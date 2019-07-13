日本京阪８月祭典整理！煙火大會の交通＋購票方法

編輯: Tina@ReadyGo

想到日本，就一定不能少了和服和祭典啦！ 以下整理了京都和大阪地區八月份必去的煙火大會與超好玩活動，交通、購票方法全都一次幫你整理好，去日本祭典不再是夢。另外，還同場加贈了推薦的和服店家，讓你可以用超划算的價格，穿得美美的去參加祭典！

京都

伊根花火大會

近年成為熱門景點的伊根町，除了擁有廣闊海天配上傳統舟屋的美麗景色，夏天夜晚也會舉辦花火大會。由伊根灣移動的船上所發射的煙火，以古色古香的傳統建築「舟屋群」為背景。夢幻的煙火在水上絢麗綻放，繪成一幅充滿日本風味的夏日煙火景色！

圖片來源:伊根花火大會官網 分享 facebook

圖/IG@mori_masa0612 分享 facebook

伊根町寧靜純樸的氣息很適合散步發呆，在看煙火前，到河畔的咖啡店欣賞夕陽，或在復古的街上隨處逛逛，都是很不錯的選擇。

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時間: 2019年8月24日(六) 20:15～20:45

官網: http://www.ine-kankou.jp/inehanabi/

地點: 京都府丹後半島伊根町

交通: 從JR京都駅或大阪駅搭乘京都丹後鐵道到天橋立駅或宮津駅下車，再轉乘巴士約55分鐘，在「伊根郵便局前駅」下車

>>更多交通資訊看這邊

大文字五山送火

毎年8月16日晚上8點，在京都左京區的大文字等山都會舉行篝火儀式，描繪出山頂的大、法、妙等巨大文字，為盂蘭盆會民俗活動之一，送火象徵燒盡隱藏在身體裡的75種煩惱，也象徵送走祖先的魂靈。

👆送火地點分布 圖/京都五山送火官網 分享 facebook

時間: 2019年8月16日(五) 20:00

官網:http://www.ine-kankou.jp/inehanabi/

地點：（四条・三条區／河原町區／北山區／金閣寺區等）

交通: 京都市區

各山最佳觀賞地點

「大」文字―京阪電車「出町柳」站附近

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「鳥居形」―阪急電車「嵐山」站、京福嵐山線「嵐山」站附近

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「妙法」字―京都市營地下鐵烏丸線「松之崎」站附近往北走

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和服推薦―夢館

祭典當然少不了穿和服和浴衣啦！這次推薦大家在地鐵五條車站附近的夢館，不僅擁有不少台灣人的好評推薦，體驗價格也超划算，款式多達500種，棚拍等其他額外服務也非常的多元。而且店內就有會講中文的店員了，完全不需要擔心語言不通的問題。

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圖/京都和服體驗 夢館 YUMEYAKATA 分享 facebook

店鋪資訊

京都和服體驗 夢館

店鋪位置: 京都市下京区万寿寺町128

營業時間: 10:00 ～ 18:30 (最終入店時間17:00)

交通方式: 烏丸線五条站一號出口步行2分鐘或京阪電車清水五条站3號出口步行8分鐘 >>更多交通資訊 看這裡

大阪

淀川煙火大會

淀川花火大會可是日本最有名的前三大煙火大會之一，每年最受歡迎的「冠菊」花火，在升空後會以拋物線的方向下墜，就像一朵菊花在綻放一樣！

圖片來源： なにわ淀川花火大会 分享 facebook

圖片來源： なにわ淀川花火大会 分享 facebook

時間: 8月10日 19:40～20:40

官網: https://www.yodohanabi.com/

地點: 大阪市淀川区新北野（淀川河川岸邊）

購票: https://www.yodohanabi.com/sale/exciting.html

交通:

【十三會場】JR東西線「御幣島」站/ 阪神電鐵「姬島」站/ 阪急電鐵「南方」站、「十三」站/ 地下鐵「西中島南方」站。

【梅田會場】JR東西線「海老江」站/ 阪神電鐵「野田」站/ 阪急電鐵「梅田」站/ 地下鐵「梅田」站/ JR「大阪」站。

大阪音樂祭SUMMER SONIC

SUMMER SONIC是日本最具代表性的國際音樂祭之一，活動會場在市中心周圍，交通十分方便，每年邀請到的表演陣容都華麗到不行，並以西洋音樂團體為大宗，歷來有多組大咖級樂團站上SUMMER SONIC的舞台，是樂迷認為一生中一定要朝聖一次的音樂祭。

表演名單 圖/Summer sonic 2019 官網 分享 facebook

日本音樂團體有RADWIMPS等團，韓團則有SEVENTEEN等超紅團體，還有THE CHAINSMOKERS等西洋團，表演陣容可說是超盛大！

會場地圖 圖/Summer sonic 2019 官網 分享 facebook

時間: 8/16～8/18

官網: 請點此

地點: 大阪 舞洲SONIC PARK

購票: 官方購票網站

交通: 搭乘JR環狀線到桜島駅再轉乘接駁車

和服推薦―ASSEMBLAGE

在大阪心齋橋車站附近的『ASSEMBLAGE』，除了提供和服租借外，還有美容美髮的服務，讓你能綁著美美的髮型逛大阪! 不僅交通方便，也有會說中文的店員喔。

圖/ASSEMBLAGE官網 分享 facebook

圖/IG@cherry7162000 分享 facebook

店鋪資訊

ASSEMBLAGE

店鋪地址:大阪市中央区西心斎橋1-12-21-2F

營業時間:

一 公休

二～五 11：00～19：00

六日 10：00～18：00

交通方式:心齋橋站2號出口徒步三分鐘

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