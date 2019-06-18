從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

橫跨3個車站的天神橋筋商店街長2.6 公里，其中共約有 600間店舖，是日本最長的商店街，也讓天滿周邊形成充滿大阪人情味的在地美食天堂，從古老市場的居酒屋到時尚咖啡廳應有盡有！

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★墨国回転鶏料理

古老天滿市場內的一角，以無數七彩燈籠裝飾的「燈籠巷」，是近期引爆話題的人氣打卡點。隱身於巷弄一角的獨特墨西哥烤雞專賣店，是去年進軍東京全新商場的大阪人氣名店。以秘傳的香料調味，並旋轉香烤約1小時製成的烤雞香氣濃郁，外酥內嫩，還可搭配多種配料一同品嚐，不但能體驗在地市場風情，也品嚐道地墨西哥料理。

多樣的配料、調味料可任意搭配，自製專屬的美味墨西哥餅。 分享 facebook

回転鶏のヘルシー盛り（旋轉烤雞健康套餐）¥1400／半隻／可自行將烤雞、配料包入玉米餅中自製成墨西哥餅品嚐，道地又美味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区池田町 8-4

電話：+81-6-4801-8424

營業時間：15：00∼24：00





★大衆酒場てんご

隱身於商店街、住宅區交織的在地區塊，充滿生活感的日式居酒屋「天國」，是當地人下班後最喜歡前往小酌一杯的人氣店。為了提供繁忙現代人一個舒適交流的空間，以平實價格提供日本各地美酒、好菜，特別是一年四季都能品嚐的關東煮，以每天清晨削下的柴魚片及昆布製成高湯，再花費長時間燉煮，是天國的招牌。

炒麵、啤酒、烤魚、生魚片，再加上招牌的關東煮，道地的日式居酒屋料理一次品嚐。 分享 facebook

多樣的串燒也是居酒屋必備的人氣料理。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区天神橋 5 丁目 3-22 安田ビル1F

電話：+81-6-6242-8118

營業時間：15：00∼24：00





★Orange Fields Tea Garden

細窄的入口常讓人一不小心就錯過了，走進店內才發現別有洞天。大阪人氣麵包店開設的紅茶甜品店，除了以本店特製的法式吐司專用麵包製成的法式吐司外，販售的紅茶都是來自斯里蘭卡的無農藥手摘茶，多達30種，從茶葉選用、茶壺等茶具到沖泡，每個環節都毫不馬虎，能在舒心精緻的空間中，細細品嚐頂級茶湯與甜品。

王様の卵のフレンチトースト（王者雞蛋特製法式吐司）¥778起／從麵包開 始特製，再搭配大分縣產的王者紅雞蛋蛋汁製成，口感鬆軟綿密。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区天神橋 3 丁 -7-26 レジュールアッシュ梅田イースト 1C

電話：+81-6-6948-6290

營業時間：11：00∼22：00； 三日假 11：00∼18：00





★たこ焼道楽 わなか

來到大阪不能錯過的章魚燒，是逛商店街的必備良伴。在大阪擁有多間分店的

わなか，1961年創業時其實只是一般的零食雜貨店，後在店門口賣起章魚燒，沒想到聲名大噪，甚至登上了「米其林指南 Bib Gourmand」。以天然食材及極細小麥粉特製，不加醬汁也一樣美味，還有以仙貝包夾章魚燒來品嚐的「章魚仙貝」，值得一嚐。

店舖內現場製作的章魚燒個個飽滿，除了特製醬汁外，也能搭配柚子醋、高湯醬油、辣醬等多種醬料。 分享 facebook

たこ焼（章魚燒）¥450／8顆／外皮薄嫩酥脆，使用的章魚大塊又新鮮，還有多樣醬料可選擇。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区天神橋 4-7-21

電話：+81-6-6881-0353

營業時間：11：00∼22：30；日假 11：00∼21：30





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