量多又便宜，來京都一定要來這裡大吃一頓！

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便宜又好吃的餐點是吃貨們的最愛，常常都會大排長龍。

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美酒配上美食就等於幸福的代號！連盛食物的盤子都暗藏可愛的玄機，萌得讓人要融化了。

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粉絲專頁:立ち呑み 庶民 を楽しむ

交通資訊: 阪急大宮駅2號出口步行1分鐘、京福四条大宮駅步行1分鐘

大阪

由苑民宿

由苑民宿是超過一百年歷史的日式傳統建築，民宿內有紙拉門、玄關、蒲團被褥等等，讓你在繁華的大阪，也可以體驗到古色古香的日式町屋。距離大阪車站只有步行10分鐘的距離，附近也有大阪環狀線車站，要去哪裡都非常方便。

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舒適的交誼廳，讓你可以在遊玩一天後好好在這裡休息，並和各國的旅客交流。

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民宿有提供腳踏車租借，也有共用廚房和洗衣機可以使用。

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房型分為和室房、男女混宿和女性專用宿舍這三種。

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官方網站: 由苑民宿官網

交通資訊: JR新福島駅2號出口徒歩30秒或阪神福島駅徒歩1分

每晚價格: 2200日圓起

THE DORM HOSTEL OSAKA

位於心齋橋站附近的The Dorm Hostel Osaka，不僅位置便利，空間設計更是超有質感。旅店的交誼廳就像是間高級的書店，而房間則隱身在層層書架後，給你滿滿的書香氣息。

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在交誼廳好好看完一本書或一部電影後，走到書架後就是休息的地方。

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一格格的膠囊房，雖然簡單卻很舒適，空間也很足夠。

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官方網站:The DORM Hostel OSAKA民宿官網

交通資訊: 地鐵「心斎橋駅」、「長堀駅」徒歩5～10分鐘

每晚價格: 2200日圓起

美津濃大阪燒

美津濃大阪燒位於道頓崛，和一蘭拉麵就在同一條街上，是大阪知名的大阪燒老店，擁有良好的口碑，還曾登上米其林指南。每到用餐時間，都有絡繹不絕的訪客。

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店內提供各種口味的大阪燒讓你選擇，每種配料都豐富到不行，看到師傅現做的大阪燒，口水都快流下來了。

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官方網站: 美津濃大阪燒官網

交通資訊: 地下鐵御堂筋線 難波站 步行5分鐘

營業時間: 星期一～星期日 11:00～22:00

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