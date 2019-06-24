大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

常去日本的人都知道，大阪是一座充滿活力的都市，就連美食也不例外，端上桌的料理發揮創意大變身，讓用餐也變得趣味無窮。

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★ウメダチーズラボ

大丸百貨梅田店限定的「Umeda Cheese Lab.」，專為起司愛好者精心設計了多樣起司甜品，全都是別處吃不到的獨家美味，2018年一開幕就大受歡迎。依起司的口味，從溫和到強烈分為6段的起司蛋糕要用湯匙舀起品嚐，是招牌甜品，另有用喝的起司蛋糕、厚餅乾等，今年4月又推出全新焦黑起司，每樣都讓人難以抗拒。

スプーンで食べるチーズケーキ（用湯匙品嚐的起司蛋糕）¥216／個／依大眾接受度高的馬斯卡彭起司、切達起司到起司控熱愛的帕馬森乾酪、拱佐諾拉乳酪等 ， 分為6種的獨特起司蛋糕一定要嚐嚐。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田店 B1

電話：0120-81-7755（限日本國內撥打）

營業時間：10：00∼20：30；五六 10：00∼21：00





★霊山寺

西元8世紀時在聖武天皇的祈願下創建的靈山寺，已有近1300年的歷史，其中本堂列為國寶，三重塔、鐘樓等也都是列為國家重要文化財的珍貴建築。此外，第二次世界大戰後為祈念和平，於1957年開設了玫瑰園，佔地4000平方公尺的廣大園區，種植了200種、共2000株的玫瑰，相當壯觀，更在春秋2季開設露天座，提供玫瑰餐點。

春秋2季期間限定開設的「Tea Terrace」，提供以食用玫瑰特製的多樣甜點、飲品，還有加入玫瑰花瓣的蛋糕等。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：奈良県奈良市中町 3879

電話：+81-742-45-0081

營業時間：09：00∼17：00、玫瑰園08：00∼17：00





★gallery & cafe Zoologique

以繪本作家谷口智則的世界觀創建的咖啡館，從牆面到餐點圖案，隨處可見其繪本中出現的角色，充滿童趣。店內還附設藝廊及雜貨區，用餐之餘也能欣賞谷口智則的創作。餐點也融合繪本角色，如動物造型拉花的拿鐵，不僅圖案逗趣可愛，口味也相當講究，嚴選京都的小川珈琲的豆子，將最好的呈現給來客。

カフェラテ（咖啡拿鐵）¥450／選用京都知名咖啡豆沖泡，配上俏皮的動物拉花，立刻擄獲來客的心。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府四條畷市南野 1-7-2

電話：+81-72-396-5233

營業時間：11：00∼18：00





★パンヤ

位於滿載在地風情的商店街中，以外帶為主的小巧店舖外總是排滿了人潮，超人氣的店舖是個性十足的佛卡夏專賣店，宛如一般民宅的磁磚外牆搭配時尚的水泥風格內觀，融合了懷舊與時尚。鬆軟又紮實的佛卡夏，共製成約20種的三明治，從越南三明治到紅豆奶油，鹹甜皆有，更販售霜淇淋、咖啡牛奶，每樣都超人氣。

奶茶、草莓牛奶等袋裝飲品超可愛！ 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市東成区東小橋 1-2-4

電話：+81-6-7505-9919

營業時間：11：00∼17：00（售完即打烊）





★CREAM KITCHEN

串炸老舖、傳統的日式老劇場、雜貨店林立的新世界，總給人濃濃的懷舊氣息。想要為新世界帶來新的風潮，特別來此展店的鬆餅專賣店，以時尚的裝潢、露天座等設計，成為獨樹一格的店舖。曾鑽研法式料理長達10年的老闆，除了鬆餅外也提供道地的法式可麗餅，以及多樣的繽紛飲品，所有餐食都盡可能手工製作，帶給來客百分百的美味。

クマボトル（小熊瓶裝飲）¥700／共有焦糖奶茶、楓糖拿鐵 2 種口味，可愛的包裝非常適合與通天閣合影留念。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須東 2-1-22

電話：+81-6-6599-8825

營業時間：09：00∼21：00





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