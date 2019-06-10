我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

【作者:ThousandClouds】

鞍馬

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人們總是不停地犯錯而他們只會記得那時天空的湛藍

雖然前途渺茫但他們仍想用雙手擁抱光明

離別時內心的平靜在肉體超脫之後的傾聽

莫名的生莫名的死

花，風，城市都是如此

我的內心深處在呼喚不論何時都要永遠描繪著夢想

與其訴說著悲傷不如用相同的唇輕聲歌唱

這是神隱少女片尾曲《alwayswithme》的歌詞。來到鞍馬這個旋律似乎在耳邊，忽遠忽近。也許是因為那一大片深綠色青苔蹤跡太鮮明，肆無忌憚地佔據在屋簷大樹石頭上，也許是因為那一根根艷紅的燈柱靜靜立在石板路旁，也許是因為那佈滿苔蘚的小池塘里栩栩如生的兩隻石雕青蛙，也許是因為潺潺流水上那通往神社石板鋪就的拱橋。

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聽說在日本步入拱橋之前只要虔誠許願，願望就會實現。我的願望大概就是可以有體力，也有能力一直旅行下去吧！

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綿綿細雨後的鞍馬帶著一股經過洗滌的清爽，有种经历尘世后的安稳笃定。灰蒙蒙的天氣，三三兩兩的遊客，似遠似近的层峦叠嶂，雲靄蒸騰而上。清風徐徐吹來，下過雨之後四周景物的色彩似乎越發鮮明光亮。旅行時未必有幸天天遇上好天氣，可倒不必因為外在不可控的因素而毀了旅行時的好心情-哪能事事都妄想可以在自己的掌控之中呢？

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鞍馬有股令人感到平靜的力量-來到日本之前就曾看到有背包客如此評價鞍馬。我想她是對的。

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有機會的話，我想在某個冬天，再次探訪被雪覆蓋的這裡。

伏見稻荷大社

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住宿地點距離伏見稻荷大社約五公里，陽光正好，便漫步在京都巷弄轉角之間。早晨的空氣有點冷冽，日頭卻暖暖的，我喜歡這樣的行走。一個人專注地走路，暫時從自己的生活里離開，去看看別人的日常，陌生的街景每一處看起來都特別新奇，仿佛自己置身事外，與那些世俗毫無牽連，行雲流水。

一個人這樣走著，靜靜看著這座城市的早晨，看著晨光穿過樹梢，來來往往一臉嚴肅的上班族，穿著高中校服的少年在陽光下踩著單車，還有開始了一整天家務事的主婦們。

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路經東福寺，便拐了個彎。耳邊傳來稚氣的歌聲，原來一班幼童在老師的帶領下對著佛像高聲歌唱。庭院里一些大叔大媽在淺淺的晨光里喝著茶吃著點心。

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附件 2792019

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千本鳥居隧道的信息與照片俯拾皆是。隧道前更是行路艱難，很多遊客都喜歡在這裡拍照，可其實這個隧道非常長，沿著隧道往上走有很多拍照的機會，拾級而上，人流就越少。

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隧道旁有條岔路，標誌著稻荷山頂，穿過了部分鳥居，我離開了鳥居隧道，朝著林中走去。沿著山路走沒多久便來到一條青翠的石板路上，兩旁皆是一大片開闊的竹林。由於人流稀少，這條通往山頂的路較為幽靜。甚至可聽到風把樹葉吹得颯颯作響。陽光穿過一棵棵的竹樹照射下來，往地面投射長長的影子。

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沿著走便會走到山頂了。

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伏見淀水路河津櫻

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三月中還不是賞花季節，櫻花還在沉睡中。卻因為在機場無聊上網時發現淀水路櫻花已全開，便臨時決定搭乘京阪線前往淀站賞櫻。我想這就是獨旅最大的好處-隨時隨地更改行程。因為不需要征求旅伴的同意，能夠按著自己的心意去旅行實在是獨游最大的魅力。

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我在日落前趕往淀水路。夕陽斜照，金色光芒便洋灑灑地灑落在粉色花瓣上，粉紅中閃爍金光，明滅掩映，惹得一旁的日本女生都輕叫連連。...

原文出處：我愛獨旅：一個人漫游京都

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