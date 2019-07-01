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嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40香港01 香港01 夏洛特／報導

最令人印象深刻的，一定是天花懸掛廣告的位置被全換上「千手裝飾」，令乘客抬頭一看就...
最令人印象深刻的，一定是天花懸掛廣告的位置被全換上「千手裝飾」，令乘客抬頭一看就如千手觀音從天上穿過車頂，向車內的人伸手一樣。（JpSagarail Twitter圖片）
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乘坐「嵐電」基本上是到京都旅遊必做的事，因為嵐電會途徑嵐山及多個世界文化遺產景點和寺廟。不過最近打算去的人都要留意，為宣傳剛剛修復完畢的仁和寺觀音堂，嵐電有列車從昨天（6月29日）起至到11月24日將變身成「觀音電車」，列車內外佈滿觀音畫像外，天花更掛滿「千手裝飾」，看起來就像千手觀音從天上向車內伸手一樣。不過設計似乎嚇壞不少鐵路迷及乘客，有網民更形容是「地獄列車」，「夜晚絕對不想搭」。

為宣傳剛剛修復完畢特別開放的仁和寺觀音堂，京都嵐電有列車從6月29日起至到11月...
為宣傳剛剛修復完畢特別開放的仁和寺觀音堂，京都嵐電有列車從6月29日起至到11月24日變身成「觀音電車」。（ryoeisei Twitter圖片）
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仁和寺觀音堂早在公元928年落成，現時的建築則是在火災過後，江戶時代初期約1640年左右重建。仁和寺於1994年時與多個京都古蹟一同以「古都京都的文化財」名義，被聯合國科教文組織列入世界遺產名單之列，而當中的觀音堂為日本指定重要文化財產。為了令寺廟能永久保存，於2012年起開始封閉維修。

仁和寺觀音堂一般不會對外開放，但為了慶祝完成維修，寺廟於是決定連同千手觀音像本尊在內，一併公開33座佛像及375年前留下的壁畫，讓公眾入內參觀。而寺廟亦聯同京都市觀光協會及JR西日本一起推出「觀音電車」作宣傳，改裝嵐電621形的622號列車，於6月29日起至到11月24日於京都市內行走。

列車內外佈滿觀音畫像外，天花更掛滿「千手裝飾」，看起來就像千手觀音從天上向車內伸...
列車內外佈滿觀音畫像外，天花更掛滿「千手裝飾」，看起來就像千手觀音從天上向車內伸手一樣。（tealjin200 Twitter圖片）
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該列車於車頭、車身都印有千手觀音菩薩像，車內牆壁亦印上觀音障壁畫，扶手吊環亦裝上印有不同觀音像的木板裝飾。不過最令人印象深刻的，一定是天花懸掛廣告的位置被全換上「千手裝飾」，令乘客抬頭一看就如千手觀音從天上穿過車頂，向車內的人伸手一樣。

不少鐵路迷及網民都被整個設計嚇壞，直言「好恐怖」、「完全唔想搭」、「感覺會發惡夢」，形容像「通往地獄的列車」。不過亦有人指遠看以為是一堆蟹腳，又指搭完可能會有受庇護的感覺。

該列車於車頭、車身都印有千手觀音菩薩像，車內牆壁亦印上觀音障壁畫，扶手吊環亦裝上...
該列車於車頭、車身都印有千手觀音菩薩像，車內牆壁亦印上觀音障壁畫，扶手吊環亦裝上印有不同觀音像的木板裝飾。（JpSagarail Twitter圖片）
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為宣傳剛剛修復完畢特別開放的仁和寺觀音堂，京都嵐電有列車從6月29日起至到11月...
為宣傳剛剛修復完畢特別開放的仁和寺觀音堂，京都嵐電有列車從6月29日起至到11月24日變身成「觀音電車」。（JpSagarail Twitter圖片）
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（atpress、產經新聞、Twitter）

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文章授權轉載自《香港01》

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